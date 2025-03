Recensione Synology BeeDrive, drive USB-C SSD che funziona come un cloud

Pubblicità

In passato, progetti che miravano a trasformare un disco USB in una unità di rete ce ne sono stati, con fortune altalenanti, ma questo Synology BeeDrive sembra invece avere una marcia in più, in un terreno estremamente difficile.

Nella nostra prova ha convinto, il software ha margini di miglioramento ma è comunque un ottimo prodotto, con un sacco di sorprese: vediamole tutte.

Minimalista sin dalla scatola

La forma del Synology BeeDrive è davvero minimalista, anche nel packaging: una scatola in cartone grezzo con, all’interno, il disco vero e proprio, un cavo USB-C/USB-C e un adattatore USB-C/USB-A per la compatibilità con i computer più vecchi.

L’unità misura 6.5 x 6.5 x 1.5 cm (al netto del cavo) e pesa 43.1 grammi, quindi una soluzione estremamente leggera e piccola, facilmente portabile in borsa o in tasca dei pantaloni all’occorrenza.

La superficie è in plastica nera, con il logo in leggero rilievo nella parte superiore, un piccolo LED di colore bianco posto lateralmente (vicino al connettore USB-C) che ne mostra il funzionamento e le indicazioni formali di fabbrica incise nella parte inferiore.

L’unica porta presente è una porta USB 3.2 Gen 2 su connettore USB-C, quindi molto veloce, nominalmente sino a 10 Gbit/s, anche se nelle nostre prove, effettuate con un MacBook Pro con M3 Pro il disco si è attestato su valori tra gli 800 e 850 MB/s.

È doveroso sottolineare che questi valori di velocità, diversamente dagli altri dischi USB, hanno un peso minore, considerando l’uso per cui è pensato. Restano importanti per la prima sincronizzazione, meno per quelle successive, effettuate tipicamente in background.

Backup, agli steroidi

Una volta collagato al computer, il disco si presenta come una unità esterna formattata in ExFAT, il che gli permette di essere utilizzato in modo appropriato tanto da Windows che da Mac.

Le funzioni proprie del disco però si sbloccano utilizzano l’App per PC o Mac BeeDrive for Desktop, che una volta installata riconosce il disco e permette di “catturarlo” per attivare le moltissime funzioni disponibili.

Queste funzioni si dividono in due gruppi, locali e di rete: tra le funzioni locali troviamo la possibilità di effettuare una copia di backup del computer, oppure una più sofisticata sincronizzazione di una o più cartelle tra il computer e il disco.

La sincronizzazione può avvenire in un senso, o in entrambi i sensi, permettendo a due cartelle non solo di condividere i documenti tra loro, ma anche di conservare un numero di versioni dello stesso file (a discrezione dell’utente).

Questa funzione l’abbiamo trovata più interessante rispetto al semplice backup, perché non solo permette di selezionare le cartelle importanti, risparmiando quindi spazio prezioso, ma anche di operare su cartelle che non devono per forza risiedere sul disco interno, ma che possono essere altri dischi esterni.

Cloud, ma in salotto

Le funzioni di rete non sono da meno: una volta connesso via USB-C al computer, l’unità sfrutta la connessione di rete di quest’ultimo per agire, via app, in modo indipendente sul network.

La prima funzione interessante è chiamata BeeDrop, e funziona un po’ come AirDrop di macOS, nel senso che può condividere file e foto dallo smartphone al computer connesso con BeeDrive, ma diversamente da AirDrop non deve essere comunque in prossimità, seppure lo smartphone debba essere connesso ad una rete Wi-Fi per attivare il trasferimento.

La seconda funzione riguarda il backup delle foto del cellulare: similmente a quanto fa iCloud, le foto possono essere trasferite in remoto dallo smartphone, con il vantaggio che lo spazio è quello definito dal disco, non da un servizio cloud a pagamento.

Infine, l’ultima funzionalità, quella più ovvia ma non per questo meno importante, la possibilità di poter esplorare il contenuto del disco anche da smartphone, a patto che il computer sia acceso, attivo e connesso alla rete.

In questo modo BeeDrive funziona come un NAS, anche se il tutto è drammaticamente più semplice. E’ possibile esplorare il contenuto del disco (di tutto il disco, incluse eventuali sincronizzazioni e backup), ricevere l’anteprima di diversi tipi di file (i formati fotografici più comuni, i PDF e i documenti di Office) e condividerli con altre app presenti nello device mobile, così come vedere video in formato MP4 in streaming (oppure offline, dipende dall’utente).

BeeDrive nel mondo reale

Abbiamo usato BeeDrive per qualche giorno, mettendolo in un contesto operativo nel quale il Mac a cui era collegato stava sempre acceso a casa, nel mentre che qui ci si spostava, per lavoro, per tutta l’Italia, il che significava collegamenti misti tra 5G e Wi-Fi.

Il primo accesso, con relativa configurazione, non è difficile: l’app offre ampi automatismi e non serve essere affatto esperti per completare la configurazione, ma non neghiamo che la complessità della soluzione resta, anche se mascherata, e potrebbe offrire il fianco ad alcune fragilità, per cui serve attenzione nella prima fase.

Per il resto il servizio è del tutto trasparente anche se perlopiù legato alla banda disponibile da parte del computer, che regola il tutto.

I servizi sono molteplici, ma l’utente basta che ne usi uno o due per avere un vantaggio sensibile da parte del disco.

Il vantaggio di poter avere un disco con spazio molto ampio, da 1 a 4 TB è importante, soprattutto per chi opera molto in mobilità e non vuole accollarsi i costi di un cloud che, con l’aumentare dello spazio, potrebbero diventare importanti, soprattutto perché non si parla di costi fissi, ma di forme di abbonamento, mentre la soluzione di BeeDrive prevede solo il costo iniziale.

In ultima analisi, anche se il disco non è pensato per essere usato solamente in locale, fosso solo per un backup del computer o per la sincronizzazione di due o più cartelle, la completa trasparenza del software (e la intrinseca diversità dalla soluzione offerta da Apple con Time Machine) valgono comunque l’esame, perché l’App appare solida e ben costruita.

Conclusioni

Per giudicare un prodotto come BeeDrive serve partire inevitabilmente dal costo, perché le caratteristiche tecniche sono buone, ma se valutate a se stesse, non differiscono tanto da quelle della concorrenza.

La presenza dell’App e del servizio di rete offerto fa lievitare il prezzo della soluzione di qualche decina di Euro rispetto alla concorrenza (considerando la qualità media del prodotto), un valore che l’utente deve valutare.

Non è di certo un dico SSD USB-C locale sul qualche trasferire i file a mano, lo può fare ma come detto in precedenza, sarebbe un peccato: attivando il servizio offerto dall’App il valore cresce notevolmente e anche i benefit, non è vome avere un NAS vero e proprio in casa (anche perché non è mai del tutto indipendente), ma il concetto c’è e per la sola archiviazione non è da sottovalutare.

Pro:

• Piccolo, discreto e leggerissimo

• È come un piccolo NAS

• Più lo si prende capiente, più conviene

Contro:

• Il primo set-up non è difficile, ma serve attenzione

• I servizi di rete dipendono dal computer

Prezzo:

• 199,79 € (BeeDrive 1 TB)

• 270,00 € (BeeDrive 2 TB)

Synology BeeDrive è disponibile a partire dal sito web italiano della casa madre ma lo potete trovare più comodamente anche presso Amazon.it in tagli a 1 a 4 TB.

Sto caricando altre schede...