Razer commercializzerà la propria mascherina RGB

Uno dei dispositivi concettuali che Razer ha presentato al CES all’inizio di quest’anno è una maschera facciale high-tech con luci RGB, chiamata Project Hazel. Sebbene si tratti della mascherina più tecnologica presente sul mercato, almeno alla maggior parte delle mascherine già disponibili sul mercato, sembrava che avesse il potenziale per diventare un vero prodotto tra tutti i concept presentati dall’azienda durante l’evento. Ora, il CEO di Razer Min-Liang Tan ha dichiarato a Yahoo Finance che il produttore di elettronica intende trasformare in realtà le maschere Project Hazel.

La mascherina in questione sembra uscita direttamente dal film Blade Runner con la sua illuminazione RGB e la copertura frontale trasparente che consente di lasciare in bella vista la bocca. Ha anche un microfono e un altoparlante integrati che possono amplificare la voce propria voce quando si parla. Si prevede che il progetto Hazel si fregerà della certificazione N95 con efficienza filtrazione batterica in grado di intrappolare il 95% delle particelle sospese nell’aria. Sarà, inoltre, dotata di cinghie regolabili per creare una chiusura ermetica e avrà la capacità di far uscire la CO2 e portare aria fresca ai polmoni.

Min-Liang Tan non ha specificato quando la maschera entrerà in produzione, ma ha spiegato perché Razer ha deciso di produrla. Ha evidenziato che la società si è resa conto che le persone potrebbero ancora voler indossare una maschera anche con le vaccinazioni in corso, come precauzione extra. In realtà, al momento è comunque un obbligo e la vaccinazione non esonera dall’indossarle. Inoltre, molti paesi potrebbero non essere in grado di vaccinare l’intera popolazione entro i prossimi due anni, il che significa che i viaggiatori dovranno continuare a utilizzare maschere per la protezione.

Quindi, con questo in mente, andremo avanti e risolveremo l’aspetto sostenibile della maschera che è una delle grandi cose per noi. Il progetto Hazel diventerà una realtà. Lo realizzeremo e penso che, purtroppo, tutti indosseremo maschere per molto tempo a venire

