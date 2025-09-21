Recensione telecamera Baseus S1 Lite, sicurezza solare senza pensieri a basso costo

Scegliere una videocamera di sorveglianza per l’esterno può spesso sembrare una sfida, anche perché ormai sono davvero tanti gli esponenti che si contenendo un posto d’eccezione in questo capo. Tra i vari brand che stanno puntando molto su questo segmento anche Baseus, che lancia la Baseus S1 Lite, che si distingue per alcune caratteristiche pratiche, pensata proprio per chi cerca semplicità ed efficienza. Il tutto grazie al pannello solare integrato.

Design e installazione immediata

Il primo elemento che salta subito all’occhio è il suo corpo compatto e minimalista. Già all’apertura della confezione S1 Lite si propone come una camera immediata da installare, per via del pannello solare e della batteria integrata. Niente fili, niente cablaggi complessi, soltanto la staffa da ancorare al muro. Si presenta come una telecamera solida, di piccole dimensioni, compatta dia in larghezza che in altezza, con il piccolo pannello solare che ricopre praticamente tutta la parte superiore.

Qualità immagine

Durante il giorno, la qualità video è buona. Nonostante il suffisso “lite”, la camera offre una risoluzione 2K, campo visivo di 135 gradi e uno zoom digitale 8x, in grado di offrire una copertura ampia. I dettagli sono certamente adeguati e sufficienti per la videosorveglianza domestica, anche se di notte si perde certamente qualche dettaglio. Il sensore passa automaticamente alla modalità visione notturna IR, mentre il faretto LED da 100 lumen può essere attivato anche in risposta ai movimenti avvistati, utilissimo per le zone più buie intorno alla casa.

Le prestazioni notturne colpiscono in positivo. Non si avranno immagini a colori, ma la qualità in modalità visione notturna è davvero valida. Inoltre, con un semplice tap è possibile attivare la luce LED integrata da 100 lumen, così da illuminare gli angoli più bui e ottenere una visione ancor più chiara. È possibile anche impostare la telecamera affinché il LED si accenda automaticamente ogni volta che viene rilevato un movimento, così da fungere da deterrente.

Si tratta, in ogni caso, di una funzione particolarmente utile quando la telecamera è installata in zone che richiedono un po’ di illuminazione extra durante la notte, come il retro del giardino, un vialetto o anche la parte dinnanzi ad un cancello.

Funzionalità smart e archiviazione locale

Tra le funzionalità smart figurano il rilevamento AI per la distinzione dei movimenti tra umani o “tutti”, così da ridurre eventuali avvisi indesiderati. Non ha le capacità AI della camera S2 recensita a questo indirizzo, ma il costo inferiore giustifica queste assenze.

È possibile personalizzare le notifiche, impostare aree di controllo e comunicare direttamente dalle app con i visitatori tramite il microfono e l’altoparlante incorporati. Una caratteristica apprezzabile è la possibilità di archiviare i video sulla microSD (fino a 512 GB), eliminando la necessità di costosi abbonamenti cloud. La gestione della privacy e il controllo totale rimangono così nelle mani dell’utente.

Il frame rate non è altissimo, appena 15 fps, ma ha dalla sua anche lati positivi: aiuta a risparmiare spazio di archiviazione.

Purtroppo, registriamo sempre la impossibilità di inserire all’interno di un’unica casa, e quindi un’unica schermata, telecamere appartenenti a serie differenti. Ad esempio, S2 Pro e S1 Lite devono essere configurate in case differenti, con la scomodità di dover cambiare casa per switchare tra il flusso video dell’una o dell’altra.

Autonomia e alimentazione

Il vero punto di forza della S1 Lite è l’alimentazione. La videocamera è alimentata da una batteria da 5200mAh che, insieme al pannello solare, mantiene un’autonomia molto elevata, che permette praticamente di non intervenire mai manualmente per ricaricarla. Inizialmente è consigliata una carica tradizionale, così da mettere la camera a regime ed evitare interventi manuali.

Ovviamente, il periodo di test è quello che più consente al pannello solare di immagazzinare energia: durante le nostre prove nel mese di agosto erano sufficienti poche ore al giorno per mantenere la batteria praticamente sempre carica oltre il 95%.

Altre caratteristiche includono la certificazione IP67, quindi adatta a resistere a pioggia, polvere e condizioni estreme di temperatura.

Conclusioni

La Baseus S1 Lite si dimostra una telecamera di sorveglianza affidabile e facilissima da installare, pensata per chi desidera un sistema di sicurezza semplice, senza fili e privo di costi di abbonamento. Il punto di forza resta la combinazione tra la batteria a lunga durata e il pannello solare integrato, che assicurano autonomia praticamente continua. La qualità dell’immagine è buona sia di giorno che di notte, soprattutto grazie alla modalità IR e al LED integrato, utile in contesti scarsamente illuminati. Alcuni limiti nella gestione multi-camera tramite app e un frame rate limitato non compromettono l’esperienza d’uso per un’utenza domestica che cerca praticità, risparmio e controllo locale delle registrazioni.

Pro

Installazione facile e completamente senza fili

Alimentazione autonoma tramite pannello solare e batteria capiente

Archiviazione locale su microSD senza necessità di abbonamenti cloud

Buona qualità diurna e notturna, con LED attivabile anche su movimento

Funzionalità smart con rilevamento AI e notifiche personalizzabili

Certificazione IP67 per uso esterno in tutte le condizioni

Con coupon si trova a quasi 50 euro

Contro

Frame rate limitato a 15 fps

Assenza di funzioni AI avanzate delle gamme superiori

Gestione multi-camera scomoda per utenti con più dispositivi Baseus di serie diversa

Dettagli notturni talvolta inferiori rispetto alle riprese diurne

Potete acquistarla su Amazon direttamente a questo indirizzo. Nel momento in cui scriviamo costa circa 50 euro, prezzo assolutamente ottimo.

