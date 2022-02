Rasoio per capelli Xiaomi in offerta a 33,25 euro

Se volete tagliarvi i capelli da soli o volete munirvi dell’occorrente per raderli ad un amico, attualmente c’è in promozione il rasoio di Xiaomi a 33,25 euro.

In kit c’è tutto l’occorrente per eseguire ogni genere di rasatura e mantenere al contempo il rasoio pulito e lubrificato. A tal proposito il rasoio stesso, dopo un determinato periodo di utilizzo, segnala all’utente quando è arrivato il momento di lubrificare le lame attivando un’indicatore LED, così da avere sempre la macchina perfettamente operativa.

I materiali con cui è costruito sono di alto livello, con componenti in lega di titanio e lame in ceramica che promettono un taglio migliore e senza inceppamenti. La batteria è da 2.200 mAh e offre fino a tre ore di autonomia con una sola carica, che avviene collegando il cavetto all’apposita presa USB-C, scelta intelligente questa perché consente all’utente di sfruttare anche l’energia di una powerbank quando lo si utilizza in viaggio e lontani da una fonte di energia.

Il motore gira a 6.200 rpm ed è particolarmente silenzioso, emettendo un massimo di 50 dB di rumore. In più tutto il rasoio è certificato IPX7 quindi si può tranquillamente sciacquare sotto l’acqua corrente per rimuovere peli e altre impurità che si possono depositare durante l’uso, magari proprio prima della lubrificazione di manutenzione.

La regolazione meccanica permette di scegliere diverse misure per la rasatura più corta, da un minimo di 0,5 millimetri fino a 1,7 millimetri ad incrementi di 0,3 millimetri tra una misura e l’altra. Ci sono poi anche tre regola-capelli removibili in modo da poter raggiungere misure anche più ampie, fino a 1,4 centimetri.

Se siete interessati all’acquisto, invece di 42,10 euro lo comprate in sconto del 21% quindi lo pagate 33,25 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.