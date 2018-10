Recensione Lenovo Watch X, l’orologio ibrido e impermeabile a portata di tutti

Macitynet prova Lenovo Watch X, lo smartwatch ibrido: da un lato sembra un classico orologio, ma nel quadrante ce un display LCD per notifiche e fitness.

La moda degli smartwatch, o comunque degli orologio totalmente digitali, è ormai dilagata da tempo. Il mondo dell’orologeria tradizionale trema di fronte a mostri sacri come Apple Watch, ma c’è qualche produttore che invece sta puntando all’ibrido. Lenovo Watch X è tra questi: il quadrante mostra le classiche lancette di un comune orologio, ma un piccolo display LCD lo trasforma in un orologio intelligente, votato soprattutto all’attività fisica.

Come è fatto

Lenovo Watch X ha uno stile davvero classico. A vederlo non si direbbe uno smartwatch, bensì un orologio tradizionale. Forma circolare e cinturino stile loop milanese gli conferiscono un aspetto elegante. Si tratta di un orologio che può benissimo essere indossato con camicia e giacca, ma che non disdegna uno stile più casual, come jeans e polo. Il quadrante è davvero minimal e mostra soltanto quatto numeri: non i classici “12”, “3” “6” e “9”, bensì “2”, “4”, “8” e “10”. C’è poco altro da visualizzare sul quadrante, dove svettano soltanto le lancette. Sulla parte bassa, però, un display LCD che si accende al bisogno, ossia con una rotazione del polso, o con un click del tasto laterale. E’ proprio su questo piccolo display che possono visualizzarsi le informazioni relative al fitness e alla salute.

Funzionalità

Ovviamente, la funzione principale è quella di orologio classico. Con una semplice rotazione del polso si prenderà immediatamente visione dell’orario, tramite lancette o anche tramite display. Questo perché, tra le prime informazioni digitali che restituisce il display, c’è proprio l’orario.

Cliccando sul tasto laterale, invece, si accede alle diverse funzioni. Il primo tab è quello attività, che mostra i passi effettuati, la distanza percorsa, le calorie bruciate, e i minuti di allenamento. Con un secondo click del pulsante laterale si accede, invece, al conteggio dei battiti del cuore, grazie ad un sensore posizionato sul retro e che, a dire il vero, ci è parso in quasi tutte le occasioni piuttosto preciso, restituendo risultati verosimili. Un terzi click del pulsante consente di accedere ai dati del sonno, mentre un quarto e un quinto, rispettivamente, offrono accesso alle sveglie e alla modalità corsa.

Quel che purtroppo c’è, ma non siamo riusciti proprio a far funzionare, è il meteo. L’orologio mostra, accanto all’orario e al giorno della settimana, anche delle informazioni meteo: anche dopo l’abbinamento con l’app abbiamo sempre ricevuto un messaggio di “nessun servizio meteo” per la nostra area geografica. Si tratta, probabilmente, di un errore dovuto al fatto che Watch X è prevalentemente un orologio destinato al mercato cinese, che funziona però anche nei nostri mercati. Un aggiornamento software potrà certamente risolvere.

Da notare, che l’orologio è impermeabile e ha una certificazione 8ATM, dunque con possibilità di immergerlo fino a 80 metri: non solo, dunque, sarà possibile indossarlo sotto la doccia, ma anche mentre si nuota.

Ottima la durata della batteria, che il produttore assicura essere di circa 45 giorni. Dopo un mese di prova, non abbiamo ancora avuto modo di ricaricare l’orologio.

Notifiche

L’orologio non è solo utile per il fitness, ma il piccolo display restituisce anche i testi delle notifiche in entrata. Lo abbiamo testato con un terminale Android, riuscendo chiaramente a leggere i messaggi in entrata su smartphone relativi a Mail, messaggi, WhatsApp e altre app ancora. Non è ovviamente possibile rispondere in alcun modo, ma si tratta comunque di una opzione particolarmente utile, per evitare di tirar fuori dalla tasca l’orologio ad ogni messaggio in entrata.

Il display è ben visibile in ambienti interni o senza luce diretta: sotto il sole si legge ancora ancora, ma non è tra i più brillanti. Basta comunque spostare il polso per non esporre il quadrante ai raggi diretti per poter prendere visione di tutte le info visualizzate a schermo.

Applicazione

Nessun problema di abbinamento tra smartphone e orologio. Le app disponibili su Google e Play Store funzionano bene, anche se c’è da fare qualche piccola precisazione proprio sulla calibrazione dell’orario. Sembra macchinosa, eppure dopo aver capito come fare risulta essere estremamente semplice: dopo l’abbinamento, nel tab Calibration dovrà essere inserito l’esatto orario mostrato dalle lancette dell’orologio. Dopo aver inserito questo dato le lancette inizieranno a muoversi automaticamente sino al raggiungimento dell’ora corretta.

La schermata principale dell’app è abbastanza semplice, ma con una UI colorata e moderna. Qui vengono raggruppate tutte le informazioni visibili anche sul quadrante, come passi, calorie bruciate, distanza percorsa, battiti del cuore, dati sul sonno. L’app, in più rispetto all’orologio, aggiunge una sorta di diario dove prendere visione dei dati registrati giorno per giorno.

Conclusioni

Esteticamente piacevole, dal look classico ed elegante, adatto a qualsiasi tipo di abbigliamento, Lenovo Watch X è un orologio smart con elementi di orologeria tradizionale. Peccato che alcune funzioni, come quella meteo, non sembrano essere disponibili per tutti: se siete alla ricerca di un orologio classico, con qualche elemento smart, allora è un acquisto interessante, complice un prezzo piuttosto aggressivo di appena 44 euro.

Clicca qui per acquistarlo.

PRO

Esteticamente ben fatto

Display LCD con numerose informazioni

Impermeabile 8ATM

Cinturino stile Milanese

Rapporto qualità prezzo

CONTRO