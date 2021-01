Tesla Model S 2021 aggiorna tutto, incluso lo sterzo da astronave

Le foto dei nuovi interni della Tesla Model S 2021 faranno certamente discutere, con una forma del volante, e il nuovo display, che probabilmente divideranno i fan. Tesla ha mostrato durante l’ultima conferenza dei risultati finanziari come saranno gli interni della prossima Model S. Ecco i rendering.

Le immagini forniscono una anteprima degli interni del veicolo, mostrando un abitacolo che è più in linea con la Model Y e la Model 3, e con similitudini anche per la Model X. Se vi piace, potete già ordinare la nuova Model S e Model X attraverso il sito web di Tesla, con consegne previste a partire da aprile prossimo.

Nella parte anteriore di Tesla Model S 2021 c’è un display più ampio orientato orizzontalmente e un volante con una forma particolare e futuristica, che probabilmente dividerà la base dei fan di Tesla. Sul retro, Tesla ha incluso uno schermo per i passeggeri. Indipendentemente dallo schermo che si utilizza, il costruttore afferma che si avrà accesso a un sistema di intrattenimento con 10 teraflop di potenza. Sebbene confrontare e contare i flop non sia così facile come una volta, la potenza sarà comunque sufficiente a far girare The Witcher 3 e, secondo Elon Musk, anche Cyberpunk 2077, uno dei giochi più gettonati del momomento per console e PC.

La casa automobilistica ha anche condiviso un’immagine della Model S Plaid equipaggiata con tre motori, che arriverà più avanti nel corso dell’anno, pronta a raggiungere una velocità massima di 320 km/h. Secondo Tesla, la versione Plaid+ da 138.490 dollari della Model S sarà in grado di viaggiare per oltre 800 km con una singola carica.

Sia la Model S che la Model X aggiornate sono dotate di un nuovo sistema di propulsione e batteria, oltre ad aggiornamenti ai loro esterni e altri miglioramenti. Il modello X Plaid recentemente rivelato può erogare l’equivalente di 1.020 cavalli e sarà in vendita a partire da 119.990 dollari.

Nelle ultime due settimane, la società ha dichiarato di aver riadattato lo stabilimento di Fremont per prepararsi alla produzione della nuova Model S e Model X. Prevede di riprendere la produzione dei veicoli prima dell’inizio del secondo trimestre dell’anno, aumentando la capacità nel corso dell’anno.