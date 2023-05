IK Multimedia lancia i supporti per il suono spaziale con iLoud MTM

Se avete già acquistato i monitor da studio iLoud MTM di IK Multimedia o ne avete anche solo sentito parlare (magari proprio dalle nostre pagine) e state prendendo in considerazione l’idea di comprarli ma non sapete come sistemarli, sappiate che adesso potete comprare anche le staffe di montaggio opzionali per posizionarli saldamente a parete o soffitto.

L’azienda le ha appena presentate pochi giorni fa promuovendone soprattutto la velocità che offrono nell’assemblare un ambiente di monitoraggio opzionale che sia «compatto ma professionale». D’altronde gli stessi monitor sono piuttosto portatili (30-50% più piccoli di monitor da studio comparabili), perciò con queste staffe chiunque può facilmente fissarli ad una parete, tenendo sempre aperta la possibilità di installarli rapidamente su qualsiasi asta microfonica per tutte quelle situazioni in cui c’è bisogno di un punto di monitoraggio mobile.

https://www.youtube.com/watch?v=Wt0LmdzMKdcs

Le staffe sono in metallo e presentano un fondo filettato da 3/8″ e il tutto è regolato dal software ARC per l’autocalibrazione usando il microfono MEMS, che corregge l’uscita di ciascun monitor in pochi secondi in modo da ricreare un suono quanto più preciso ed equilibrato possibile.

Il risultato è una risposta coerente su tutto lo spettro delle frequenze utili per un suono incredibilmente naturale

Questo sistema è particolarmente indicato per installazioni multicanale o per monitoraggio di mix per audio spaziale e in quei casi in cui si desiderano prestazioni acustiche point-source accurate a qualsiasi distanza, in quanto sono in grado di ridurre al minimo le imprecisioni che gli altoparlanti convenzionali generalmente introducono nell’ambiente.

In questo senso aiuta anche il design di iLoud MTM, che promette una dispersione «notevolmente più controllata rispetto ai design tipici, riducendo al minimo l’interazione degli altoparlanti con l’acustica della stanza (e tra di loro)», il che è molto utile in special modo nelle stanze che non vanno particolarmente d’accordo con l’audio surround.

Prezzi

Ogni singola staffa costa 49,99 € (IVA esclusa) e chi non ha ancora comprato i monitor può eventualmente decidere di puntare sull’iLoud MTM Immersive Bundle 11 che include 11 monitor e il microfono ARC MEMS: in tal caso il costo è di 3.999,99 € IVA esclusa, con un risparmio quindi del 9% rispetto all’acquisto separato dei singoli componenti (in tutto verrebbe 4.879,99 € IVA compresa). Entrambi sono in vendita sul sito ufficiale (qui).

Interessati ad altri prodotti di IK Multimedia? Trovate tanti nostri articoli dedicati all’azienda in questa sezione del sito.