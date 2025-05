Recensione Nothing Phone (3a) Pro, la fascia media che punta in alto

In un mercato sempre più competitivo e affollato di dispositivi simili tra loro, Nothing continua a distinguersi come una delle realtà più innovative e dirompenti del panorama tecnologico. Il brand, fondato dall’ex co-fondatore di OnePlus Carl Pei, ha ormai consolidato la propria identità grazie a un design audace caratterizzato da elementi trasparenti, interfacce luminose distintive e un approccio software che privilegia la pulizia e l’essenzialità senza sacrificare funzionalità avanzate.

Dopo il successo del Phone (1), che ha segnato l’ingresso dell’azienda nel mercato, del più potente Phone (2) e del più recente Phone (2a) che ha democratizzato l’esperienza Nothing, l’azienda londinese rilancia con un prodotto che ambisce a ridefinire il concetto di fascia media premium. Nothing Phone (3a) Pro rappresenta infatti un’evoluzione significativa che cerca di colmare il divario tra i dispositivi di fascia media e quelli premium, offrendo specifiche tecniche avanzate a un prezzo ancora accessibile. Lo abbiamo testato intensivamente nelle ultime settimane per valutarne le reali potenzialità nell’uso quotidiano.

Design raffinato e materiali premium: l’identità Nothing si evolve

La confezione di vendita mantiene la filosofia sostenibile e minimalista che caratterizza il brand, includendo esclusivamente il cavo USB-C, il pin per l’estrazione del cassetto SIM e una pellicola protettiva già applicata sul display. Al primo contatto, il Phone (3a) Pro mostra immediatamente un’evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti, pur mantenendo intatta l’essenza estetica che ha reso riconoscibile il marchio.

Il retro trasparente, firma stilistica inconfondibile di Nothing, è stato ulteriormente perfezionato con una finitura che riduce significativamente le impronte digitali, problema che affliggeva le generazioni precedenti. I caratteristici Glyph, il sistema di luci LED posizionati sulla scocca posteriore, sono stati riprogettati con pattern di illuminazione sofisticati e possibilità di personalizzazione ampliate attraverso l’app dedicata. Le fotocamere sono ora disposte in un elegante – sebbene un po’ pesante – modulo circolare in posizione centrale che conferisce al dispositivo un aspetto raffinato e professionale.

La differenza più sostanziale rispetto al Phone (2a) si percepisce immediatamente nei materiali: Nothing ha fatto un deciso passo avanti reintroducendo il vetro sul retro, che offre una resistenza superiore ai graffi e alle cadute accidentali, mentre la cornice è realizzata in alluminio aerospaziale, conferendo al dispositivo una sensazione premium al tatto decisamente superiore. Questa attenzione ai materiali si traduce in un peso leggermente superiore e pari a 201 grammi, comunque ben bilanciato nella distribuzione complessiva.

La parte frontale è protetta da un Panda Glass e ospita un display AMOLED da 6,77 pollici con refresh rate adattivo fino a 120Hz in base al contenuto visualizzato, ottimizzando così i consumi energetici. La luminosità massima raggiunge i notevoli 1300nit in condizioni standard e picchi di 3000 nits per contenuti HDR, garantendo una leggibilità impeccabile anche sotto la luce diretta del sole. La profondità di colore a 10-bit assicura una riproduzione cromatica straordinariamente accurata con oltre 1 miliardo di colori, mentre il PWM Dimming a 2160Hz riduce drasticamente l’affaticamento visivo alle basse luminosità.

I bordi sono uniformi e ultrasottili, con una simmetria perfetta che conferisce al dispositivo un aspetto premium. La fotocamera frontale è inserita in un discreto foro nel display dal diametro ridotto, mentre la capsula auricolare è elegantemente integrata nel bordo superiore, quasi invisibile.

Durante il nostro periodo di test, il display si è rivelato ottimo sotto ogni aspetto: la calibrazione dei colori è impeccabile già nelle impostazioni predefinite, con supporto completo agli spazi colore DCI-P3 e sRGB, mentre la luminosità adattiva funziona con precisione in qualsiasi condizione ambientale. La risposta al tocco è immediata con un sampling rate di 480Hz e ben 1000Hz in modalità gioco, ideale anche per il gaming più competitivo.

Sul retro dello smartphone troviamo il già menzionato modulo fotografico circolare che ospita tre sensori e un flash LED, oltre alla caratteristica interfaccia Glyph con 26 zone luminose indipendenti. La disposizione degli elementi sui bordi è funzionale e ben studiata: nella parte superiore è presente un microfono per la cancellazione dei rumori ambientali; sul lato destro troviamo il pulsante di accensione con superficie leggermente ruvida per una migliore identificazione tattile, accanto al nuovo Essential Key lucido; sul lato sinistro sono collocati i tasti del volume con un feedback cliccante e preciso; infine, nella parte inferiore sono alloggiati la porta USB-C, il microfono principale, la griglia dell’altoparlante e lo slot per le due schede nanoSIM (presente anche il supporto a una eSIM).

Le dimensioni complessive del terminale sono di 163,52×77,5×8,39 millimetri, con un profilo relativamente sottile nonostante la batteria generosa e il sistema di raffreddamento avanzato.

L’esperienza audio è garantita da un sistema stereo dual speaker con un buon livello di volume e una buona separazione dei canali. I bassi risultano decisamente più corposi rispetto al modello precedente, mentre gli alti mantengono una notevole chiarezza anche a volumi elevati.

Un elemento distintivo è la presenza della certificazione IP64, che garantisce una protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, offrendo una tranquillità d’uso in qualsiasi condizione ambientale.

Prestazioni al top della categoria: potenza ed efficienza senza compromessi

Le prestazioni rappresentano indubbiamente uno dei punti di forza più significativi del Nothing Phone (3a) Pro, che si colloca ai vertici della sua categoria grazie a componenti hardware ottimizzati per funzionare in perfetta sinergia. Durante il nostro utilizzo prolungato, il sistema si è dimostrato costantemente reattivo e fluido, capace di gestire con disinvoltura qualsiasi tipo di carico di lavoro, dal multitasking intensivo alle applicazioni più esigenti in termini di risorse.

Il cuore pulsante di questo smartphone è rappresentato dal potente processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3: si tratta di un chipset octa-core con frequenza massima di 2,5GHz, realizzato con processo produttivo a 4 nanometri che garantisce un equilibrio ottimale tra prestazioni ed efficienza energetica. La GPU Adreno 810 offre capacità grafiche nettamente superiori alla media della categoria, permettendo di eseguire anche i titoli più impegnativi con impostazioni grafiche elevate e framerate stabili.

A supporto del processore troviamo configurazioni di memoria generose e all’avanguardia: 12GB di RAM LPDDR4x, ulteriormente espandibile mediante la funzionalità di RAM virtuale arrivando fino a 20GB, e 256GB di memoria di archiviazione UFS 2.2.

Il comparto connettività è all’avanguardia, offrendo tutto ciò che ci si aspetta da uno smartphone di fascia alta nel 2025: supporto alle reti 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.4 con supporto ai codec audio ad alta definizione, NFC multidirezionale con pieno supporto ai pagamenti contactless e alle chiavi digitali, e un modulo di localizzazione multibanda compatibile con tutti i principali sistemi di navigazione satellitare per un posizionamento preciso anche in ambienti urbani complessi.

Non manca una dotazione completa di sensori di ultima generazione: sensore di luminosità per una regolazione più granulare della luminosità del display, sensore di prossimità, accelerometro ad alta precisione, giroscopio e magnetometro.

Un aspetto particolarmente positivo riguarda la batteria, che in questo modello raggiunge i 5000mAh, Nei nostri test quotidiani, lo smartphone ha regolarmente superato la giornata intera di utilizzo medio, arrivando a quasi 8 ore di display con utilizzo misto. La ricarica rapida cablata a 50W, compatibile con gli standard Power Delivery 3.0 e PPS, permette di recuperare energia velocemente.

Sul fronte software, Nothing Phone (3a) Pro arriva sul mercato con Android 15 personalizzato con l’ultima versione dell’interfaccia proprietaria Nothing OS 3.1, che rappresenta un’importante evoluzione rispetto alle versioni precedenti pur mantenendo la filosofia minimalista ed efficiente che ha fatto apprezzare il sistema operativo dell’azienda. Tra le novità più interessanti troviamo un sistema di widget riprogettato con maggiori possibilità di personalizzazione e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale.

Novità assoluta e in anteprima solo sui Nothing Phone (3a) è Essential Space. Si tratta di uno spazio intelligente e organizzato, progettato per aiutare gli utenti a catturare e gestire rapidamente appunti, idee e promemoria. Attraverso l’Essential Key, un pulsante fisico dedicato situato sotto il tasto di accensione, è possibile acquisire screenshot o registrare memo vocali, che vengono poi analizzati dall’intelligenza artificiale per estrarre informazioni utili e creare promemoria pertinenti. Con l’ultimo aggiornamento, l’Essential Key ha esteso la sua funzionalità anche all’app fotocamera, permettendo agli utenti di salvare direttamente foto nell’Essential Space con note scritte o vocali, mantenendo questi contenuti separati dalla galleria principale.

L’impegno di Nothing sul fronte degli aggiornamenti è stato ulteriormente rafforzato: per questo modello, l’azienda promette ben 3 versioni successive di Android e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza con cadenza mensile, una politica di supporto software paragonabile a quella dei top di gamma delle aziende più blasonate, che garantisce longevità e sicurezza al dispositivo.

Comparto fotografico evoluto: qualità e versatilità da flagship

Il sistema fotografico del Nothing Phone (3a) Pro rappresenta un deciso salto di qualità rispetto alle generazioni precedenti, avvicinandosi per prestazioni e versatilità alle soluzioni adottate dai dispositivi di fascia alta.

La configurazione a tripla fotocamera posteriore è composta da un sensore principale Samsung GNJ da 50MP, con dimensione di 1/1,56”, pixel da 1µm con pixel binning 4-in-1 per catturare più luce in condizioni difficili, apertura f/1.88 e lunghezza focale equivalente a 24mm (visione di 84,5°). Il sistema è dotato di stabilizzazione ottica e stabilizzazione elettronica, che lavorano in sinergia per ridurre efficacemente i micromovimenti della mano e garantire scatti nitidi anche con tempi di esposizione prolungati.

La seconda fotocamera è un teleobiettivo periscopico Sony LYT-600 da 50MP con zoom ottico 3x (focale equivalente 70mm), ultra zoom fino a 60x, dimensione di 1/1,96”, apertura f/2.55, pixel da 0.8µm e doppia stabilizzazione OIS + EIS, ideale per ritratti e soggetti distanti. Completa il trittico una fotocamera ultra-grandangolare Sony IMX355 da 8MP con dimensione 1/2,8”, pixel da 1,14µm, apertura f/2.2 e focale equivalente di 13mm che offre un angolo di visione di 120° con correzione automatica della distorsione. Questa stessa lente supporta anche la modalità macro, permettendo di avvicinarsi fino a 2,5cm dal soggetto per dettagli ravvicinati straordinari. Il sistema fotografico posteriore è capace di registrare video con risoluzione fino a 4K a 30fps.

La fotocamera frontale è stata aggiornata con un sensore Samsung JN1 da 50MP, con dimensione di 1/2,76”, pixel da 0,64µm, apertura f/2.2 e focale equivalente di 24mm, capace di registrare video fino a 4K a 30fps.

Nell’utilizzo pratico, le immagini catturate con il sensore principale mostrano una qualità ottima in qualsiasi condizione di illuminazione. Gli scatti diurni presentano un livello di dettaglio impressionante, colori vibranti ma naturali e una gamma dinamica molto ampia che preserva sia le alte luci che le ombre. Nelle situazioni di scarsa illuminazione, il sensore più grande e l’apertura variabile permettono di catturare più luce rispetto ai modelli precedenti, con risultati notturni che si avvicinano a quelli dei top di gamma assoluti, mostrando un rumore digitale contenuto e una buona preservazione dei dettagli.

Il teleobiettivo 3x si è rivelato particolarmente versatile, offrendo una qualità eccellente per i ritratti grazie all’effetto di compressione della prospettiva e alla profondità di campo ridotta che separa efficacemente il soggetto dallo sfondo. Anche in condizioni di luce non ideali, grazie alla stabilizzazione ottica, gli scatti con lo zoom mantengono una buona nitidezza e definizione fino a un ingrandimento 10x e oltre.

Anche la fotocamera ultra-grandangolare rappresenta un miglioramento rispetto al passato, con una distorsione ai bordi minima grazie agli algoritmi di correzione avanzati. La modalità macro, che sfrutta questo stesso obiettivo, permette di catturare dettagli minuscoli con una nitidezza sorprendente.

Il sistema di elaborazione delle immagini offre una resa cromatica distintiva con toni della pelle naturali e un’interpretazione fedele delle scene. La modalità avanzata, accessibile direttamente dall’app fotocamera, permette un controllo granulare su tutti i parametri di scatto, inclusi ISO, tempo di esposizione, bilanciamento del bianco e messa a fuoco; la modalità notturna, ora attivabile manualmente o automaticamente in base alle condizioni di illuminazione, combina più scatti con esposizioni diverse per creare immagini luminose e dettagliate anche nelle situazioni più difficili, con un’elaborazione intelligente che riduce il rumore preservando la naturalezza della scena.

I video beneficiano della stabilizzazione avanzata e della capacità di registrazione in HDR, con risultati fluidi e dall’aspetto cinematografico.

Una caratteristica distintiva e ulteriormente evoluta è l’integrazione dei LED Glyph con il sistema fotografico: oltre a funzionare come luce di riempimento per i ritratti, ora possono sincronizzarsi con il timer dell’autoscatto, aggiungendo sia funzionalità che un tocco estetico unico alle sessioni fotografiche.

I selfie risultano dettagliati e naturali grazie all’eccellente sensore frontale, che permette di mantenere il volto sempre nitido a qualsiasi distanza. La modalità ritratto frontale è stata migliorata con un algoritmo più preciso per la separazione del soggetto dallo sfondo, con risultati convincenti anche con capelli mossi o oggetti complessi.

Nothing Phone (3a) Pro: disponibilità e prezzi

Nothing Phone (3a) Pro è disponibile in due colorazioni che riflettono l’identità visiva distintiva del brand: il classico nero e un sofisticato grigio. Disponibili sul sito nothing.tech, su Amazon e nei principali negozi di telefonia, il prezzo di listino di €479 lo rende un’ottima scelta per chi cerca un dispositivo premium senza dover spendere cifre elevate.

In definitiva, Nothing Phone (3a) Pro rappresenta la più convincente incarnazione della filosofia del brand: un dispositivo che combina design distintivo, prestazioni elevate e un’esperienza software raffinata a un prezzo accessibile, riuscendo finalmente a colmare quel divario che tradizionalmente separa la fascia media da quella alta del mercato. Un prodotto maturo che dimostra come Nothing sia ormai un player da prendere molto seriamente nel panorama smartphone globale, capace di innovare e distinguersi in un mercato sempre più omologato.