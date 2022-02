Apple vince la causa sulle emoji che combattono le discriminazioni razziali

Apple ha vinto una causa in cui veniva accusata di aver violato il copyright dei caratteri emoji etnicamente diverse, quelle per combattere le discriminazioni razziali. La domanda degli attori è stata respinta da un giudice federale.

La causa, originariamente presentata nel settembre 2020, affermava che “il primo marchio emoji diversificato al mondo” era stato inventato dal querelante, Cub Club Investment (CCI). Utilizzato per la prima volta nel 2013, CCI deteneva oltre 20 diritti d’autore e all’epoca aveva tre domande di brevetto in sospeso.

Secondo Reuters, il caso è stato ora archiviato dal giudice distrettuale statunitense Vince Chhabria. Nella sua sentenza completa, il giudice Chhabria ha affermato che “anche supponendo che le accuse nella denuncia siano vere, l’idea è tutto ciò che Apple ha copiato”.

Le idee non possono essere protette dal diritto d’autore, ma solo l’implementazione di quelle idee è soggetta ai limiti del copyright:

Non ci sono molti modi in cui qualcuno potrebbe implementare questa idea. Dopotutto, ci sono solo tanti modi per disegnare un pollice in su

Di conseguenza, la sentenza è che CCI possiede solo diritti d’autore “deboli” a che fare con il modo in cui le sue emoji sono effettivamente disegnate. Le emoji di Apple non sono abbastanza simili da violare il lavoro di CCI, ha stabilito il giudice.

Il giudice Chhabria ha concesso alla CCI la possibilità di modificare la sua causa, ma ha affermato che “la Corte è scettica sul fatto che cub club sarà in grado di sostenere la violazione del copyright o del trade dress in una denuncia modificata”.

In altri termini, il querelante potrebbe modificare la sua domanda principale, sostenendo che Apple abbia copiato il modo in cui l’idea è stata implementata. Anche in questo caso, però, il Tribunale ha già fatto capire che le emoji di Apple sono stilisticamente differenti e che, pertanto, difficilmente ci sarà una condanna per la Mela.

Ricordiamo che con iOS 15.4 Apple ha portato 37 nuove emoji incluso uomo incinto e troll.