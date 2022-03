Kia svela la tecnologia di guida autonoma AutoMode

Quattordici modelli completamente elettrici entro il 2027: KIA ha annunciato così la sua tabella di marcia per l’elettrificazione della società durante l’Investor Day tenutosi nei giorni scorsi, prevedendo inoltre la vendita di almeno 1,2 milioni di questi veicoli entro i tre anni successivi. Ma la notizia forse più interessante per i nostri lettori è che per l’occasione la società ha rivelato il suo SUV EV9, il veicolo presentato in forma concettuale a novembre durante il Los Angeles Auto Show, che sarà il primo ad utilizzare la tecnologia di guida autonoma proprietaria chiamata “AutoMode”.

Il programma fa parte della strategia di sviluppo “Piano S” annunciata a inizio 2021 che include un nuovo marchio e il lancio di sette veicoli elettrici entro il 2027, numero questo che come accennavamo in apertura raddoppierà grazie al lancio di altrettanti veicoli BEV (veicoli elettrici a batteria) e la previsione di venderne almeno 4 milioni l’anno da quel momento al 2030.

Un progetto che appare di più cauta mutazione rispetto a diverse altre case automobilistiche – come ad esempio Mercedes-Benz – che invece puntano a vendere soltanto veicoli elettrici entro la stessa scadenza, ma comunque ambizioso, poiché comincia quest’anno con la vendita di 160.000 BEV e che punta a quintuplicare il numero nel 2026, fino a raggiungere i numeri annunciati all’evento durante i quattro anni seguenti.

Per raggiungere questi obiettivi KIA intende lanciare almeno due nuovi veicoli elettrici l’anno: un paio di questi saranno camioncini elettrici, di cui fa parte un pickup elettrico destinato ai mercati emergenti. Nel breve periodo invece prevede di lanciare il SUV EV9 entro l’anno prossimo, un veicolo dalle linee squadrate che ricorda un Range Rover, dotato di un enorme display da 27 pollici e un volante simile a quello delle auto Tesla. Sarà lungo all’incirca cinque metri e sarà in grado di passare da 0 a 100 chilometri orari in cinque secondi, con un’autonomia di 540 chilometri con una sola carica e un sistema di ricarica che permette di accumulare 100 chilometri di autonomia con appena 6 minuti di ricarica.

Per quanto riguarda il sistema di guida AutoMode, dopo il lancio con questo SUV, KIA ha chiaramente intenzione di estenderlo anche agli altri veicoli di propria produzione. Tutto quello che si sa fino ad ora è che si tratta di una «gamma di tecnologie di guida autonoma» di cui fa parte ad esempio una funzione chiamata “Highway Driving Pilot” capace di funzionare lungo le autostrade senza alcun intervento umano e che potrà essere migliorato di volta in volta tramite aggiornamenti wireless.