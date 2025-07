Recensione supporto monitor BenQ BSH01 Ergo Arm, nuova vita alla vostra scrivania

BenQ BSH01 Ergo Arm è un supporto per il monitor da scrivania, a morsetto, compatibile con lo standard VESA per schemi 75x75mm e 100x100mm, disponibile con colorazione bianca e nera.

Noi l’abbiamo provato assieme al monitor BenQ PD2730S, anche se il braccio è compatibile con moltissimi altri monitor, e siamo qui a raccontarvi com’è andata.

Perché un braccio per il monitor?

Dopo la fase di Lockdown dovuta al Covid di qualche anno fa, lo smart working ha acquisito molta importanza e conseguentemente il concetto di postazione per computer, che alcuni chiamano Workplace (anche se il termine ha sfumature e punti di vista ben più ampi, in base al contesto in cui lo si usa) è diventato più importante.

La comodità è un fattore importante nel lavoro giornaliero, inutile restare a casa se dobbiamo stare scomodi nel tavolo della cucina, molto meglio prevedere una scrivania ad hoc (noi usiamo questa), magari con una sedia ergonomica, e molti altri accessori per rendere l’esperienza appagante, spesso meglio che in ufficio.

In questo contesto perché un braccio per il monitor è importante, considerato che oggi i monitor sono dotati di basi molto più versatili che in passato? Prima di tutto perché l’assenza di una base libera spazio sulla scrivania, sotto al monitor, poi perché in questo modo aumenta la mobilità e il monitor può essere posizionato davvero ovunque, tanto il braccio ne permette un libero posizionamento da qualunque punto.

Capita infatti che si lavori da soli o in due o più su di un progetto, magari per una revisione, ed ecco che qui la posizione cambia, o che gli talvolta si crei la necessità di avere il display più vicino o più lontano.

BenQ BSH01 Ergo Arm è una buona soluzione, che come vedremo tiene in considerazione molti fattori, tra cui anche il libero movimento e la cura della scrivania, che con il tempo possono risultare determinanti.

Imballo

Il braccio arriva smontato in una scatola di cartone ben progettata, anche se esteticamente anonima. Al suo interno una decina di pezzi, più altri accessori, sono accompagnati da un manuale di istruzione cartaceo ben realizzato e chiaro anche se, vale la pena sottolinearlo, il montaggio è una fase un po’ delicata che necessita di attenzione per essere realizzata al meglio.

Il braccio è sostanzialmente diviso in quattro parti: la base per la scrivania, le due parti snodabili centrali e l’attacco VESA standard per il monitor.

Benché il processo di (ri)costruzione del braccio dai componenti nella scatola sia abbastanza standard e sia pressoché impossibile sbagliare (e nel caso nulla vieta di tornare indietro e ricominciare), una volta montato il braccio rimarrà tale, lo si può spostare di scrivania in scrivania, ovviamente, ma smontarlo probabilmente non è una buona idea.

Specifiche

BenQ BSH01 Ergo Arm è composto perlopiù con elementi in metallo con un rivestimento esterno in plastica ruvida completamente verniciato (in nero nel nostro caso), e porta misure complessive di 130x573x548 mm (che variano a seconda della posizione scelta), per un peso di 4,43 Kg.

La compatibilità è data sino a monitor da 45” con attacco VESA compatibile 100×100 o 75×75 (grazie ad un adattatore), per un peso del monitor massimo sino a 20 Kg, caratteristiche che lo pongono come un braccio adatto ad una realtà professionale, e pronto per moltissimi display in commercio, praticamente tutti quelli più importanti da ufficio.

Il braccio consente la rotazione orizzontale dello schermo da 180° a -180°, con una gamma orientabile di 90°~ -90° e un range di inclinazione da 50° a -20°.

Nella parte superiore del braccio sosta una ansa passacavi utile per portare un cavo energetico ma anche per un cavo dati del tipo USB-C o Thunderbolt, in modo da alzare il range del cavo per non dare fastidio alla parte sotto il monitor, dove possono sostare altri oggetti (come ad esempio una webcam).

Come è costruito

La base del BenQ BSH01 Ergo Arm è costruita con agganciarsi al tavolo con un gancio a perno classico, ma è lodevole l’attenzione di BenQ nei dettagli, con l’inserimento di una superficie rigida orizzontale che, allargandosi, evita che la troppa pressione sul gancio provochi il danneggiamento o la rottura per quanto riguarda le scrivanie in vetro oppure quelle in compensato.

La superficie aggiuntiva, molto larga, distribuisce il peso e la torsione in modo da non danneggiare la superficie a contatto.

Il doppio braccio vero e proprio è costruito da una parte fissa, rotabile, a doppia curvatura, che supporta gran parte del peso, e che si occupa anche della movimento orizzontale.

La seconda parte, più in alto, è diversa ed è composta da parti mobili che permettono di modificare l’altezza. Entrambe queste parti offrono dei sistemi di regolazione tramite brugola per definire la rigidezza necessaria al movimento, senza precludere la stabilità.

Infine l’attacco vero, con un gancio regolabile a doppia mandata, offre una inaspettata stabilità, grazie ad un sistema di movimento rotatorio doppio posto sul gancio stesso.

Montaggio

Come abbiamo anticipato, il sistema di montaggio non è semplice, perché le parti coinvolte sono diverse e serve attenzione per scegliere di volta in volta la parte da collegare e la posizione migliore.

Il peso del BenQ BSH01 Ergo Arm, poi, di più di 4 Kg, non è del tutto ininfluente (considerando la grandezza) e l’attenzione deve essere posta anche nel fatto che un movimento sbagliato o una stima troppo sufficiente può portare alla rottura di parti della soluzione o del monitor.

Per monitor sino a 27” il montaggio può essere fatto in autonomia, ma per modelli con pollici superiori meglio essere in due, specie nella parte finale, quando si collega il pannello alla presa VESA, per restare in sicurezza.

Il manuale cartaceo relativo al montaggio comunque spiega tutto in modo davvero dettagliato e privo di equivoci, anche per quanto riguarda le diverse soluzioni in base al tipo di scrivania.

Come funziona

L’uso del BenQ BSH01 Ergo Arm rispetto al piede normale di un monitor comporta diversi punti di vantaggio e un solo svantaggio.

Una volta posizionato il monitor sulla scrivania, la mobilità di quest’ultimo aumenta moltissimo la mobilità, e come anticipato, regolare il monitor in base alle singole esigenze, anche diverse volte al giorno, è semplicissimo e lo si fa con una mano sola.

Il movimento è sempre preciso e stabile, ridottissime anche le vibrazioni subito dopo il movimento, quanto ci sarebbe da aspettarsi da un braccio di questa qualità.

Portarlo più vicino o più lontano o è questione di qualche secondo e, più dio tutto, non intacca gli accessori posizionati sopra la scrivania, come Mouse, Tastiere, HUB, Hard Disk, Speaker o Microfoni, quando invece con un piede classico il movimento di un monitor è sempre un piccolo trauma per le scrivanie più affollate.

Anche il cablaggio è favorito, grazie al passacavi integrato (anche se è un po’ piccolo): inoltre, se come chi scrive siete un utente molto attento all’ordine degli accessori e alla situazione dinamica della scrivania, il BenQ BSH01 Ergo Arm è un accessorio benedetto, perché permette di usare liberamente tutta la superficie della scrivania senza il vincolo di un piede, di solito inutilmente ingombrante.

Noi abbiamo effettuato il testo con un Monitor BenQ PD2730S, e la seconda parte del test, quella con il braccio rispetto al piede, si è dimostrata palesemente più comoda, in un modo che è difficile da spiegare, perchè si tratta di spiegazioni, ma che ci ha fatto decidere in modo inequivocabile che il braccio è la soluzione definitiva.

L’unico aspetto negativo, a ben vedere, è che il braccio limita l’altezza possibile del monitor, che probabilmente un piede offre in modo maggiore, ma questa è una discrezione dell’utente.

Conclusioni

Benché non sia una accessorio necessario per un monitor, in senso stretto, BenQ BSH01 Ergo Arm è una soluzione che agevola moltissimo l’utilizzo del monitor stesso offrendo una inaspettata libertà nella scrivania, sia per il movimento e la posizione del monitor stesso, sia offrendo maggiore libertà per gli accessori appoggiati sotto il monitor, che possono restare al sicuro anche muovendo quest’ultimo senza problemi.

La soluzione, inoltre, è davvero robusta ed esteticamente impeccabile, con un costo è proporzionato alla qualità costruttiva, alta e apparentemente solida.

Vivamente consigliato per chi passa molte ore davanti allo schermo, in ufficio come in smart, ma in particolare modo per chi ha una scrivania molto affollata di Device e accessori e cerca una soluzione da una parte per liberare un po’ di spazio (togliendo il piede del monitor, di solito la cosa singolarmente più ingombrante) dall’altra per aumentare sensibilmente la mobilità del monitor, e di conseguenza la sua efficenza.

La soluzione poi appare robusta e pensata per l’utente professionale, ma adatta anche a chi si occupa di gaming, di solito un settore che ha aspettative mediamente anche più alte.

Pro:

• Soluzione solida e affidabile

• Ampia possibilità di movimenti

• Adatta a monitor sino a 45”

Contro:

• Serve attenzione in fase di montaggio

• Il passacavi è un po’ piccino

Prezzo:

• 139,00 €

BenQ BSH01 Ergo Arm è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it.

Sto caricando altre schede...