Black Friday MediaWorld: maxi TV a costo stracciato e decine di offerte a prezzi da non credere

Il Black Friday MediaWorld è iniziato: sconti record su TV, smartphone, notebook e gadget hi-tech.

Come ogni novembre si attende l’evento tech più atteso: l’inizio del Black Friday di MediaWorld. È l’occasione in cui i prezzi scendono ai minimi storici e i migliori prodotti tech diventano improvvisamente accessibili. Quest’anno, l’insegna rossa non ha deluso: nel nuovo volantino, valido fino al 7 novembre, spiccano maxi TV, notebook performanti, smartphone top di gamma e piccoli elettrodomestici a prezzi difficilmente replicabili.

C’è un elemento interessante, MediaWorld ha scelto di aprire le danze con una formula unica offrendo sconti a ondate. Una strategia che punta a mantenere alta l’attenzione per tutto il mese, premiando chi sa cogliere al volo le offerte migliori. E a giudicare dalle prime promozioni, la convenienza è davvero notevole.

Le offerte da non perdere del Black Friday

Tra le promozioni più interessanti di questa prima fase spicca la Smart TV Samsung OLED 4K da 55 pollici, proposta a 1.199 euro. Non una cifra qualunque, considerando le sue specifiche con processore NQ4 AI Gen3, risoluzione 4K AI upscaling, supporto Dolby Atmos e un design Laser Slim che si integra in qualsiasi ambiente. In più, l’acquisto include un voucher intrattenimento del valore di oltre 400 euro, perfetto per godersi le nuove piattaforme streaming.

Per chi lavora o studia, MediaWorld propone il notebook HP con processore Intel Core i5, 16 GB di RAM e SSD da 1 TB a 549 euro. Un computer completo, affidabile e pensato per chi ha bisogno di prestazioni solide senza spendere cifre elevate. È una delle offerte più bilanciate del volantino, una combinazione di velocità, memoria e autonomia difficile da battere nella stessa fascia di prezzo.

Sul fronte mobile, lo Xiaomi 15T è la vera sorpresa, un smartphone top di gamma con 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e tripla fotocamera Leica 50 + 50 + 12 megapixel, in offerta a 499 euro. L’autonomia da 5.500 mAh e il display AMOLED da 6,83 pollici lo rendono una scelta eccellente per chi vuole potenza e qualità fotografica senza spingersi su modelli da oltre 1.000 euro.

E non mancano i protagonisti del comfort quotidiano. Il celebre Dyson Supersonic, uno degli asciugacapelli più iconici del marchio, scende a 299 euro. Tecnologia Air Multiplier, tre accessori magnetici inclusi e una cura del capello impareggiabile: un must-have per chi ama unire performance e design.

Il Black Friday MediaWorld 2025 è appena iniziato, ma le occasioni non dureranno a lungo. Le scorte per i prodotti più richiesti, come TV OLED e smartphone premium, tendono a esaurirsi in poche ore. Per questo conviene monitorare le offerte online e in store, confrontare i prezzi e agire senza esitazioni.