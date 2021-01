Razer Viper 8KHz è la Formula 1 dei mouse

La tecnologia proprietaria Razer HyperPolling debutta nel nuovo Razer Viper 8KHz, «il primo mouse gaming per esport con polling rate reale di 8.000 Hz». Stiamo parlando di un polling rate otto volte maggiore di quello supportato dalla maggior parte dei mouse da gioco di fascia alta attualmente in commercio, che arrivano fino a 1.000 Hz.

Mentre i produttori si sono concentrati sul rendere questi dispositivi più precisi e reattivi – spiega Razer – poca considerazione è stata data alla frequenza con cui i dati di clic e posizione vengono trasmessi al computer. Con PC più veloci e monitor con refresh rate più elevati, un maggiore polling rate può eliminare i fastidiosi micro-stutter, migliorando significativamente le prestazioni di gioco quando una frazione di secondo può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Si è perso «troppo tempo sull’aumento dei DPI. A differenza di questi, una latenza più bassa avvantaggia tutti, dai gamer occasionali ai professionisti, riducendo di importanti millisecondi il tempo di reazione complessivo» dice Alvin Cheung, Senior Vice President della business unit periferiche di Razer «Durante il nostro processo di test e sviluppo con un pool di atleti e appassionati di mouse, molti hanno beneficiato di un input significativamente più fluido e reattivo utilizzando la tecnologia HyperPolling presente nel nuovo Viper 8KHz».

Per capirci, il polling rate è la frequenza con cui un dispositivo riporta i dati al PC, con uno standard di settore che come dicevamo arriva fino a 1.000 Hz (mille volte al secondo, ndr). La tecnologia HyperPolling di Razer utilizza un microcontrollore USB per superare questo livello e offrire un polling rate reale di 8.000 Hz, permettendo in questo caso al Viper 8KHz di inviare fino a otto volte più dati ogni secondo e riducendo efficacemente il ritardo di input da un millisecondo a solo un ottavo di millisecondo.

Tra le altre caratteristiche di questo mouse segnaliamo inoltre la presenza dei Razer Optical Mouse Switch di seconda generazione, migliorati con un maggiore feedback tattile, che eliminano la necessità di rebound delay dei tradizionali switch meccanici (sono progettati per garantire un ciclo di vita di 70 milioni di clic). C’è anche il Razer Focus+ Optical Sensor, che offre una accuratezza di risoluzione del 99,6% per tracciare con coerenza anche i movimenti più impercettibili.

Queste prestazioni e tecnologie sono racchiuse in una scocca solida e ambidestra che pesa 71 grammi. Il mouse Razer Viper 8KHz è dotato inoltre di piedini in 100% PTFE per uno scorrimento più fluido e dispone del cavo SpeedFlex di Razer «che non si impiglia». Tramite Razer Synapse 3 si possono personalizzare gli otto pulsanti, assegnare macro o funzioni secondarie e salvare tutte le configurazioni del profilo nella memoria integrata. Si possono salvare fino a cinque profili diversi in modo da adattare diverse configurazioni ai vari videogiochi o agli stili di tutta la famiglia.

Razer Viper 8KHz è attualmente in fase di test qui in redazione: a giorni pubblicheremo la recensione. Per chi volesse acquistarlo segnaliamo che è già in vendita sul sito ufficiale al prezzo di 89,99 euro. Diversi prodotti Razer sono disponibili da questa pagina di Amazon, così è possibile che prossimamente venga reso disponibile anche questo nuovo mouse.

