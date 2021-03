Le magliette Throwboy sono per i malati di Apple

Gli appassionati Apple hanno una nuova collezione di magliette da cui attingere per poter mettere in mostra la propria fede tecnologica: Throwboy, conosciuta per i cuscini che imitano le icone del Mac, ha lanciato sul mercato una serie di t-shirt che combinano loghi e stili dell’azienda di Cupertino.

Ce ne sono alcune che, con il classico tema arcobaleno, propongono loghi come quello del tasto “Command” del Mac (la sapete la storia di quel simbolo? C’è di mezzo Steve Jobs, ovviamente, e vel’abbiamo raccontata a suo tempo). Altre che propongono in stile pixellato l’anno 1984, un momento storico per l’azienda perché segnò la nascita del Macintosh, mostrato al pubblico attraverso l’indimenticabile spot pubblicitario della campagna “Think Different”. Ve lo ricordate? ne abbiamo ripercorso tutta la fase di transizione in occasione del trentennale. Con il marchio “Think Different” accompagnato, tra due parentesi, dalla parola “Again”, ancòra, l’azienda propone diverse stampe per le magliette, sia a colori che in bianco e nero.

Altre ancora elencano le categorie dei prodotti dell’azienda i cui nomi sono entrati nell’immaginario comune, come “iPad” per intendere più genericamente (e altrettanto erroneamente) i tablet, o “iPod” per citare i lettori MP3. C’è anche la t-shirt con impressa semplicemente l’ora 9:41. Non un caso, visto che è lo stesso orario che appare nelle immagini pubblicitarie dove compare l’iPhone con la schermata di blocco accesa. Sapete perché? C’è tutta una storia dietro, che si intreccia con le 10:09, l’orario che invece segnano nelle pubblicità gli Apple Watch, ma anche gli altri orologi tradizionali, Rolex e Timex in prima linea.

Throwboy è l’azienda fondata da Roberto Hoyos che, dal 2007, produce e commercializza con successo una serie di cuscini che riproducono le più famose icone ed emoji di internet, della tecnologia e del mondo Apple. Hoyos ha iniziato la sua attività per caso: in quello stesso anno realizzò dei cuscini con la forma e le fattezze delle icone di Apple per la sua fidanzata: lei ne parlò sul web e furono sommersi da richieste e ordinazioni. Adesso il negozio ha aggiunto in catalogo anche questa nuova collezione di t-shirt stile Apple, disponibili in diverse misure e in due versioni, una prettamente maschile e una in un più evidente taglio femminile.