iPhone Air smontato mostra i suoi segreti

iFixit, azienda specializzata nella vendita di parti di ricambio per dispositivi vari, ha smontato l’iPhone Air, telefono che Apple indica come sottile e leggero pur essendo più robusto di qualsiasi modello precedente.

Lo spessore di iPhone Air è di 5,6mm, il design vanta cornice in titanio di grado 5 resistente, un’elegante finitura a specchio extralucida, mentre il nuovo pannello in rilievo sul retro (quello che Apple chiama “plateau”) è stato fissato con precisione su entrambi i lati per racchiudere le fotocamere, l’altoparlante e i chip Apple.

“Di solito quando le cose diventano più sottili, diventano meno riparabili, ma quest’anno siamo già stati sopresi” riferisce iFixit spiegando che anche il sottile Samsung Galaxy A25 Edge ha mantenuto alcune caratteristiche che semplificano la riparazione, e anche l’iPhone Air dimostra che non sempre ciò che diventa più sottile diventa meno riparabile.

Per lo smontaggio si parte come sempre delle viti di sicurezza (una su ogni lato del connettore USB-C) e a questo proposito iFixit fa notare che Apple non ha usato viti pentalobe (quelle a cinque punte). Il passaggio successivo nel filmato mostra l’accesso al retro aiutandosi per l’apertura con due plettri.

La prima cosa che si nota sono la maggior parte dei componenti (quelli della scheda logica) collocati nel plateau, scelta che ha permesso di sfruttare lo spazio disponibile per una batteria di maggiore capacità. La scansione con strumenti per la tomografia computerizzata mostra la robustezza della struttura, con la scheda logica collocata in alto che rende il telefono molto resistente alle flessioni.

Varie riparazioni possibili e accesso non troppo complicato

Il resto del teardown mostra la possibilità di rimuovere vari componenti e accedere alla batteria (identica a quella presente nella custodia MagSafe per iPhone Air); quest’ultima si stacca usando le pinzette antistatiche per staccare con delicatezza la linguetta adesiva argentata, collegando il connettore (positivo) rosso di una batteria o alimentatore alla linguetta adesiva argentata sulla batteria dell’iPhone, poi collega il connettore (negativo) nero della batteria/alimentatore alla vite di messa a terra, mantenendo il collegamento per circa 70 secondi e usando infine una piccola bacchetta di plastica per sollevare la batteria e rimuoverla dalla scocca.

Altro elemento degno di nota che emerge dal video è la porta USB-C stampata in 3D in modo da entrare perfettamente nel telaio del telefono, elemento indicato come “strutturalmente robusto”; è incollato ma è modulare e in caso sia necessario, è possibile sostituirlo.

Il punteggio finale assegnato da iFixit alla riparazione è di 7 su 10; tra i punti a favore: la possibilità di sostituire la batteria senza difficoltà e lo schermo non troppo difficile da sostituire.

