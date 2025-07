Recensione Nothing Headphone (1), design iconico e tecnologia avanzata

Le Nothing Headphone (1) rappresentano il debutto del brand londinese nel competitivo segmento delle cuffie over-ear, proponendosi come un prodotto destinato a ridefinire l’esperienza d’ascolto per gli appassionati di tecnologia e musica. Dopo qualche settimana di prova, analizzeremo ogni aspetto delle cuffie: dal design alle prestazioni sonore, passando per comfort, autonomia e funzionalità smart.

Sto caricando altre schede...

Design: trasparenza e personalità

Sin dal primo sguardo, le Nothing Headphone (1) si distinguono per un’estetica audace e inconfondibile, che le rende immediatamente riconoscibili rispetto alla concorrenza. Il design trasparente, che lascia intravedere alcune componenti interne, richiama la filosofia del brand: una tecnologia che non si nasconde ma si mostra con orgoglio, ponendo l’accento sulla trasparenza e sull’espressività. L’uso combinato di alluminio e plastica trasparente dona robustezza e leggerezza, mentre la geometria pulita e le linee minimaliste conferiscono un aspetto futuristico e raffinato, perfetto per chi cerca un prodotto che sia anche un oggetto di design.

I controlli fisici sono stati progettati per essere intuitivi: il Roller per il volume, il Paddle per la gestione dei brani e un pulsante multifunzione, tutti facilmente accessibili e personalizzabili tramite l’app Nothing X. Questa scelta elimina la frustrazione tipica dei controlli touch, offrendo un’interazione più precisa e affidabile, che si traduce in un’esperienza d’uso più soddisfacente anche durante l’utilizzo quotidiano.

Interessante la funzione Channel Hop, disponibile inizialmente solo sui Nothing Phone, che consente di passare rapidamente tra le app audio recenti o preferite semplicemente premendo il pulsante dedicato sulle cuffie, rendendo più fluida la gestione delle sorgenti audio e di cambiare musica senza dover interagire direttamente con lo smartphone.

Comfort e materiali: ergonomia per lunghe sessioni

Un aspetto spesso trascurato nelle cuffie over-ear è il comfort durante l’uso prolungato, ma Nothing ha investito molto in questo senso. I padiglioni sono rivestiti in memory foam e pelle PU, materiali che assicurano morbidezza e resistenza a oli e trucco, mantenendo le cuffie pulite e confortevoli anche dopo molte ore di utilizzo. Il peso, sebbene leggermente superiore alla media, viene ben distribuito grazie all’archetto regolabile e alle braccia telescopiche silenziose, garantendo una vestibilità stabile e confortevole anche dopo lunghe sessioni di ascolto.

La forma ergonomica delle cuffie si adatta a una vasta gamma di forme della testa, mentre la profondità dei padiglioni è stata calibrata per distribuire la pressione in modo uniforme. Questo permette di indossare le Nothing Headphone (1) per periodi prolungati senza avvertire fastidi, rendendole ideali sia per l’ascolto musicale che per le sessioni di lavoro o gaming.

Qualità sonora: ingegneria KEF e personalizzazione

Il cuore delle Nothing Headphone (1) è rappresentato dai driver dinamici custom da 40mm, sviluppati in collaborazione con KEF, storico marchio britannico dell’alta fedeltà. Questa sinergia si traduce in un suono bilanciato, con bassi profondi ma controllati, medi ben presenti e alti chiari e dettagliati. La firma sonora, tuttavia, risulta leggermente compressa sulle impostazioni di fabbrica, richiedendo qualche intervento sull’equalizzatore per ottenere il meglio, soprattutto per chi cerca una resa più neutra o brillante.

La presenza della funzione di audio spaziale con head tracking espande la scena sonora, rendendo l’ascolto più immersivo, soprattutto con contenuti video e gaming. Il sistema di spatialiser trasforma qualsiasi sorgente stereo in un palcoscenico tridimensionale, offrendo profondità e precisione.

Cancellazione attiva del rumore e modalità trasparenza

Le Nothing Headphone (1) integrano una cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida, che sfrutta microfoni feed-forward e feedback per adattarsi in tempo reale all’ambiente circostante. L’ANC si è dimostrata efficace nel ridurre il rumore di fondo in contesti urbani e durante i viaggi. Il sistema monitora costantemente la posizione delle cuffie e la quantità di rumore che filtra, garantendo una cancellazione sempre ottimale.

La modalità trasparenza, invece, permette di percepire i suoni ambientali senza togliere le cuffie, risultando utile in situazioni come spostamenti, conversazioni rapide o quando è necessario restare vigili. Un semplice tocco consente di passare da una modalità all’altra, rendendo l’esperienza d’uso estremamente flessibile e adattabile alle diverse esigenze quotidiane.

Nothing Headphone (1): Prestazioni in chiamata e funzioni smart

Le cuffie sono dotate di quattro microfoni e tecnologia AI Clear Voice, che garantisce chiamate chiare e intelligibilità della voce anche in ambienti rumorosi. Il sistema, addestrato su milioni di scenari reali, sopprime efficacemente i rumori di fondo, anche se può soffrire in ambienti molto riverberanti o ventosi. La qualità delle chiamate risulta comunque superiore alla media della categoria, rendendo le Nothing Headphone (1) adatte anche a chi lavora spesso in mobilità.

L’app Nothing X consente una gestione avanzata: equalizzatore a 8 bande, personalizzazione dei controlli, gestione dei dispositivi collegati (multipoint) e aggiornamenti firmware. Inoltre, alcune funzioni smart sono pensate per l’ecosistema Nothing, come la registrazione vocale rapida e l’integrazione con assistenti vocali, offrendo un’esperienza d’uso ancora più completa e moderna.

Nothing Headphone (1): Autonomia e ricarica

Uno dei punti di forza delle Nothing Headphone (1) è senza dubbio la batteria. L’autonomia dichiarata raggiunge le 80 ore con ANC disattivato e circa 35 ore con ANC attivo, valori superiori alla media del segmento e ideali per chi viaggia spesso o utilizza le cuffie per molte ore consecutive. La ricarica rapida permette di ottenere fino a 2,4 ore di utilizzo con soli 5 minuti di carica, rendendo le cuffie pronte all’uso anche nelle situazioni più frenetiche e impreviste.

Il sistema di gestione energetica è stato ottimizzato per garantire prestazioni costanti nel tempo, mentre la possibilità di ascolto sia wireless che cablato offre ulteriore flessibilità e sicurezza in ogni situazione.

Nothing Headphone (1): Connettività e compatibilità

Le cuffie supportano Bluetooth 5.3, codec AAC, SBC e LDAC per l’ascolto ad alta risoluzione, oltre a connessioni cablate tramite USB-C e jack da 3,5mm. La doppia connessione Bluetooth consente di passare rapidamente da uno smartphone a un laptop senza necessità di riassociazione, semplificando la gestione dei dispositivi nel quotidiano. Sono presenti anche la certificazione Hi-Res Audio e la resistenza IP52 contro polvere e schizzi d’acqua, caratteristiche che aumentano la versatilità del prodotto.

Grazie al supporto di Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair, la configurazione iniziale delle Nothing Headphone (1) risulta rapida e intuitiva sia su dispositivi Android che Windows, mentre la compatibilità con iOS è garantita dall’app dedicata.

Sostenibilità e packaging

Nothing pone attenzione anche alla sostenibilità: il packaging è completamente privo di plastica, la produzione utilizza energia rinnovabile e il prodotto è certificato Amazon Climate Pledge Friendly, con un’impronta di carbonio dichiarata di 14,84Kg CO2e. Questi dettagli riflettono l’impegno dell’azienda verso una tecnologia più responsabile e attenta all’ambiente, un aspetto sempre più importante per i consumatori moderni.

La scelta di materiali riciclabili e l’adozione di processi produttivi a basso impatto ambientale testimoniano la volontà di Nothing di distinguersi non solo per innovazione tecnologica, ma anche per responsabilità sociale e ambientale.

Nothing Headphone (1): specifiche

Caratteristica Dettaglio Driver 40mm dinamici, tuning KEF Risposta in frequenza 20Hz – 40kHz Codec supportati AAC, SBC, LDAC Connettività Bluetooth 5.3, USB-C, jack 3,5mm, dual connection Autonomia Fino a 80h (ANC off), 35h (ANC on) Peso 329g ANC Ibrida, adattiva, fino a 42dB Modalità trasparenza Sì Controlli Roller, Paddle, Pulsante fisico, personalizzabili via app Certificazioni Hi-Res Audio, IP52, Amazon Climate Pledge Friendly App Nothing X (iOS/Android) Colori Bianco, Nero

Nothing Headphone (1): disponibilità e prezzo

Le Nothing Headphone (1) sono un prodotto che punta a distinguersi sia per design che per tecnologia, offrendo una qualità costruttiva elevata, un’esperienza d’ascolto personalizzabile e funzioni smart avanzate, il tutto racchiuso in un’estetica unica e riconoscibile.

Le cuffie Nothing Headphone (1) sono disponibili sul sito nothing.tech, su Amazon e presso rivenditori selezionati al prezzo consigliato di €299.

Sto caricando altre schede...

Sto caricando altre schede...