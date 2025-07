Prime Day, ecco i dieci prodotti più venduti del primo giorno

Anche quest’anno il Prime Day ha preso il via con centinaia di offerte già dalle prime ore. Tra i prodotti più cliccati si distinguono numerosi robot per la pulizia domestica, articoli per la gestione della casa e accessori tech tra i più richiesti. Nella classifica delle dieci vendite più alte figurano anche prodotti costosi ma molto ambiti, come il drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (898,99€, -20%).

Molto richiesto anche il Mova Z50 (779€, -30%), insieme a modelli come ECOVACS DEEBOT T50 PRO (499€, -44%) e Roborock QV35A (399,99€, -33%).

Non mancano gli articoli per la casa, come le lamette Gillette Fusion (37,99€, -55%) o i Swiffer Duster Piumini (21,99€, -52%).

Tra i prodotti tech più venduti figurano anche gli AirPods Pro 2 USB-C (189€, -24%) e lo iPhone 16e da 128 GB (584€, -20%), apprezzato per il chip A16 Bionic, display Super Retina e piena compatibilità con iOS 17.

Gillette Fusion Lamette a 37,99€ (sconto 55%)

Lamette Gillette Fusion compatibili con tutti i manici della linea. Le lame sono progettate per una rasatura precisa e confortevole, grazie alla tecnologia a 5 lame ravvicinate e alla striscia lubrificante che riduce le irritazioni. Una scelta indicata per chi si rade frequentemente e cerca una scorta durevole. Oggi costano 37,99€ invece di 84,99€

Sto caricando altre schede...

Dash Pods Lavatrice a 29,99€ (sconto 39%)

Confezione maxi di Dash Pods 3in1, progettate per lavaggi completi e pratici. Ogni capsula combina detergente, smacchiatore e brillantante, per un bucato efficace anche a basse temperature. Indicate per famiglie o chi utilizza frequentemente la lavatrice. Disponibili ora su Amazon a 29,99€ invece di 48,99€

Sto caricando altre schede...

ECOVACS DEEBOT T50 PRO a 499€ (sconto 44%)

Il robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT T50 PRO combina aspirazione e lavaggio con navigazione intelligente. Include tecnologia di rilevamento ostacoli, gestione avanzata dei percorsi e funzione di svuotamento automatico. Adatto per appartamenti e case di medie dimensioni. In offerta su Amazon a 499€ invece di 899€

Sto caricando altre schede...

DJI Mini 4 Pro Fly More Combo a 859€ (sconto 29%)

Il DJI Mini 4 Pro Fly More Combo include drone, radiocomando RC 2, tre batterie, hub di ricarica e borsa da trasporto. Con sensori omnidirezionali per il rilevamento ostacoli, video 4K HDR e autonomia fino a 45 minuti, è indicato per chi cerca un drone compatto ma avanzato, conforme alla normativa europea sotto i 250g. Disponibile ora su Amazon a 859€ invece di 1.214€

Sto caricando altre schede...

Roborock QV35A a 399,99€ (sconto 33%)

Roborock QV35A è un robot aspirapolvere con sistema di navigazione LDS, potenza di aspirazione da 5.000 Pa e supporto per mop lavapavimenti. Compatibile con Alexa e Google Assistant, si adatta a diversi tipi di pavimento e offre un’autonomia prolungata. Ora a 399,99€ invece di 599,99€

Sto caricando altre schede...

Swiffer Duster Piumini a 21,99€ (sconto 52%)

Scorta di Swiffer Duster con piumini cattura-polvere e manico ergonomico. Progettati per attrarre e trattenere polvere, peli e allergeni, sono adatti a chi ha animali domestici o vive in ambienti soggetti a polvere. Oggi costano 21,99€ invece di 46,25€

Sto caricando altre schede...

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI a 499€ (sconto 44%)

DEEBOT T50 PRO OMNI aggiunge alla versione standard la base automatica per svuotamento, lavaggio panni e asciugatura. Soluzione completa per chi vuole un robot autonomo nella pulizia quotidiana. Supporta il controllo via app e assistenti vocali. Disponibile ora su Amazon a 499€ invece di 899€

Sto caricando altre schede...

AirPods Pro 2 a 189€ (sconto 32%)

Gli Apple AirPods Pro di seconda generazione offrono cancellazione attiva del rumore, audio adattivo e custodia di ricarica MagSafe USB‑C. Compatibili con tutti i dispositivi Apple, sono indicati per chi cerca auricolari leggeri con funzioni avanzate. Ora a 189€ invece di 279€

Sto caricando altre schede...

iPhone 16e 128 GB a 584€ (sconto 20%)

iPhone 16e da 128 GB, compatibile con iOS 17, display Super Retina da 6,1″, chip A16 Bionic e fotocamera migliorata. Pensato per chi cerca prestazioni fluide, buona autonomia e integrazione completa con l’ecosistema Apple. In offerta su Amazon a 584€ invece di 729€

Sto caricando altre schede...

Mova Z50 a 779€ (sconto 30%)

Il Mova Z50 è un robot lavapavimenti con funzione aspirante, navigazione LiDAR e base multifunzione per lavaggio, asciugatura e svuotamento. Dotato di controllo smart tramite app e supporto vocale, si rivolge a chi cerca un sistema completo per la pulizia quotidiana di ambienti domestici. Ora a 779€ invece di 1.119€

Sto caricando altre schede...