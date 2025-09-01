Da iPhone 16 ad iPhone 17, ecco come e perchè saranno diversi

Negli ultimi mesi l’attenzione degli appassionati si è spostata tutta su ciò che Apple presenterà nel 2025. Dopo l’iPhone 16 del 2024, considerato un’evoluzione più che una rivoluzione, la domanda che molti si pongono è semplice: quanto sarà diverso l’iPhone 17 nelle sue varie versioni?

In questo momento rispondere espone a qualche rischio. Fino ad oggi abbiamo avuto solo anticipazioni dalle quali abbiamo ricavato diversi articoli sia su iPhone 17 che iPhone 17 Pro che iPhone 17 Air, ma si tratta pur sempre solo di voci.

Alcune delle quali sono però molto attendibili. Altre sono deduzioni che sorgono dalle strategie in atto, dichiarate o meno, di Apple. Proviamo quindi ad avventurarci in un’analisi che prova a presentare generalmente il quadro dell”offerta facendo un confronto con iPhone 16 e iPhone 16 Pro per cercare di capire come prepararsi e magari riflettere sull’opportunità di aggiornare i nostri dispositivi.

Un nuovo modello Air e addio al Plus

La novità principale del 2025 dovrebbe essere l’iPhone 17 Air, il primo ultra-sottile Apple. Arriverà, al posto del precedente formato Plus da 6,7 pollici. In pratica, l’Air riempirà lo spazio di un “medio gamma” in termini di prezzo, posizionandosi tra l’iPhone 17 base e il 17 Pro e collocandosi concettualmente nella scia del MacBook Air.

Come accade con il portatile nel rapporto con i portatili Pro, sarà quindi focalizzato su portabilità e design pur a fronte di qualche compromesso sul piano tecnico e delle funzioni.

iPhone 17 Air promette di essere sottilissimo e leggero: si ipotizza uno spessore attorno ai 5,5 mm, il più sottile iPhone di sempre. Avrebbe un display intorno ai 6,6 pollici, dimensione intermedia tra 17 Pro (6,3”) e 17 Pro Max (6,9”).

Per ottenere uno chassis così sottile, Apple avrebbe fatto delle rinunce: fotocamera posteriore singola e una batteria meno capiente, accettando un’autonomia inferiore.

Display: ProMotion per tutti e schermi più ampi

Una delle differenze più attese riguarda lo schermo. Con iPhone 17 Apple dovrebbe portare il ProMotion a 120 Hz anche sui modelli non Pro, superando i 60 Hz dei precedenti iPhone 16 e 16 Plus.

Questo significa che Tutti e quattro i modelli in arrivo sarebbero dotati di pannelli OLED LTPO con refresh rate variabile fino a 120 Hz e, potenzialmente, della modalità Always-On Display (finora riservata ai Pro) grazie alla discesa del refresh fino a 1 Hz. Resta da vedere se Apple abiliterà l’always on anche su iPhone 17 Air che potrebbe essere severamente punito da essa dal punto di vista dell’autonomia

Le dimensioni degli schermi resteranno uguali per i Pro mentre l’iPhone 17 standard crescerebbe a circa 6,3 pollici, unificando il formato con il 17 Pro.

Per i 17 Pro si vocifera un trattamento anti-riflesso Gorilla Glass con finitura opaca sul display per migliorare leggibilità e resistenza ai graffi.

Materiali e design: chassis rivisti e nuovo modulo fotocamera

Pur mantenendo il design famigliare degli ultimi anni, gli iPhone 17 introdurranno novità in materiali e design. L’iPhone 17 Pro segnerebbe la discontinuità più evidente: telaio frame in alluminio rinforzato con retro “metà alluminio e metà vetro”, così da preservare ricarica MagSafe e antenne. iPhone 17 Air resterebbe in titanio per garantire rigidità nonostante lo spessore minimo.

Cambierebbe anche il look del modulo fotocamera. Per iPhone 17 Pro e Air si parla di un bump rettangolare orizzontale invece del tradizionale gruppo lenti quadrato. Un modulo largo permette di distanziare le ottiche e ospitare componenti aggiuntivi; l’Air, con un’unica fotocamera, lo sfrutterebbe per un design filante. Il 17 base rimarrebbe con modulo verticale a pillola a due fotocamere, molto simile al 16.

Fotocamere: sensori avanzati e nuove funzioni

Per i modelli di punta si attende una Telefoto da 48 MP al posto dei 12 MP attuali, con la possibilità che iPhone 17 Pro Max possa avere lo zoom ottico variabile (ad esempio 5x–8x continuo) grazie a un sistema di lenti mobili.

Ciò giustificherebbe un blocco camera più ampio e un lieve aumento di spessore per il 17 Pro Max, utile anche a ospitare una batteria più grande.

Tutta la gamma dovrebbe beneficiare di una selfie camera da 24 MP con ottica a 6 elementi, per scatti e videochiamate più nitidi. Sul retro, il 17 base resterebbe a doppia fotocamera (Grandangolo + Ultra-grandangolo) con sensore principale da 48 MP, mentre l’Air punterebbe su un singolo sensore da 48 MP e ritocchi algoritmici.

Tra le funzioni software attese spiccano la registrazione video simultanea anteriore/posteriore e, sui Pro, un possibile diaframma variabile per controllare la profondità di campo.

Prestazioni: chip A19 e più RAM

La serie iPhone 17 sarà alimentata dal nuovo SoC A19 a 3 nm di terza generazione, con un incremento di velocità ed efficienza. Come di consueto, i 17 Pro/Pro Max adotterebbero una variante A19 Pro con GPU più robusta per grafica e calcoli di Apple Intelligence. La RAM salirebbe a 12 GB su 17 Pro e persino su 17 Air, mentre il 17 base resterebbe a 8 GB: un aiuto significativo per multitasking e funzioni di intelligenza artificiale.

Connettività e batteria: verso un iPhone sempre più “Apple inside”

Capitolo connettività: debutto del primo modem 5G progettato da Apple, inizialmente su iPhone 17 Air, con gli altri modelli ancora su Qualcomm per transizione graduale. Sul fronte Wi-Fi, atteso un chip interno con supporto a Wi-Fi 7, passo verso un futuro SoC che integri cellulare, Wi-Fi e Bluetooth. In diversi mercati l’Air potrebbe essere solo eSIM, senza carrellino SIM.

Lato batteria, il 17 Pro Max dovrebbe superare 5000 mAh, mentre su tutta la linea arrivano accorgimenti per facilitare la sostituzione. Con lo standard Qi 2.2 si prospetta ricarica wireless fino a 25 W anche con accessori di terze parti, e sui Pro si valuta il reverse wireless charging per AirPods e Apple Watch. Per la gestione termica, sui Pro è attesa una camera di vapore.

La strategia Apple dietro le novità del 2025

Alcune delle differenze che abbiamo elencato riflettono una strategia precisa. Con l’introduzione dell’Air, Apple punta su un dispositivo dal forte impatto visivo, sostituendo il concetto di “iPhone grande ed economico” dei Plus con un prodotto che potremmo definire aspirazionale che non cannibalizza i Pro.

La segmentazione diventa più chiara: base per la maggior parte degli utenti, Air per chi mette al primo posto design e maneggevolezza, Pro per chi cerca funzioni specialistiche.

Parallelamente, l’avvio di componenti interni come modem e Wi-Fi indica la spinta verso una integrazione verticale ancora più profonda. I passaggi del 2025 preparano piattaforma e catena di fornitura a un futuro in cui l’iPhone sarà “ancora più Apple dentro”.

Guardando oltre: pieghevole nel 2026 e iPhone del 20º anniversario

Le anticipazioni della roadmap triennale sembrano infatti definite.

Si parte nel 2025 con l’Air ultra-sottile, poi nel 2026 un iPhone pieghevole a libro (display esterno da 5,5” e interno da 7,8”) e si chiude nel 2027 con un iPhone per il ventennale dal design tutto schermo e sensori sotto il vetro.

L’iPhone Fold affiancherebbe i modelli tradizionali come opzione versatile e costosa, mentre il modello del 20º anniversario spingerebbe l’estetica verso un dispositivo senza interruzioni visive, coronando l’evoluzione iniziata con l’Air.

Conclusione: conviene comprare o aspettare?

Gli iPhone 17 rappresentano un passo avanti in chiave evolutiva rispetto agli iPhone 16: schermi a 120 Hz per tutti, selfie camera da 24 MP, chip e memoria aggiornati, con un modello base più completo e vicino alle esigenze della maggioranza. Chi proviene da dispositivi di 2-3 anni fa percepirà un salto netto senza dover per forza scegliere i Pro. Chi ha un iPhone 16 o un iPhone 16 Pro, probabilmente, dovrà guardare ad iPhone 17 Air per ottenere qualche cosa di diverso.

Ma chi desidera la novità dirompente deve guardare al pieghevole 2026 o del modello per il ventennale.