Eufy HomeVac H11, aspirabriciole leggero e potente con ricarica USB a soli 39,99 euro spedito

Gli aspirabriciole non sono tutti uguali perciò se state pensando di acquistarne uno e volete qualcosa di veramente efficace, acquistate Eufy HomeVac H11, al momento per altro promosso con un codice sconto a soli 39,99 euro spedizione compresa.

Questo aspirapolvere portatile è innanzitutto molto compatto: grande all’incirca quanto una bottiglia di vino, è tra i più leggeri in commercio, con un peso da vuoto di appena 5,4 chilogrammi. Ma non fatevi ingannare dalle dimensioni perché piccolo non vuol dire necessariamente poco potente, non almeno in questo caso. Il motore infatti promette un’aspirazione pari a 5.500 Pa, il che vuol dire che con una prima passata è in grado di raccogliere tutte le briciole sulla tovaglia ma anche il pulviscolo che si va a depositare negli angoli morti di casa utilizzando l’accessorio 2-in-1 presente in dotazione.

L’autonomia è anche molto buona: una carica completa promette fino a 13 minuti di autonomia, e la ricarica avviene tramite microUSB utilizzando una qualsiasi porta USB o alimentatore a disposizione in casa. Chiaramente ciò significa anche che è completamente esente da fili, garantendo quindi un’elevata maneggevolezza. Si può per questo usare per raggiungere i punti più nascosti, come ad esempio le fessure nel divano e sotto i mobili bassi, magari per raccogliere anche i capelli e i peli degli animali domestici che passeggiano in casa.

Questo aspirabricole è venduto al prezzo di 60 euro, non tra i più economici ma giustificato dalla qualità del prodotto, che fa parte della linea di prodotti HomeVac di Eufy, una succursale dell’ottima Anker di cui vi abbiamo già parlato diverse volte tra le nostre pagine. Di Eufy nello specifico abbiamo particolarmente apprezzato diversi prodotti tra cui proprio gli aspirapolvere automatici, di cui il modello più performante attualmente a listino è perfino dotato di un efficace sistema di mappatura della casa.

Ma tornando a questo aspirapolvere portatile molto utile come aspirabriciole, usando il codice PUURRAEY potete ridurre il prezzo di 20 euro andandolo perciò a pagare soltanto 39,99 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo.