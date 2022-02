Luca Maestri tra i papabili nel consiglio di amministrazione di Nestlé

Nestlé ha indicato Luca Maestri, chief financial officer di Apple, come condidato per il consiglio di amministrazione della multinazionale attiva nel settore alimentare, decisione che dovrebbe essere confermata dopo una votazione prevista dall’assemblea generale per il 7 aprile.

Nella elenco di Nestlé c’è anche un altro dirigente senior, Chris Leong, responsabile del marketing di Schneider Electric. I due nuovi candidati dovrebbero far parte dei 14 membri del consiglio di amministrazione di Nestlé, dopo che due attuali membri del Consiglio di amministrazione hanno deciso di non candidarsi più.

“Luca Maestri ha un eccezionale curriculum nella finanza e nella pianificazione strategica, inclusi contributi nella creazione di una delle aziende più importanti del mondo”, si legge nel comunciato di Nestle. “Chris Leong ha una solida esperienza nel marketing, nelle industrie digitalim, nel B2B e ha una profonda conoscenza dell’Asia e delle economie emergenti in generale”, spiega ancora il gruppo alimentare.

Nestlé ricorda la carriera di Maestri, comprese posizioni come direttore finanziario presso General Motors, Nokia Siemens Networks e poi Xerox. È entrao in Apple nel 2014, dove può vantare, trimestre dopo trimestre, annunci con risultati finanziari sempre più incredibili.

Per un determinato periodo i dirigenti di Apple non potevano far parti dei consigli di amministrazione di altri gruppi: Steve Jobs credeva che ci fosse abbastanza da fare “in casa” e prestare la massima attenzione per Apple. Ma anche Jobs poi stato poi chiamato da Gap (azienda che produce e vende al dettaglio abbigliamento ed accessori) prima del lancio del’Apple Store. L’attuale CEO di Apple, Tim Cook, fa parte del consiglio di Nike, e anche Eddy Cue (Senior Vice President of Services di Apple) offre i suoi suggerimenti a Ferrari.

Il Gruppo Nestlé è presente in 187 Paesi con più di 2000 marche tra globali e locali; è l’azienda alimentare leader nel mondo, attiva dal 1866 per la produzione e distribuzione di prodotti per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle persone.