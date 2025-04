In prova il sistema di allarme in kit Tapo T30, semplice e compatibile con Matter

Pubblicità

Quando si tratta di casa smart, Tapo è uno dei marchi che vanta il miglior rapporto qualità prezzo. Si tratta di dispositivi che hanno un costo nettamente inferiore rispetto alle controparti di altri brand, ma che offrono una qualità davvero soddisfacente, oltre al supporto a Matter, almeno nel caso di questo Kit T30, composto da un hub con sirena, un sensore di movimento e due sensori per porte o finestre.

Unboxing

Come già accennato in apertura, il kit si compone di quattro pezzi. Il primo è l’hub che servirà da “collante” per poter collegare gli altri tre pezzi. Il secondo è il sensore di movimento ambientale, mentre gli altri due sono i sensori per porte o finestre.

Sono anche inclusi gli adesivi 3M che consentono, senza necessità di praticare fori nelle pareti, di attaccare le periferiche al muro o suo bordi delle porte o finestre desiderate.

Il kit risulta davvero essenziale, uno starter kit ideale per iniziare. Tuttavia, sarebbe stato gradito includere qualche accessorio aggiuntivo, come ad esempio il pulsante smart Tapo, che faciliterebbe l’attivazione delle automazioni, pur potendo queste comunque gestite tramite l’app. In alternativa, si sarebbe potuto inserire anche una telecamera di videosorveglianza entry-level, per arricchire ulteriormente il kit senza incidere in modo rilevante sul prezzo. Questo avrebbe reso l’offerta più completa e versatile per chi desidera una soluzione integrata senza dover acquistare accessori separati.

Abbinamento

La prima cosa da fare per iniziare ad utilizzare il kit è abbinare l’hub. Come anticipato, infatti, questo consentirà, successivamente, di “agganciare” le altre periferiche, come il sensore di movimento ambientale e quelli per porte e finestre.

Abbiamo notato sin da subito una facilità di utilizzo estrema e una velocità di configurazione apprezzabile. E’ sufficiente inserire l’hub nella presa di corrente e avviare l’app Tapo. Da qui, cliccando sul pulsante aggiungi si potrà selezionare l’hub.

Pochi passaggi quelli che portano alla completa configurazione: si tratta, essenzialmente, di inserire la password del proprio router, dare un nome alla periferica e assegnarli una stanza. Nel nostro caso, il passaggio successivo è stato quello di aggiornare l’hub. Fato ciò è pronto all’uso.

Per aggiungere i successivi accessori del bundle, invece, è necessario cliccare sull’hub appena aggiunto alla schermata Home e, da qui, cliccare su dispositivi collegati. E’ da questa finestra che, infatti, si possono aggiungere dispositivi “satellite”, come sensori di porta o ambientali. Questi ultimi, non potranno essere aggiunti alla propria casa in assenza di un hub.

L’abbinamento segue comunque i pochi semplici passaggi sopra descritti: si tratterà di abbinare gli accessori all’hub, se richiesto inserire la password del router, prima di finalizzare il tutto dando un nome alla periferica e assegnando una stanza di riferimento.

Gli accessori così inseriti verranno mostrati all’interno della pagina principale dell’app Tapo, che risulta visivamente elegante, moderna e minimale.

Funzionamento

Oltre che facile da installare e configurare, ogni singolo dispositivo di questo kit fa quel che deve, in modo immediato e senza problemi di sorta. Iniziamo dall’hub.

Hub con sirena

Oltre che fungere da hub per poter collegare i diversi dispositivi, l’hub incorpora anche una sirena che funge da allarme in determinate situazioni. Certo, non è una sirena particolarmente potente da allertare il vicinato. Al più, sarà solo un deterrente per eventuali malintenzionati, che potrebbero percepire immediatamente che un qualche allarme è stato avviato.

E’ possibile configurare numerose automazioni con questo kit. La più semplice è quella di attivare la sirena al passaggio di qualcuno davanti al sensore, oppure all’apertura dei sensori per porta e finestra.

Creare le automazioni è semplice. Si fa dalla schermata “Smart” → “Automazione”. Qui, per ciascun dispositivo è possibile creare un’automazione. Ad esempio, all’apertura del sensore è possibile far suonare la sirena dell’hub e/o inviare notifiche allo smartphone.

Nolo è possibile creare un’automazione siffatta, ma anche creare una scorciatoia per poter abilitare l’automazione appena creata. Per farlo è sufficiente Cliccare su “Smart” → “Scorciatoie”. Così facendo si potrebbe creare – ad esempio – un pulsante “Esco” per attivare l’automazione di allarme sopra creata o, viceversa, disattivarla appena si rientra in casa.

Le possibilità di combinare le azioni e le scorciatoie tra i vari dispositivi presenti nel bundle è davvero ampia.

Quello che abbiamo notato è una assoluta precisione e velocità nell’attivare notifiche ed allarmi pre impostati.

Ovviamente, le automazioni potranno coinvolgere anche altre periferiche non incluse nel kit, come ad esempio luci smart o telecamere. Ad esempio, al passaggio davanti al sensore si potrebbe accendere una luce, o spegnerla quando si chiude il sensore della porta.

Sensore di movimento

Davvero piccolo e leggerissimo. Si può tranquillamente attaccare al muro con l’adesivo 3M già pre ritagliato. Anche per il sensore abbiamo notato una buona reattività rilevare il movimento e nell’inviare notifiche allo smartphone.

La pagina dedicata al sensore è piuttosto semplice ed intuitiva: viene immediatamente riportato il Log di tutti i movimenti registrati, con tanto di data e ora. Lo stato attuale del dispositivo, se aperto o chiuso, viene comunque visualizzato anche nella pagina Home principale.

Sensori porte e finestre

Sono presenti in confezione due sensori. Ciascun è composto da due parti che dovranno essere montate a distanza di 1,5 cm circa, su porte o finestre. La parte più piccola è magnetica, così da poterla fissare alla porta senza biadesivo, mentre la parte più grande, dove è contenuta la batteria a bottone, potrà essere fissata attraverso gli adesivi 3M pre ritagliati e presenti in confezione.

Anche in questo caso la schermata dedicata al sensore è di facile lettura e mostra un Log eventi, con tanto di data e ora, dove è registrato lo stato del dispositivo: aperto, chiuso o “aperto per un certo lasso di tempo”. Lo stesso diario informa l’utente anche se è stata avviata un’automazione, ad esempio “aperto e attivata notifica”.

Come già ribadito più volte, durante le nostre prove tutti gli stati di apertura e chiusura, sono sempre stati registrati con estrema precisione e velocità. Velocità che abbiamo registrato anche nell’invio delle notifiche allo smartphone.

Integrazione con Matter

Come già anticipato, il Kit è compatibile con Matter. Questo vuol dire, ad esempio, poter inserire i dispositivi all’interno dell’app Casa di Apple. Per farlo è sufficiente aprire la schermata dell’hub e da qui scegliere la condivisione Matter.

In questa schermata è presente il codice QR di abbinamento, che potrà essere scannerizzato, ad esempio, con un iPhone. In questo modo, le periferiche collegate all’hub Tapo saranno visualizzatili anche all’interno dell’app Casa di Apple.

Conclusioni

Il kit Tapo T30 rappresenta un’ottima soluzione per chi desidera avvicinarsi al mondo della smart home in modo semplice, economico e funzionale. La configurazione è rapida e intuitiva, l’app Tapo è ben progettata e facile da usare, e la compatibilità con lo standard Matter amplia ulteriormente le possibilità di integrazione con altri ecosistemi, come Apple HomeKit.

I dispositivi inclusi – hub con sirena, sensore di movimento e sensori per porte/finestre – svolgono in modo preciso e reattivo le funzioni per cui sono pensati. La possibilità di creare automazioni e scorciatoie personalizzate consente di adattare il sistema alle proprie abitudini quotidiane con grande flessibilità.

Tuttavia, il kit risulta piuttosto essenziale. L’assenza di accessori aggiuntivi come un pulsante smart o una videocamera base limita leggermente il grado di personalizzazione fin da subito, costringendo eventualmente a integrare altri dispositivi separatamente. Nonostante ciò, il rapporto qualità-prezzo rimane molto competitivo, specialmente per un set compatibile con Matter.

Pro

Ottimo rapporto qualità-prezzo

Configurazione semplice e veloce

Elevata precisione nella rilevazione e invio delle notifiche

App ben progettata, moderna e intuitiva

Compatibilità con Matter e integrazione con Apple Home

Automazioni personalizzabili con scorciatoie rapide

Contro

Kit essenziale, mancano accessori extra (es. pulsante smart, videocamera)

Gli accessori richiedono obbligatoriamente l’hub per funzionare

Prezzo è disponibilità

Il kit è davvero economico, si acquista a poco più di 50 euro direttamente su Amazon a questo indirizzo.

