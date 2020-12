iPhone 12 è lo smartphone 5G più venduto al mondo

Nel mese di ottobre iPhone 12 (qui la nostra recensione) è diventato lo smartphone 5G più venduto al mondo, seguito al secondo posto da iPhone 12 Pro (anche questo recensito da macitynet). Il nuovo record di Apple è impressionante perché è stato raggiunto in solamente due settimane di disponibilità, infatti entrambi i terminali sono stati disponibili per preordini e acquisto da metà ottobre.

Non solo: insieme iPhone 12 e 12 Pro valgono quasi un quarto di tutte le vendite di terminali 5G nel mondo. Le vendite risultano particolarmente elevate negli Stati Uniti, anche grazie a una copra serie di promozioni da parte degli operatori che permettevano agli utenti di avere iPhone 12 senza alcun anticipo, tramite un mix di ritiro dell’usato e piani di abbonamento illimitati.

Le vendite risultano elevate anche in Cina e Giappone, dove i terminali Apple di ultima generazione si confrontano con terminali Android di costruttori locali che non vantano la stessa estesa distribuzione internazionale di Cupertino, presente invece in oltre 140 nazioni.

Le forti vendite di iPhone 12 rappresentano una spinta all’adozione della tecnologia 5G mmWave per il momento disponibile solo nei modelli Apple venduti in USA. La penetrazione di questa tecnologia è più che raddoppiata dal 5% di settembre al 12% in ottobre proprio grazie agli iPhone 12, una base di installato che secondo gli analisti di Counterpoint spingerà gli operatori a velocizzare installazione e reti con questa tecnologia.

Ora che iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono i terminali 5G più venduti, al terzo posto segue Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G in commercio fin dal mese di settembre. Al quarto e quinto posto troviamo rispettivamente Huawei Nova 7 5G e Huawei P40 5G. Al sesto posto Oppo A72 5G e al settimo Huawei P40 Pro 5G. Per quanto concerne i terminali Apple gli analisti prevedono vendite sostenute non solo per tutto il periodo delle festività, ma anche per i primi mesi del prossimo anno.

