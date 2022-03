Netflix compra un altro sviluppatore per giochi di livello top

Netflix ha comprato Next Games, la società sviluppatrice finlandese che ha lavorato alla realizzazione del puzzle per cellulari targato Stranger Things e che ha messo mano anche ad un paio di giochi a tema Walking Dead. Ne ha parlato il vicepresidente della divisione giochi dell’azienda, Mike Verdu, spiegando tramite un post sul blog che in questo modo sarà possibile «costruire una libreria di fantastici giochi per il divertimento dei nostri abbonati».

«Sono fiducioso che insieme alla Next Games saremo in grado di creare un portafoglio di giochi di livello mondiale», e c’è da crederci anche perché fino ad ora il servizio videoludico di Netflix si è basato soltanto sul lavoro di collaboratori esterni.

Entrambi i giochi basati sul franchise di Stranger Things, nello specifico “Stranger Things: 1984” e “Stranger Things 3: The Game” sono stati sviluppati da una società texana denominata BonusXP. Adesso invece grazie all’acquisizione di Next Games e, l’anno scorso, di Night School Studio, Netflix potrà supervisionare l’intero processo mantenendo al contempo la paternità del prodotto finale. Non solo, ma oltre a poterli scaricare gratuitamente, gli abbonati avranno a disposizione titoli a cui giocare senza pubblicità o acquisti in-app.

Fanno notare che raramente Netflix acquisisce un’azienda esterna (al momento pare ne abbia comprate cinque, ndr) e probabilmente il fatto che società del calibro di Microsoft e Sony stiano facendo lo stesso ha convinto Netflix a non lasciarsi sfuggire il treno facendo qualche acquisto di questo genere. «Helsinki è anche vicina ad altre talentuose città europee, il che ci aiuterà ad espandere le nostre capacità di sviluppo di giochi interni».

Nel caso di Next Games, azienda fondata nel 2013 e guidata da Teemu Huuhtanen, ha speso circa 65 milioni di euro e il consiglio di amministrazione della società acquisita ha raccomandato agli azionisti di accettare l’offerta di 2,1 euro per azione, che è più del doppio del prezzo di chiusura di 0,93 euro dei giorni scorsi. Secondo quanto riporta Netflix, la transazione verrà completata nel secondo trimestre dell’anno.