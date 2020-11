Recensione Lenovo Bluetooth Silent Mouse: silenzio in aula, si lavora

Piccolo, arrotondato e con un vestito da sera, il Lenovo Bluetooth Silent Mouse fa la sua figura nel mercato dei mouse business di fascia media.

La particolarità è quella di mantenere basso il livello audio del clic, ma a guardare bene ha diverse altre sorprese sotto il cofano.

Lenovo Bluetooth Silent Mouse, la recensione

Senza fronzoli (ne cavi)

Dentro la scatola arriva privo di qualsiasi fronzolo: oltre al mouse infatti troviamo un libretto di istruzioni, perlopiù legato alla prima connessione, in tutte le lingue.

Non ci sono cavi, perché l’alimentazione si affida ad una batteria di tipo AA (inclusa nella confezione), scelta che comporta vantaggi e svantaggi: da una parte la necessità di cambiare la batteria, dall’altra il fatto che questa dura dichiaratamente 12 mesi. Della durata effettiva dobbiamo fidarci, dato che questa recensione arriva dopo un paio di settimane di prova, non avevamo il tempo di vedere la batteria scaricarsi.

La batteria comunque va inserita nel vano apposito che si apre con una semplice pressione nella parte posteriore del mouse, mostrando parte dell’interno e allo stesso modo si chiude.

Bluetooth 5

La presenza della batteria sostituibile offre una comodità a cui le batterie ricaricabili non possono arrivare, una durata molto lunga, e questo è dato anche dalla presenza del chip Bluetooth 5, che ottimizza la trasmissione e l’uso appunto della batteria.

Ma attenzione, serve un Mac o un PC compatibili, meglio leggere le specifiche. Tutti i Mac nuovi sono perfettamente usabili con questo mouse, e la stragrande maggioranza di PC, ma se il vostro computer ha qualche anno alle spalle meglio fare un controllo.

Precisione e tasti

Il Lenovo Bluetooth Silent Mouse rientra chiaramente nell’offerta business, per PC Windows e Mac: non ha bisogno di driver e funziona da subito dopo l’abbinamento.

Le prestazioni sono di fascia media, la risoluzione massima è di 2400 dpi (più o meno come l’Apple Magic Mouse), il che lo pone come adatto all’uso casual o su Applicazioni non di precisione.

La parte superiore mostra due pulsanti più la rotella, cliccabile, realizzata in gomma e movimento a scatti. Un ulteriore pulsante è dedicato allo switch di risoluzione (2.400, 1.600 e 800 dpi) probabilmente ispirato ai mouse da gaming ed è l’unica regolazione possibile: un dettaglio questo interessante, perchè non è solito su questa fascia di mercato avere la possibilità di modificare la risoluzione a piacere.

Qui sosta anche la particolarità più importante del mouse: i due tasti principali mostrano un sistema di clic estremamente silenzioso, molto diverso dai classici clic a cui siamo abituati.

Si badi bene, si tratta sempre di un mouse meccanico, non touch, quindi il clic è reale (come la rotella), tuttavia è interessante l’attenuazione: in un momento in cui lo smart working è predominante, ci si trova spesso a lavorare in ambienti dove magari c’è qualcuno che sta riposando non lontano, in questo senso l’attenuazione del clic è una feature, che dire, di moda.

Altra caratteristica è che, nella parte sottostante, il pulsante di accensione offre due possibilità, il che significa poterlo abbinare a due computer differenti, saltando da uno all’altro con un semplice switch del pulsante: la posizione del pulsante sotto alla scocca in questo senso evita selezioni in inaspettate.

Considerazioni

Lenovo Bluetooth Silent Mouse è un buon prodotto offerto ad un prezzo interessante: non è grande, anzi, ma è sottile e discreto e in borsa, per utilizzi al volo, è un ottimo compagno.

Pensato per l’uso di Office, browsing, Mail e gestione dell’archivio di documenti, il mouse offre la qualità di essere silenzioso e di poter comandare due computer al solo costo di un clic, funzioni ottime per chi deve giocoforza giostrarsi tra più device.

Per post-produzione fotografica, disegno, gaming e 3D magari c’è altro, con più risoluzione e con comandi personalizzabili, ma sicuramente con meno classe a costi di solito molto più importanti.

Pro:

• Design discreto e formale

• Durata di un anno con una batteria

• Silenzioso

• Può comandare due device

Contro:

• Serve controllare la compatibilità del Bluetooth

• Non adatto a chi ha mani grandi

Prezzo:

• 49,00 Euro

Lenovo Bluetooth Silent Mouse è disponibile online presso il sito Lenovo Italia, ma anche presso il nuovo Spazio Lenovo a Milano, oppure anche presso Amazon.it