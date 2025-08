Recensione Geekom A6 Mini PC con AMD Ryzen 6800H, piccolo ma potente e versatile

Geekom è un’azienda che da tempo si è fatta notare per diversi mini PC che l’hanno resa leader in questo specifico mercato, dispositivi belli da vedere, con eccellenti caratteristiche, venduti a prezzi decisamente interessanti, perfetti per la produttività quotidiana e il gaming leggero.

Un modello recente che abbiamo avuto modo di provare è il GEEKOM A6 Mini PC con processore AMD Ryzen 7 6800H (8 core/16 thread) e grafica AMD Radeon 680M (architettura RDNA2 che offre 12 unità di calcolo, 768 shader e frequenza fino a 2,2Ghz, elementi che consentono di offrire decodifica 4K/8K e gestire applicazioni 3d non troppo onerose). Di seguito dettagli, caratteristiche tecniche, prove e impressioni.

Confezione e aspetto

All’interno della confezione troviamo: il computer vero e proprio (un elegante e compatto parallelepipedo che misura circa 11x3x11cm, pesa meno di mezzo chilo e si presenta con chassis realizzato in lega di alluminio con finitura opaca, intervallato da pannelli di plastica nera opaca sul fondo), l’alimentatore esterno (19V, 6,32A), il cavo di alimentazione Schuko/IEC C5 (Mickey mouse), un cavo HDMI, un supporto che consente di montare eventualmente il PC sul retro di un monitor con attacco VESA e le viti per il supporto.

Il computer è di dimensioni minuscole ma offre tutto quello che serve; sul lato posteriore abbiamo: ingresso per alimentatore, due uscite HDMI (supportano risoluzioni fino 4K fino a 60Hz), Ethernet (10/100/1000Mbit), porta USB 2.0 tipo A, porta USB 3.2 con supporto power delivery, porta USB4 (attacco USB-C, teoricamente utilizzabile anche per collegare anche GPU esterne) con supporto power delivery; sul lato destro lo slot sd, sul frontale due porte USB 3, il jack da 3,5mm per cuffia/speaker e il pulsante di alimentazione.

Geekom A6 è in grado di gestire fino a quattro display 4K (sfruttando le due porte HDMI e le porte USB-C) oppure un unico monitor 8K, integra 32GB di memoria RAM DDR5 (può arrivare a 64GB se dovesse servire più memoria in futuro) in dual-channel, offre di serie un SSD NVMe da 1TB (rimovibile grazie allo slot M.2 e quindi aggiornabile) e non mancano WiFi 6E dual band ((802.11ax) e Bluetooth 5.2.

Sulla scrivania o sul retro di un monitor

La macchina può essere collegata semplicemente collocandola sopra una scrivania, oppure montandola sul retro di un monitor con attacco VESA sfruttando il supporto incluso, occupando pochissimo spazio e creando un ambiente privo di ingombri: basta avvitare la staffa sul monitor (le viti necessarie sono incluse nella confezione del PC), e agganciare il mini-PC e agganciare alla staffa collocata sul monitor: un sistema semplice e comodo che consente di recuperare ulteriore spazio sulla scrivania.

Collegata una tastiera, un mouse e il monitor, siamo pronti: di serie il PC offre Windows 11 Pro (ovviamente si possono installare anche altri sistemioperativi) e dopo la configurazione di quest’ultimo siamo pronti per i primi test.

Gestione termica

La concentrazione dei componenti un uno spazio ridotto non è un problema: il produttore ha sostanzialmente sfruttato componenti tipici dei notebook e implementato un sistema di raffreddamento attivo. Una tecnologia denominata “IceBlast” sfrutta un dissipatore e ventola convogliando l’aria attraverso griglie e radiatori per far fuoriuscire il calore, con le ampie feritoie sul retro e sui lati, favorendo il flusso d’aria. Il sistema resta sempre silenzioso e anche sotto sforzo non abbiamo notato problemi, con le temperature sempre nella norma, segno di buone scelte dal punto di vista del design termico, mantenendo sotto controlla il processore e impedendo problemi di throttling.

Aggiornabile

Come accennato, è possibile sostituire la RAM di serie grazie a due moduli SO-DIMM; la memoria RAM richiesta è DDR5 e la macchina supporta fino a 64GB in dual channel. Anche l’unità SSD può essere sostituita; da notare che è presente un secondo slot M.2 (tipo M.2 2242) non occupato sulla scheda madre, permettendo di installare un ulteriore SSD SATA III per incrementare l’archiviazione. Per accedere all’interno basta rimuovere quattro viti (nascoste sul fondo, sotto i piedini in gomma) e rimuovere la cover inferiore facendo molta attenione al cavetto dell’antenna WiFi. Dopo aver tolto la cover, è possibile accedere e ai due moduli RAM SO-DIMM e agli slot SSD M.2.

Tutte le specifiche

- Fattore di forma Chassis: 4,4" x 4,4" x 1,4" - CPU AMD R7-6800H - Processore video AMD Radeon 680M - Memoria SODIMM DDR5 a doppio canale 262 pin 4800 MHz, fino a 64 GB - Archiviazione 1 SSD PCIE Gen 4*4 fino a 2 TB - Porte I/O: 1 USB 3.2 Gen 2 Type-A posteriore, 1 USB 2.0 Type-A posteriore

1 USB 3.2 Gen 2 Type-A anteriore con supporto Power Delivery

1 USB 3.2 Gen 2 Type-A anteriore

1 USB 3.2 Gen 2 Type-C anteriore con supporto Power Delivery (pannello posteriore) 1 USB 4 Gen3 Type-C anteriore con supporto Power Delivery (pannello posteriore) 1 jack per cuffie stereo anteriore da 3,5 mm 1 RJ45 (pannello posteriore) RTL8125BG-CG 2 x HDMI 2.0 (pannello posteriore) 1 x ingresso CC (pannello posteriore) 1 x pulsante di accensione 1 x scheda SD 1 x Ethernet: Intel 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 RTL8125BG-CG - Connettori interni: 1 x slot M.2 key-M per PCIe x4 Gen 4 1 x M.2 2230 per Wi-Fi PCIe 1 x ventola - LAN wireless: M.2 Wi-Fi 6E BT5.4 AW-XB591XF, supporta EB600 - Adattatore di alimentazione: 19V6.32A - Sistema operativo Microsoft Windows 11 (64 bit) - Accessorio per montaggio VESA

Come si comporta

La macchina si comporta perfettamente con applicazioni da ufficio, Acrobat, mail e affini. Nessun intoppo anche con Photoshop, e Lightroom grazie alla CPU e alla generosa dotazione di memoria RAM. Anche con giochi non troppo esigenti non ci sono problemi, ovviamente fatica con titoli per i quali è affidarsi a PC con schede video dedicate; è ad ogni modo perfetto per sfruttare soluzioni di cloud gaming (es GeForce Now).

Il Mini PC GEEKOM A6 vanta dimensioni compatte (è abbastanza piccolo da entrare in una borsa e volendo anche in una tasca abbondante), è silenzioso, perfetto sia per i viaggi che per gli spazi di ufficio, (lo spazio occupato sulla scrivania è veramente minimo). È compatto ma potente; non riscalda (grazie anche al telaio in lega di alluminio di qualità), e può vantare un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

La macchina è perfetta per lavorare da casa, per piccoli uffici ma anche per dedicarsi all’editing video, alla produzione musicale o al gaming di livello medio: la CPU Ryzen 7 6800H e la GPU Radeon 680M non sono recentissime ma garantiscono esperienza fluida e reattiva con tutte le applicazioni con le quali l’abbiamo testata.

È piccolo ma in grado di adattarsi a vari scenari, perfetto con suite da ufficio, con Acrobat ma anche applicazioni più pesanti per l’editing fotografico e video, per il coding e molto altro. Ha tutto quello che può servire, potenza sufficiente per applicazioni professionali di medio livello ed è difficile trovare aspetti negativi.

Manca lo slot di tipo Kensington per l’aggiancio alla scrivania ma la macchina è talmente piccola e leggera che, in caso di necessità, può essere scollegata e messa in borsa. Non abbiamo riscontrato problemi con applicazioni di tutti i tipi, compresi software “impegnativi” per l’editing di immagini ad alta risoluzione, con filtri Photoshop con Premiere, regolazione di foto RAW, editing video 4K non eccessivamente lunghi, ecc.

Diverso il discorso in ambito gaming avanzato dove si nota l’assenza di una GPU “spinta”. Non è ad ogni modo una macchina pensata per il gaming e il prezzo è più che adeguato per tutto quello che offre.

Pro

Compatto e leggero (sta in una tasca)

Garanzia di 3 anni

Silenzioso

Connettività versatile con porte USB 4

RAM e unità SSD aggiornabili

Contro

Manca slot Kensington per bloccare il PC a scrivania

Prezzo al pubblico

GEEKOM A6 Mini PC| Con AMD Ryzen 7 6800H e Radeon 680M è disponibile al pubblico sia in versione argento (quella provata) sia in una particolare versione rosa.

Nel momento in cui scriviamo è possibile acquistarlo direttamente dl sito Geekom partendo da qui per 499,00€. Se utilizzate il codice GRTA620 avrete uno sconto del 20% per un periodo limitato anche per la versione rosa.

È disponibile anche

su Amazon (sempre a 499,00 euro nel momento in cui scriviamo).

