Da Fairphone le cuffie completamente riparabili

Fairbuds è un team specializzato nella produzione di elettronica sostenibile, già nota per lo sviluppo del Fairphone. L’azienda ha ufficialmente presentato le nuove cuffie over the ear Fairbuds XL, le prime totalmente riparabili con facilità. Sono disponibili sin da oggi, 11 maggio, al prezzo di 249 euro.

La caratteristica più importante, ancor prima delle specifiche tecniche, sta nella facile riparabilità del prodotto. Le Fairbuds XL sono disponibili nei colori nero e verde e le scocche sono realizzate in plastica riciclata, la stessa utilizzata di recente anche per il Fairphone, oltre a pelle vegana e alluminio, insieme ad alcune parti in poliestere e nylon.

Che siano facilmente smontabili lo si capisce dall viti facilmente accessibili, che permettono di accedere alle componenti interne con estrema facilità, per sostituirle nel caso si rompano.

In pratica, le parti facilmente riparabili sono, oltre alla batteria, anche il cavo, il copri auricolare, l’archetto e il cuscinetto auricolare, lo speaker e la cover auricolare.

Caratteristiche tecniche

A livello di caratteristiche tecniche propongono un drive dinamico da 40mm integrato e offrono la cancellazione attiva del rumore. Godono anche della certificazione IP54, mentre a livello di autonomia promettono 30 ore di riproduzione grazie alla batteria da 800 mAh. Da notare, peraltro, che permettono di personalizzare l’audio grazie all’app di supporto dedicata, che offre la funzione Signature EQ.

Anche la batteria delle cuffie over-ear è facilmente sostituibile, mentre a livello di connettività propongono solo una porta USB di tipo C, oltre al BT 5.1. Non c’è jack audio, mentre i controlli sono affidati ad una sorta di joystick analogico, anche se questo si traduce nell’assenza di superfici touch e, quindi, nell’assenza di controllo tramite gesti.

Il prezzo è di 249 euro, un costo significativamente inferiore rispetto alle cuffie premium di produttori come Sony e Bose.

Se siete interessati alla sostenibilità applicata alla tecnologia, Apple è naturalmente uno dei protagonisti più ferrati in materia. Vi rimandiamo a questa lettura per saperne di più.