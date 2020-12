realme X3 SuperZoom all’incredibile prezzo di 299 euro su Amazon

Se c’è un brand che più di altri ha segnato questo 2020 sul palcoscenico degli smartphone con il miglior rapporto qualità prezzo, questo è certamente realme. Continua ancora a stupire con smartphone studiati appositamente per un determinato tipo di pubblico. Ad esempio, realme X3 Super Zoom, come lascia intendere lo stesso nome, è studiato per chi ama la fotografia: costa al momento 299 euro su Amazon.

Quello che stupisce, anzitutto, di questo terminale sono le caratteristiche tecniche in relazione al prezzo: realme X3 SuperZoom con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria ROM si compra su Amazon a 299 euro. Al suo interno non mancano memorie UFS 3.0 + Turbo Write+HPB, display ultra-fluido a 120Hz e ricarica rapida da 30W. Il reparto multimediale è affidato a una fotocamera quad da 64 MP super zoom, sensore Samsung GW1 64MP da 1/1,72 pollici, con apertura f/1,8 e lenti da 6P. Ancora, lo smartphone utilizza pixel della dimensione di 1,6 μm per immagini di qualità. L’obiettivo zoom 5x a periscopio è accompagnato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP che fornisce una lunghezza focale da 16 mm a 124 mm, equivalente a uno zoom uniforme da 0,5X a zoom ibrido 60X.

Presente sul punto di vista multimediale la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), mentre il campo visivo è di 119°, grazie all’obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP. Completa il cerchio un obiettivo ultra-macro consente agli utenti di avvicinarsi ad una distanza di scatto di 4 cm. Non manca attenzione anche al reparto selfie, con una doppia fotocamera principale Sony IMX616 da 32 MP con un’ampia angolatura a 80,4°.

Tra i punti di forza del dispositivo, anche l’impiego del processore Qualcomm Snapdragon 855 Plus, memoria UFS 3.0 a doppio canale (Turbo Write + HPB) e schermo da 6,6 pollici FHD+ Dual In-Display, protetto da Corning Gorilla Glass 5 con un rapporto screen-to-body del 90,6%. Il display Ultra Smooth supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

L’autonomia è affidata a una batteria da 4.200 mAh può essere caricata completamente in soli 55 minuti e ne basteranno 30 per raggiungere il 70% di ricarica. Il prodotto supporta anche 20W Dart Charge e 15W PD Fast Charge.

