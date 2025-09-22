Le custodie Apple in TechWoven sono migliori di quelle FineWoven

Insieme alla gamma degli iPhone 17 sono arrivati nuovi accessori Apple, incluse le custodie realizzate in TechWoven, un nuovo tessuto tecnico composto da diversi fili colorati che creano una trama in rilievo e un rivestimento protettivo che promette “resistenza a graffi e macchie”.

Le precedenti custodie Apple in FineWoven, presentate nel 2023 e realizzate con un tessuto composto al 68% da materiali riciclati post-consumo, si sono rivelate un flop per quanto riguarda la durata. Il materiale di queste ultime era considerato una alternativa ecologica agli accessori in pelle ma si è rivelato poco duraturo, al punto da costringere Apple a interromperne la produzione, non solo per la scarsa durata nel tempo ma anche per la tendenza eccessiva a sporcarsi e graffiarsi.

È per questo che oggi, a distanza di due anni da quell’episodio, il lancio delle custodie TechWoven che nascono come una sorta di rivincita per Apple è stato accompagnato da curiosità ma sopratutto diffidenzao. Apple sarà riuscita a superare le difficoltà e la bruale la pena di fidarsi oppure meglio rivolgersi ad altro?

Come sono fatte le custodie TechWoven

iFixit ha provato a rispondere analizzando al microscopio (letteralmente) le custodie per capire come sono fatte e fare qualche test di durabilità TechWoven è sempre un tessuto, come il FineWoven, ma la loro struttura è diversa. I fili utilizzati sono più spessi di circa il 35% (di diversi colori nel caso della cover MagSafe in tinta Terra di Siena) e c’è un rivestimento che protegge il tessuto.

Questo soprattutto strado di materiale sintetico ricopre la superficie e la rende impermeabile. Il risultato è che al tatto la custodia non sembra più un tessuto morbido, ma un materiale plastico testurizzato, che tradisce la sua natura di fibra rivestita.

La prova delle custodie TechWoven

Sono state fatte prove con caffè, olio d’oliva e salsa piccante e le custodie sembrano resistere bene. Una semplice pulizia con alcool isopropilico permette di eliminare residui e impurità, e la conclusione è dunque che queste nuove custodie sono decisamente migliori delle FineWoven dal punto di vista della resistenza all’uso in particolare al grasso delle mani e all’incontro con liquidi e polvere.

Anche a contatto con chiavi o lamette, le nuove custodie si dimostrano resistenti ma non sono invulnerabili: le fibre non sono impermeabilizzate e sono meno resistenti ai liquidi, elementi che potrebbero passare in profondità.

Quando si intacca la protezione, cosa che accade se si provoca un taglio, i liquidi macchiano la trama sottostante, senza possibilità di pulizia.

Da questo punto di vista ci può essere preoccupazione per i bordi: non risultano sigillati in modo perfetto e potrebbero aprire la strada a infiltrazioni. Inoltre, la superficie interna della custodia è priva di rivestimento: se un liquido finisce lì, non c’è scampo.

Le conclusioni

Le conclusioni di iFIxit, in attesa di conferme dopo alcuni mesi di uso, è che in linea generale sono più resistenti ma questo giunge ad un prezzo. Visivamente dà l’idea di un materiale intrecciato, ma al tatto tradisce un’anima artificiale che potrebbe non piacere a chi cercava proprio la senzazione “organica” del predecessore.

Le custodie Apple realizzate in TechWoven sono disponibili per iPhone 17 Pro e 17 Pro Max in cinque colori: nero, blu, viola, terra di Siena e verde. Il prezzo di listino è di 59 o 69,00 euro.

Per un riepilogo completo di tutte le novità presentate da Apple il 9 settembre 2025 potete fare riferimento a questo articolo.