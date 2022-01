realme 9i è il primo smartphone con Snapdragon 680

Chi è alla ricerca di un buono smartphone, può acquistare realme 9i, che promette alta qualità fotografica, lunga autonomia e prestazioni di alto livello, visto che è per altro il primo al mondo ad utilizzare il processore Qualcomm Snapdragon 680. Questo componente è costruito con processo a 6 nm e presenta una frequenza di aggiornamento a 2.4 GHz. Secondo la scheda tecnica, rispetto al predecessore offre prestazioni migliorate del 25%, una GPU più potente del 10% e un incremento delle prestazioni degli algoritmi di intelligenza artificiale del 25%.

Monta poi una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida Dart da 33 Watt e che, grazie ad alcuni miglioramenti al software, è in grado di promettere fino 995 ore in standby oppure 20,7 di utilizzo con Whatsapp, 48,4 ore in telefonate oppure 116,3 ore in ascolto musicale.

Offre un ampio schermo da 6,6 pollici con risoluzione Full HD a 2.410 x 1.080 pixel e con una frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz, al fianco di Bluetooth 5.0, modulo NFC, sensore per la scansione delle impronte digitali e tecnologia di riconoscimento del volto. Ha due altoparlanti stereo, modulo 4G LTE per la connessione ad Internet e una fotocamera frontale HD da 16 MP.

Sul retro invece ci sono tre camere: quella principale è da 50 MP e ha un’apertura di diaframma pari a f/1.8 mentre delle restanti due, una è destinata alle fotografie di ritratto e ha un’apertura di diaframma pari a f/2.4; la terza invece è dedicata alla fotografia macro ed è in grado di mettere a fuoco ad una distanza di 4 centimetri dal soggetto.

Questo telefono è aggiornato alla versione 11 di Android e l’interfaccia utente è la realme UI 2.0. Chi intende acquistarlo può scegliere tra due versioni: quella con 4 GB di RAM e 64 GB di capacità costa 279,24 euro mentre quella con 4 GB di RAM e 128 GB di capacità costa 316,51 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.