Uno degli accessori obbligati per chi va in ufficio o a scuola con il proprio computer è uno zaino. Ne abbiamo selezionati alcuni tra i migliori sul mercato, suddividendoli per fascia di prezzo.

Partiamo dal più economico. Si tratta di una borsa per portatili della serie AmazonBasics, disponibile per numerose taglie di portatili, a partire dai 7 pollici, con prezzi che partono da poco più di 10 euro. Il design è davvero minimale, e lo stile è quello classico. Ovviamente, oltre al notebook, dispone di tasche accessorie per mouse, smartphone, penne, cavi e altri piccoli oggetti. Include la tracolla imbottita. Prezzo straordinariamente conveniente rispetto alla qualità

Zaino Weinig

Wenig è uno zaino volto alla sicurezza, on un blocco password e doppie cerniere in metallo, così da proteggere portafoglio e altri oggetti all’interno. Si tratta di uno zaino adatto per i laptop fino a 15.6 pollici. Lo zaino propone 3 tasche principali e 9 tasche interne più piccole, oltre a 2 tasche laterali, così da poter trasportare anche altri accessori, oltre che iPhone, iPad, e oggetti di uso comune. Con caricatore USB incorporato esterno e cavo di ricarica integrato, questo zaino USB offre un modo semplice e comodo per ricaricare lo smartphone anche mentre si cammina. E’ realizzato in tessuto Oxford, dunque resistente all’acqua e con cerniere in metallo. In vendita a partire da qui

Zaino Tucano

Lo zaino Tucano, sempre dal prezzo contenuto, propone massima praticità e minimo ingombro. Questo modello Lup ha una dimensione di 40×28,5x11cm, perfetta per trasportare Macbook fino a 14 pollici. Lo schienale è progettato con uno speciale rivestimento traspirante che rende questo zaino pc ergonomico, comodo e leggero da indossare. La fascia trolley posizionata sul retro è molto pratica per assicurare lo zaino alla valigia, ideale per trasportare meno peso sulla schiena durante i viaggi. E’ realizzato in nylon ad alta densità, con tutti i punti di tensione di maniglie e spallacci, dove si concentra il peso, che propongono cuciture di rinforzo computerizzate per assicurare il massimo della solidità.

Zaino Inateck Anche lo zaino Inateck ha un design moderno, seppur più grande e capiente del modello precedente, e in grado di ospitare notebook fino a 17 pollici. Ha misure esterne di 55 x 34 x 18 cm e propone due tasche principali, 2 comparti per laptop (uno per un tablet da 13” e uno per laptop da 17” ed è anche compatibile con i MacBook Pro 15), oltre a 2 tasche più piccole, 1 scomparto per accessori da toletta, e altre tasche per diversi tipi di oggetti di uso quotidiano. Facile da portare, lo zaino è dotato di due manici, uno al lato e uno in cima che rendono il trasporto ancora più facile. E’ realizzato in materiale resistente ai graffi, all’abrasione e agli schizzi e include un telo antipioggia per una protezione completa anche nei giorni piovosi. Zaino Herschel Per chi, invece, vuole sempre essere alla moda, lo zaino Herschel è la soluzione ideale. Esteticamente il più particolare e originale tra quelli in lista, con dettagli e rifiniture di pregio, come i ganci in finta pelle. Anche in questo caso sono disponibili diverse colorazioni e differenti grandezze, a seconda del portatile da contenere. Zaino eBags Mother Lode Junior Oltre alle funzioni di zaino o borsa notebook, lo zaino Mother Lode Junior di eBags sembra quasi un trolley da spalla. Si tratta di uno zaino più professionale rispetto alle soluzioni sopra indicate, molto robusto, di estrema durabilità ed affidabilità . Tra i fattori positivi la capienza molto elevata e la quantità di scomparti disponibili all’interno, che lo rendono adatto all’uso di tutti i giorni. Confortevole in spalla, dispone di una tasca rigida, con contenitore estraibile, posta nella parte bassa dello zaino.



North Face Borealis Classic The North Face Borealis Classic ha l’aspetto di un comunissimo zaino, per lo più dal design sportivo e colorato, all’interno del quale sono disponibile delle tasche a rete per mantenere saldo e in posizione il proprio notebook. Gode di spallacci FlexVent sagomati con addizionale strato in materiale espanso PE per un maggiore comfort. Ha il passante riflettente per luci integrato, cintura ripiegabile dotata di elementi laterale e un ampio scomparto principale con organizer, tasca per sacca idrica e vano adatto a laptop di varie misure. Incase Lite Pack Lo zaino ICON Lite Pack di Incase ha un design moderno ed essenziale ed è comodissimo per trasportare il MacBook, e non solo. Ha una sleeve imbottita e rivestita in pelliccia sintetica, pratici scomparti con chiusura a cerniera per i tuoi accessori tecnologici, e una tasca anteriore per riporre gli oggetti più piccoli. E’ fatto in robusto nylon 840D, con un pannello posteriore imbottito in rete traspirante. L’aspetto è minimalista e lineare, un classico del design di Incase Bellroy Duo Totepack Il Duo Totepack di Bellroy è progettato per affrontare le giornate con leggerezza. Borsa o zaino, sottile o espanso, lavoro o tempo libero, offre una doppia anima, ed è per questo che prende il nome di Duo. La doppia anima permette di trasportarlo tramite maniglie per un aspetto più professionale quando è necessario, oppure trasformarlo in uno zaino più casual nei tragitti casa-lavoro. Quando si vuole entrare in una riunione con solo un computer portatile, un taccuino, una penna e un cellulare, si possono bloccare i lati per fare sì che la borsa rimanga nel formato più sottile. Sbloccando le clip, invece, è possibile aggiungere accessori extra per affrontare il quotidiano all’esterno dell’ufficio. Questa borsa è realizzata in un tessuto durevole e impermeabile, e misura 450 mm x 350 mm x 60-120 mm. Il prezzo è elevato per la categoria di prodotto, ma Bellroy è uno dei produttori top e questo è garanzia di elevata qualità

Tumi Davis Alpha Bravo Il Tumi Alpha Bravo. è un prodotto eccellente. Si tratta di uno dei migliori zaini che presentiamo in questo elenco. Ha un design classico, ma allo stesso tempo moderno. Può contenere notebook, e non solo, considerando la mole di tasche interne presenti, inclusa una per iPad. Si tratta di uno zaino particolarmente adatto ad ambienti lavorativi o per ambiti professionali. Anche qui il costo è importante ma giustificato dalla qualità. Timbuk2 Authority