Recensione Monitor Lenovo ThinkVision T32P-20, design di qualità in 4K

A vederlo è un po’ austero, con un look tagliato con l’accetta, ma il Lenovo ThinkVision T32P-20 è un prodotto che non si lascia scoprire tutto al primo sguardo e le sorprese non mancano.

L’abbiamo provato per una decina di giorni, per scoprire come è facile abituarsi ad un prodotto così interessante per la fascia media, pensato per il business ma che strizza l’occhio anche al disegnatore evoluto.

Lenovo ThinkVision T32P-20, la recensione

La scatola imperiale

La prima cosa che colpisce del Lenovo ThinkVision T32P-20 è la scatola, davvero grande anche per un prodotto da 32″: ma una volta aperta le perplessità svaniscono, anche perché il monitor arriva in tre pezzi separati che si montano in un attimo e con il solo cavo USB-C si è collegato al nostro Mac mini.

L’estetica, come dicevamo, è austera: la plastica satinata nera è tagliata, ma l’effetto finale, grazie anche alle bordature rosse, è bello e anzi, l’impressione del tutto personale di chi scrive è che il supporto esalti ancora di più le dimensioni che a prima vista spiccano, e che risultino ad una occhiata veloce anche più grandi dei 32″ effettivi.

Base albero e pannello del Lenovo ThinkVision T32P-20 sono tutti coperti da plastica nera satinata, con i connettori nel lato inferiore e laterale: l’alimentatore è interno, il che è stata una gran bella scoperta e una gran comodità perché di solito l’alimentatore esterno è come avere un cavo in più che circola sotto la scrivania.

Le dimensioni parlano di 469,38 mm di altezza per 714,61 mm di larghezza (392.23 x 697.30 mm di immagine visualizzatile) con supporto VESA 100 x 100 mm.

Il pannello ruota di 90°, mettendosi tranquillamente in verticale con un movimento molto morbido, anche se per ottenere la rotazione completa serve fletterlo leggermente perché l’angolo tende a superare la base. Abbiamo apprezzato comunque la postura: i quasi 32″ non ballano più di tanto e il tutto appare ben rigido quando in posizione.

Un tuttofare

Abbiamo collegato il display prima ad un Mac mini 2018 ma anche ad un Lenovo X1, in entrambi i casi via USB-C con il cavo in dotazione senza difficoltà.

In realtà Lenovo ThinkVision T32P-20 mostra una serie di altre connessioni molto interessanti: oltre a USB-C il segnale video è trasportabile via HDMI o DisplayPort (che però portano solo video), mentre sono disponibili altre due prese USB nella parte in basso nel pannello e altre due SuperSpeed lateralmente, una di queste due adatta ad alimentare un device come tablet o smartphone.

1 di 3

A proposito di smartphone, alla base del monitor attende un alloggio proprio per uno smartphone (ci stanno tutti, anche i più grandi) evitando di appoggiarlo sempre in qualche parte nella scrivania.

La comodità di avere un display USB-C, al pari di un display Thunderbolt, è che ci si abitua subito: nel nostro caso un solo cavo trasportava tutto, dal segnale video 4K all’HUB USB, dove erano collegati il mouse e il disco di back-up lasciando una preziosa presa USB-A laterale utile per le chiavette del caso.

Per l’ufficio, con coraggio

Il pannello 4K IPS (In-Plane Switching), disposto sui 31,5 pollici di diagonale, è fatto molto bene. La gamma colori è sRGB, perfetta quindi sia per l’ambiente business (del quale è addirittura un plus) sia per chi disegna, che non ha bisogno di gamme più audaci come Adobe RGB ad esempio.

La certificazione TÜV Rheinland Eye Comfort, dice Lenovo, garantisce una riduzione dell’affaticamento visivo, noi però abbiamo preferito disattivare le opzioni di sicurezza ottenendo un funzionamento omogeneo in tutta la durata della giornata.

La risoluzione, come anticipato, è di 3840 x 2160 pixel a 60 Hz, con una dinamica perfetta per l’ufficio, un po’ meno per chi gioca sul serio, che comunque magari opta per altri modelli.

Noi ci abbiamo lavorato molto sulle App di Office, non disdegnando qua e la qualche ritocco vettoriale in Illustrator, oppure qualche prova anche con luminar, giusto per verificare le ultime novità e per capire quanto reggessero alcune tonalità più scure: Lenovo ThinkVision T32P-20 non è un display per chi fa ritocco fotografico professionale, ma lo diventa nel momento in cui il ritocco non è dedicato al colore ma magari alla geometria o al compositing.

Considerazioni

Il costo non è proprio popolare, ma il Lenovo ThinkVision T32P-20 è comunque un monitor importante, sia nel design che nella resa del pannello 4K. I quasi 32″ rappresentano una eccellente superficie di lavoro, unitamente all’HUB USB incorporato (se usato in USB-C) che offre comodità specialmente per chi lo usa con un computer portatile.

Il disign è particolare, austero ma sicuramente capace di distinguersi e in piena filosofia Lenovo.

Pro:

• Ottimo design esterno, originale ma molto curato

• Quattro porte USB-A su un ingresso USB-C

• Alimentatore integrato

• Ampio pannello 4K per uso ufficio o designer

Contro:

• Non è un monitor per fotografi

Prezzo:

• 701,89 Euro

Lenovo ThinkVision T32P-20 è disponibile partendo dal sito della casa madre, da uno dei rivenditori autorizzati oppure anche presso Amazon.it.