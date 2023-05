Recensione NAS Synology 423+, un classico rinnovato, ma non troppo

Modello che punta al rafforzamento della casa madre nel settore SMB, soprattutto per quel che riguarda l’archiviazione, Synology 423+ è un NAS che consolida più che rinnovare seguendo una apprezzabile strategia che lo vuol rendere un prodotto maturo e soprattutto affidabile.

Hardware e software di ottimo livello che confermano lo stato di Synology come leader nel mercato, anche se qualche coraggio in più ci poteva stare.

Subito pronto

La scatola in cui arriva il Synology 423+ è interamente in cartone grezzo, con il simbolo della casa madre sui due lati e un adesivo con le caratteristiche commerciali identificate: una usanza comune per un prodotto che difficilmente arriva nel retail, viaggiando più che altro nel canale distributori e piccoli installatori.

Al suo interno trova posto il NAS vero e proprio e un piccolo alloggio, sempre in cartone, dove trovano posto due cavi Ethernet Gigabit, le chiavi per la chiusura di sicurezza, l’alimentatore esterno, le viti per le unità da 2,5″ e un piccolo manuale per le operazioni preliminari.

Il NAS misura 166x199x223 millimetri, approssimativamente un cubo di 2,18 Kg di peso per un misto di plastica e metallo verniciato interamente di nero su superficie leggermente satinata.

Nella parte frontale sostano le quattro slitte, il connettore USB (3.1), il pulsante di accensione e qualche LED per il funzionamento, mentre la parte posteriore è dominata dalle due grandi ventole, che accompagnano i due connettori Ethernet Gigabit una seconda presa USB, oltre al connettore per l’alimentazione.

L’alimentatore esterno non stupisce, la scelta è data soprattutto dalla necessità di economizzare il design in modo da facilitare la dispersione del calore: in ufficio nessun problema, anzi, mentre in casa è una seccatura e nulla di più.

Tradizionale, a volte troppo

Tutto in questo NAS richiama alla tradizione e l’impressione, forte, che abbiamo avuto, e che la voglia di Synology sia stata quella di proporre un prodotto che rappresentasse le tecnologie oggi “mature” e “pronte” più che la voglia di tuonare sul mercato con un prodotto che provi qualche cosa di veramente nuovo.

L’alimentatore esterno è un primo esempio, ma anche la presenza, nella parte posteriore, di due porte Ethernet a 1 GB, saldate e quindi non upgradabili nel tempo.

Il mercato in questo senso si sta aprendo a soluzioni a 2,5, 5 o 10 Gbit, con sempre più client in grado di gestire una banda così larga: la scelta di Synology di limitare la banda a 1 Gbit è sicuramente figlia di una valutazione di mercato attuale, dove la maggiorparte dei dati oggi viaggiano su questa banda, ma limita quelle che è la durata futura, dove una banda maggiore avrebbe offerto più garanzie.

Il design resta comunque accattivante, con le quattro slitte frontali comode da aprire e il montaggio dei dischi senza viti, quindi veloce e privo di necessità esterne come i cacciaviti (che servono solo per le unità SSD da 2,5).

Il design di questo Synology 423+ porta in dote comunque una progettazione molto attenta, dato che si tratta di un prodotto estremamente silenzioso (dischi a parte, ma quello dipende dalla scelta dell’utente): nei nostri test abbiamo provato due unità da 4 TB proprio di Synology (HAT5300-4T), ci sono sembrati buoni come velocità ma soprattutto molto silenzi e con una vibrazione contenuta.

Nella parte frontale la scelta di un display LCD è stata scartata a favore di una serie di LED che indicano il funzionamento e che possono aiutare nella diagnostica.

In Synology questa scelta è comune a molti altri modelli a listino, optando per una strada di controllo remoto via software o App comunque ben solida, come vedremo, ma la mancanza di un display alle volte può essere contraddittoria, specie in fase di diagnostica.

Infine, la mancanza del pulsante per la copia automatica via USB è coraggiosa: probabilmente ci sono delle scelte di marketing da questo punto di vista, favorendo sicuramente le operazioni via rete, ma in un ufficio dove molti usano il NAS anche come HUB (e dove nei computer l’USB è sempre meno presente) avrebbe fatto comodo.

Piccole sorprese

Le quattro slitte frontali permettono l’alloggiamento di altrettante unità meccaniche da 3,5″, siano esse Synology che di altri partner come Western Digital o Seagate.

L’uso di unità SSD più veloci è possibile (e per chi scrive sempre consigliato, perlomeno in soluzione mista) grazie alle viti presenti nella scatola: i sistemi RAID presenti nella fase di gestione permettono di usare i più comuni RAID 0,1 e 5 (nel caso di uso di tre unità o più) e anche il sistema proprietario SHR, che permette di unire più dischi anche di dimensioni diverse, sempre dai test pare che risulti comunque leggermente più lento (quindi più adatta a carichi non di primo piano).

Una piccola sorpresa è data dai due alloggiamento per unità SSD NVMe di tipo M.2 posti nella parte inferiore: questo tipo di unità non è una novità assoluta per i NAS, anzi è sempre più comune anche in fasce di mercato più piccole, ma qui finalmente è stata posta una attenzione alla posizione.

Per installare le memorie non serve aprire il NAS ma solamente sgangiare i due coperchi nella parte in basso, una operazione di due minuti che Synology ha reso semplice quando sin troppo spesso la si trova inutilmente complessa.

Le memorie possono essere usate sia come Cache per i dischi che come sistemi di archiviazione (anche se non sembra possibile installare DSM direttamente).

DSM, il vero valore aggiunto

Il cuore di questo NAS è un processore Intel Celeron J4125 a 4-core a 2.0 GHz (2.7 con turbo), un chip di calcolo che segue la filosofia del NAS di non essere particolarmente progressista, dato che si tratta di una linea di calcolo che ha oramai già tre anni di vita.

Nonostante ciò Synology dimostra con questa unità di essere pienamente sul pezzo per quel che riguarda l’OS, quel DSM 7 che si trova pienamente a suo agio in questo tipo di architettura tanto da non aver problemi con nessuna delle moltissime applicazioni e servizi disponibili attraverso lo store.

O, meglio, tutte le App e i servizi in ottica SMB non troppo spinti, perché la disponibilità di RAM iniziale di 2 GB è consigliata per tutte le operazioni di archiviazione e qualche servizio mentre per altri servizi più robusti sarebbe meglio aumentare la RAM a 6 GB, il massimo ottenibile qui (dato che c’è solo uno slot libero).

6 GB di RAM totali sono un po’ pochino per una virtualizzazione di OS usabile, il che indica che questo modello non è pensato per questo tipo di servizio, seppure tecnicamente possibile.

Per il resto DSM si presenta molto bene, tanto che dal nostro punto di vista è sicuramente l’OS di riferimento nel mercato, con un mix di semplicità, immediatezza, verticalità dei comandi e disponibilità di servizi.

Servizi dove tra tutti spiccano quelli relativi alle App di Office, sl server di posta, alla gestione delle videocamere IP e ovviamente a Plex, parte più importante e convincente delle App di terze parti che qui si è trovato benissimo, grazie anche alla transcodifica al volo garantita dalla scheda Iris integrata nel processore.

Esperienza d’uso

Nel tempo in cui abbiamo utilizzato il NAS l’esperienza è stata più che buona: l’archiviazione era garantita da un RAID 5 con quattro unità meccaniche e una unità SSD M.2 WD_BLACK usata come cache.

Le attività di gestione dell’archivio, del backup su una unità esterna, dell’uso di contenuti multimediali su Plex e sull’uso (sporadico) di qualche file di testo tramite l’App Office integrata è apparso più che buono, in particolare considerando che il NAS è particolarmente silenzioso e la cosa è stata molto gradita perché per tutto il tempo ha soggiornato in salotto, dove la rumorosità è una caratteristica molto seguita.

Conclusioni

Come abbiamo anticipato all’inizio, Synology 423+ non è un modello particolarmente avveniristico, anzi, molti dei suoi aspetti sono particolarmente conservatori (come la rete solo a 1 GB, la mancanza di porte USB-C e la parte di calcolo) ma questo ha portato ad avere un prodotto estremamente solido e maturo, abbastanza potente per usare agevolmente tutte le App senza problemi (in alcuni casi però è meglio fare un upgrade della RAM) in un modello silenzioso, efficiente e con un design consolidato ma che si adatta benissimo tanto al salotto quanto all’ufficio.

Il prezzo, lo diciamo, è leggermente superiore alla media del mercato, considerate le caratteristiche tecniche, ma compensa alla grande con la parte software, che offre una maturità tale che una volta provata è difficile da sostituire.

Pro:

• Silenzioso

• Concreto ed efficente

• OS molto buono e maturo

Contro:

• Alcune caratteristiche sono datate

• Prezzo importante

• Upgrade sino a 6 GB di RAM

Prezzo:

• 559,98 € (Synology 423+)

• 207,4 € (HDD 4TB HAT5300-4T)

• 92,72 € (4 GB RAM D4NESO-2666-4G, facoltativa)

Synology 423+ è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it

