Shigeru Miyamoto presenta il parco a tema Super Nintendo World

Il papà di Mario Shigeru Miyamoto ha presentato in un video tour la nuova attrazione Super Nintendo World. Di seguito l’ultimo live streaming Direct dell’azienda. Il parco a tema è naturalmente pieno di richiami a Super Mario, già a partire dall’ingresso: si entra nel parco camminando attraverso un tubo gigante che condurrà direttamente nell’atrio del castello della Principessa Peach, che ha debuttato per la prima volta in Super Mario 64.

Miyamoto ha mostrato come all’interno del parco Super Nintendo World è possibile utilizzare uno speciale braccialetto smart, chiamato “Power-Up Band”, per interagire con le diverse parti del castello. In un esempio, ha perforato un blocco con il punto interrogativo con la mano del braccio che indossava il dispositivo, facendo sì che il blocco restituisse il classico suono di raccolta delle monete in Super Mario.

Ancora, in modo simile Miyamoto ha mostrato gli effetti su un blocco POW vicino a un guscio di Koopa rotante, da colpire al momento giusto per farlo rimbalzare e raccogliere una moneta. La band si collega allo smartphone in modo da poter monitorare le attività nel parco.

Miyamoto ha anche attraversato un’area sotterranea che aveva elementi sovradimensionati per creare l’illusione di essere un Mario miniaturizzato, oltre a presentare un grande ristorante con schermi video con numerosi chef Toad intenti a preparare cibo. Ancora, il video mostra le montagne russe AR a tema Mario Kart.

Ricordiamo che l’apertura di Super Nintendo World è prevista per il 4 febbraio. La zona doveva originariamente aprire prima delle Olimpiadi estive del 2020 a Tokyo, ma l’apertura è stata ritardata a causa della pandemia COVID-19 che ha di fatto ha portato all’annullamento delle stesse Olimpiadi.

