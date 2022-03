Recensione Oppo Find X5 Pro, l’eleganza ha il suo prezzo

Quando lo scorso anno OPPO presentò il suo Find X3 Pro lasciò tutti di stucco per via del design posteriore, con un vetro in grado di curvare in prossimità del modulo fotocamera, e di fatto in grado di inglobarlo all’interno della scocca, con un’armonia più unica che rara. Quest’anno, naturalmente, non si abbandona quel form factor, e con OPPO Find X5 Pro il brand continua nella strada intrapresa lo scorso anno. Non c’è più quell’effetto sorpresa, ma la qualità e il colpo d’occhio generale rimane comunque indiscutibile. Ecco cosa ne pensiamo del terminale nella nostra prova.

A titolo di curiosità iniziamo con il nome di questo terminale. OPPO ha saltato il numero 4, passando dal Find X3 al Find X5. Sebbene si possa ritenere che questo sia dovuto a motivi di superstizione così non è: l’azienda spiega che la quarta generazione dei suoi terminali è rappresentata dal Find N pieghevole dello scorso anno. Curiosità a parte, Find X5 Pro si presenta come un terminale molto simile al diretto predecessore, con qualche piccola modifica qua e là, che però è servita a migliorare l’ottimo prodotto dello scorso anno.

A livello estetico ci troviamo, ancora una volta, di fronte ad un terminale splendido. In mano si avverte quasi una sensazione di monoblocco, come se si trattasse di un pezzo unico. Ancora una volta è la parte posteriore a rubare la scena. Il corpo in ceramica fornisce una sensazione fantastica al tocco, e la curvatura sulla camera posteriore è ancor più efficiente dello scorso anno. Questa volta, infatti, OPPO ha ben pensato a curvare maggiormente l’angolo della camera, per evitare che le dita possano andare a toccare gli obiettivi. Si tratta di una piccola modifica rispetto a quella dello scorso anno, ma che in realtà riesce a restituire una migliore sensazione d’uso.

Ad un posteriore pulitissimo, corrisponde un frontale altrettanto snello, con cornici assolutamente minimali, anche sulla parte superiore e inferiore. Queste sono minime, ma ancor di più lo sono quelle laterali, considerando anche la curvatura dello schermo, che riesce a nasconderle pressoché totalmente.

La finitura in ceramica, che certamente restituisce una sensazione di terminale Premium, ha i suoi vantaggi, ma anche i suoi “contro”. Da un lato, infatti, è visivamente apprezzabile, e dovrebbe risultare anche più resistente rispetto ai terminali in vetro. Dall’altro, però, incrementa il peso del dispositivo, e non di poco, considerando che si terrà tra le mani un terminale da ben 218 grammi.

Quanto a resistenza, anche il frontale risulta ben protetto dal Gorilla Glass Victus.

A livello estetico, OPPO Find X5 Pro è un terminale unico, quasi un pezzo da esposizione e, sempre al netto dei gusti personali di ciascuno, riteniamo di promuoverlo assolutamente.

Display

Uno degli elementi che certamente spiccano su questo terminale è il display. Si tratta di una unità AMOLED da ben 6,7 pollici di diagonale, con una frequenza di aggiornamento che può variare da 1 a 120Hz. Non si tratta di un passo in avanti così consistente rispetto al precedente modello, ma non v’è dubbio che comunque è uno dei migliori display del settore. Propone una risoluzione WQHD+, anche se è possibile impostare la risoluzione a FHD+, o scegliere quella adattiva in base a ciò che si visualizza. Naturalmente c’è il supporto HDR.

Tante le personalizzazioni possibili per adattare il display al proprio occhio ed avere, così, una visualizzazione perfetta. C’è perfino la possibilità di migliorare la visione dei colori eseguendo un semplice test, così da ottenere un comfort visivo massimo.

Inutile dire che le animazioni riprodotte a schermo sono super fluide, i colori brillanti anche sotto la luce diretta del sole, con una leggibilità molto elevata. Per chi non ama i bordi ricurvi, probabilmente non è il terminale giusto, perché per quanto la curvatura sia assolutamente ben fatta, è sempre presente un leggera sfumatura di grigio sui lati, che si nota però solamente nelle schermate bianche o molto chiare.

Prestazioni

Cosa aspettarsi da un terminale top di gamma? Naturalmente il massimo della fluidità e della potenza. Questo Find X5 Pro è alimentato dal chip Snapdragon 8 Gen 1, ultima ammiraglia di Qualcomm. Al momento si tratta di una CPU talmente tanto nuova, lanciata solo a dicembre dello scorso anno, che è difficile capire se i vari sviluppatori di app riescono già a sfruttarla al massimo. E’ chiaro, comunque, che ci troviamo di fronte ad uno dei terminali attualmente più potenti della categoria. Nemmeno a dirlo, l’apertura di qualsiasi app risulta fulminea, e anche il multitasking non offre alcuna problematica di sorta.

Il dispositivo riesce a gestire egregiamente, e guai se così non fosse, l’apertura di app in rapida sequenza, e il passaggio dall’una all’altra. Se si guarda ai dati benchmark si presenta qualche sorpresa, considerando che lo smartphone viene battuto, seppur di poco, da alcuni smartphone dello scorso anno. Di contro, però, i punteggi nel settore grafica surclassano letteralmente i competitor con Snapdragon 888.

OPPO Find X5 Pro, oltre al supporto dell’ultima CPU di Snapdragon, offre anche 12 GB di RAM e 256 GB di memoria ROM, senza supporto di espansione microSD. Ovviamente, tra le caratteristiche tecniche spicca il 5G, oltre che il supporto al WiFi 6, Bluetooth 5.2 ed NFC.

Nel quotidiano il terminale non presenta alcun lag, offrendo un’esperienza d’uso assolutamente fluida, che permetterà di godere dell’intero ecosistema Android, potendo anche scaricare giochi più pesanti, che naturalmente verranno eseguiti al massimo dei dettagli, senza battere ciglio. Abbiamo notato, comunque, che nei momenti di forte stress il terminale tende un po’ a scaldare sulla parte superiore, vicino alla camera.

Fotocamera

Sulla parte posteriore di questo OPPO find X4 svettano 3 fotocamere, inglobate all’interno della scocca in ceramica, e migliora sotto l’aspetto del ritaglio, adesso appositamente curvato per evitare di mettere il dito accidentalmente proprio in quella zona. Il sensore principale e quello ultrawide sono da 50 MP, mentre il teleobiettivo è da 13 MP. Non ci sono microlenti, come invece era per il diretto predecessore, né vi è traccia di un periscopio con zoom 5 o 10 x. La scelta potrebbe essere criticata, ma in realtà il brand si è voluto concentrare sulle funzioni che ritiene possano essere maggiormente apprezzate dagli utenti. In particolare, il colosso ha voluto potenziare gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione.

Inoltre, c’è da dire che questo OPPO Find X5 Pro integra il chip MariSilicon X, ossia un chip aggiuntivo con processo produttivo a 6 nm, che dovrebbe potenziare gli scatti, soprattutto quelli in condizione di scarsa illuminazione.

Con queste doverose premesse, partiamo subito col dire che OPPO Find X5 scatta davvero belle foto, con immagini nitide, ricche di dettagli, colori fedeli e coerenza cromatica tra i diversi sensori, così da ottenere foto omogenee quando si utilizzano i diversi obiettivi presenti. Del resto, da un terminale di questa fascia di prezzo era impossibile aspettarsi diversamente.

Il vero banco di prova, allora, sono gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione. Anche in questo caso si otterranno delle foto molto buone, anche se non straordinarie. Il lavoro di OPPO nel migliorare questo reparto è ben visibile, e il terminale riesce a tenere il confronto con altri top di gamma blasonati, anche con gli smartphone di ultima generazione di Apple.

Naturalmente è la camera principale ad ottenere i migliori risultati di notte, questo perché è assistita dalla stabilizzazione OIS a 5 assi.

OPPO Find X5 Pro è, insomma, un ottimo alleato anche per gli scatti, anche se l’assenza di periscopio si fa sentire per chi fosse alla ricerca di opzioni di zoom extra.

Batteria

Quanto ad autonomia, OPPO Find X5 Pro si affida ad una batteria da 5000 mAh, con supporto alla ricarica cablata da 80 W, con l’alimentatore incluso in confezione, e supporto alla ricarica wireless a 50 W. Considerando le specifiche tecniche molto elevate, se utilizzato senza alcuna forma di risparmio, il terminale dovrà essere caricato ogni giorno, anche se durante le nostre prove siamo sempre arrivati a sera con una piccola dose di ricarica residua, che ci evitato inutili patemi d’animo.

Inoltre, la ricarica a 80 W assicura di ottenere in meno di un quarto d’ora almeno il 50% di ricarica, e anche qualcosina in più. Per arrivare al 100, invece, saranno necessari circa 40 minuti. In questo modo non si richinerà mai di rimanere a secco di ricarica, perché sarà eventualmente sufficiente un piccolo rabbocco per estendere l’autonomia oltre misura.

Conclusioni

OPPO Find X5 Pro è un telefono elegante e prestante sotto tutti i punti di vista. La scocca posteriore ha un design davvero unico, mentre a livello tecnico non è secondo a nessuno: display eccellente, prestazioni al top, ricarica ultra rapida e fotocamera in grado di restituire scatti ottimi.

Inutile negare che il prezzo è, quasi sicuramente, il punto meno appetibile di questo terminale. Si trova a 1299 euro su Amazon, non esattamente alla portata di tutti. Questo è lo scoglio più grande che a nostro parere dividerà il terminale dalla maggior parte della clientela. E’ chiaro, però, che Find X5 Pro è uno di quei pochi telefoni con una “personalità” molto forte, e che in mano restituisce davvero una sensazione di assoluto pregio.

PRO

Design esclusivo

Estremamente potente

Display

Ricarica super rapida e autonomia

Reparto camere convincente

CONTRO

Pesante (anche se in mano si tiene splendidamente)

Costoso

Disponibilità

Su Amazon lo si trova al prezzo più basso di 1299 euro, nelle diverse colorazioni bianco o nero.