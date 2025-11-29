Come proteggere lo smartphone sbloccato in caso di furto

State passeggiando in strada, con la testa china, immersi completamente nel messaggio che state digitando, quando d’un tratto vi sfilano il telefono dalle mani e scappano. Purtroppo questa scena si ripete sempre più spesso: sono persone a bordo di biciclette, motorini o più semplicemente a piedi, aiutati da un complice che vi intralcia per qualche secondo in modo da far perdere le tracce del delinquente.

Non serve dirvi cosa significa per un ladro avere tra le mani un telefono con lo schermo sbloccato: furto d’identità e accesso al conto corrente sono soltanto due dei peggiori obiettivi che, un ladro tecnologicamente attrezzato, potrà realizzare molto facilmente.

Ma rendergli le cose molto più difficili se non impedirgliele del tutto è possibile adottando una serie di misure di sicurezza che, ahinoi, non molti oggi ancora conoscono. Con quest’articolo, da condividere anche con amici e parenti, proveremo a rendere le persone consapevoli del problema e delle relative soluzioni attualmente a disposizione.

iPhone

Se il telefono è un iPhone allora dovrete configurare una Automazione tramite l’app Comandi Rapidi. In questo precedente articolo trovate tutte le istruzioni passo-passo per metterla a punto e attivarla in pochi minuti.

Android

Se il telefono usa il sistema operativo Android invece è sufficente attivare uno o due interruttori annidati all’interno delle impostazioni. Vi descriviamo i passaggi da seguire con due premesse: la prima è che non tutti i telefoni cel’hanno, specie se si tratta di modelli di fascia media o bassa; la seconda è che il percorso potrebbe differire da quello descritto, perciò se non doveste trovare la voce indicata provate a digitarla nel modulo di ricerca delle impostazioni del vostro telefono, magari anche utilizzando sinonimi quando la voce sembra assente.

Aprite l’app Impostazioni ;

; andate sul pannello Sicurezza e Privacy ;

; cliccate su Sblocco dispositivo ;

; scorrete in basso e selezionate la scheda Protezione dai furti.

Blocco per furto

L’interruttore che ci interessa si chiama Blocco per furto (o simili) e una volta attivato concede al telefono i permessi di utilizzare i sensori per rilevare quei movimenti del telefono interpretati appunto come l’inizio di un furto in strada. Il dispositivo è cioè in grado di determinare quando viene improvvisamente sfilato da una mano per poi iniziare a muoversi alla velocità di una persona che sta scappando.

Attivando questa impostazione, lo schermo del telefono verrà immediatamente bloccato ogni qual molta si verificano le suddette condizioni.

Blocco dispositivo offline

L’altro interruttore invece in genere viene etichettato con la voce Blocco dispositivo offline e serve per bloccare lo schermo quando la connessione a internet viene interrotta per un po’ di tempo. I ladri infatti spesso disattivano immediatamente il servizio di connessione a internet in modo che nessuno possa rintracciare il dispositivo che hanno rubato.

Aumentare la protezione dello smartphone in caso di furto

Augurandovi di non capitarci mai (a un nostro redattore è successo: qui trovate il suo resoconto), le soluzioni descritte in questo articolo vi permetteranno di aumentare la protezione di tuttò ciò che è contenuto nel vostro telefono e delle app per le quali lo smartphone è autorizzato ad accedere. Ma non sono le uniche cose da fare in caso di furto, né quelle disponibili per prevenire situazioni spiacevoli o aumentare la sicurezza dei dati personali.

Gli smartphone infatti vengono rubati ancora oggi, nonostante tutte queste protezioni ormai esistenti. Anche perché, come dicevamo in apertura, non tutti sanno che esistono o sanno come abilitarle.

Negli anni vi abbiamo descritto svariati metodi e strategie per aumentare sensibilmente le possibilità di ritrovarlo e di scongiurarne il furto in partenza, ad esempio quando abbiamo dettagliato:

A tal proposito vi invitiamo quindi a prendere nota di queste guide e di attivare tutte quelle che ritenete opportune.

