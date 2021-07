Rasoio elettrico di precisione trasforma capelli in opere d’arte

Se siete soliti radervi autonomamente i capelli o se lo fate per diletto ai vostri amici, oppure se siete parrucchieri professionisti e volete potenziare la vostra strumentazione, c’è una soluzione comune a tutte e tre le casistiche: è un rasoio elettrico di precisione che al momento si compra in offerta a 12,57 euro.

Questo rasoio presenta un manico molto più compatto rispetto ai rasoi elettrici tradizionali, quindi risulta estremamente comodo da maneggiare anche perché il suo scopo è ben preciso: radere anche piccole zone in modo da poter realizzare “opere d’arte” con i capelli.

Senza l’ausilio degli accessori in dotazione è in grado di radere a zero, per una rasatura quindi completa e profonda. Si può però aumentare la lunghezza dei capelli da rasare agganciando uno dei quattro distanziometri inclusi in confezione, che misurano rispettivamente 1,5 millimetri oppure 2, 3, e 4 millimetri.

In questo modo è così possibile radere con precisione e realizzare sfumature sui capelli. A dimostrazione di ciò alleghiamo una fotografia che ben rappresenta le possibilità che si ottengono utilizzando un rasoio come questo.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, consuma 5 Watt e utilizza una batteria ricaricabile di tipo 18650 che offre fino a due ore di autonomia con una sola carica e richiedere altrettante due ore per potersi ricaricare completamente. La ricarica avviene collegando un qualsiasi alimentatore attraverso la presa USB-C presente sul fondo, come se fosse un comune cellulare, il che rende l’approccio allo strumento comodo e pratico per tutti.

Chi desidera comprarlo, come dicevamo può approfittare dell’offerta attualmente in corso che permette di pagarlo 12,57 euro con spedizione gratuita e iva inclusa.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.