Regali di Natale piccoli e grandi a prezzo scontato, le offerte Amazon di oggi

In questi giorni Amazon propone una selezione di regali di Natale spesso low cost e già scontati, perfetti per chi desidera prepararsi alle feste senza spendere troppo. Le offerte anticipano il periodo più classico dedicato ai doni e spaziano tra molte categorie: giochi per i bambini più piccoli, idee per ragazzi più grandi e prodotti utili per tutta la famiglia.

Tutti gli articoli possono essere restituiti entro il 14 gennaio, sono disponibili anche con pagamento a rate e, al momento della nostra verifica, arrivano in tempo per Natale.

Unicorno Trucchi Bambina Set 3-12 da 16,99 a 11,94€

Ricco di dettagli incantati, il Unicorno Trucchi Bambina Set 3-12 si presenta come una splendida valigetta a tema unicorno, decorata con ali d’angelo, cuore di gemma e un elegante manico, rendendolo un accessorio da sogno per ogni piccola appassionata. La tracolla rosa inclusa permette di portarlo ovunque, trasformandolo in un gioco pratico e divertente per feste, vacanze o pigiama party. All’interno si trova una palette scintillante con forme di farfalla, cuore, stella e unicorno, progettata per stimolare creatività e immaginazione. Il trucco è sicuro e lavabile, realizzato con ingredienti delicati e atossici, perfetto anche per Halloween o giochi di ruolo in famiglia. Un set curato nei dettagli che incoraggia imitazione, coordinazione fine e momenti di gioco condiviso, risultando una idea regalo ideale per bambine dai 3 ai 12 anni.

Sto caricando altre schede...

Bitzee Criceto Interattivo a 49,99 a 29,50€

Con il Bitzee Criceto Interattivo i bambini possono conoscere un amico digitale che reagisce al tocco e ai movimenti con suoni e interazioni, offrendo un’esperienza di gioco viva e coinvolgente. È possibile accarezzarlo, nutrirlo, farlo allenare sulla ruota, fargli il bagnetto e giocare insieme. Durante l’avventura si possono esplorare nuove attività e sbloccare 20 criceti differenti, ognuno con oggetti, snack e personalità proprie. Il criceto principale può essere personalizzato con outfit, sfondi e pose, oltre a scattare foto e divertirsi con 5 mini-giochi. La confezione include criceto, base, guida rapida e guida all’uso, rendendolo un regalo perfetto per bambini dai 5 anni in su.

Sto caricando altre schede...

Oral-B iO 3 Nero da 139,99 a 59€

L’Oral-B iO 3 Nero aiuta a ottenere gengive più sane in una sola settimana, rimuovendo fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale grazie alla sua tecnologia avanzata. Il sensore di pressione iO protegge le gengive indicando quando si applica la pressione corretta, rendendo la pulizia efficace e sicura. Il timer ad anello luminoso ottimizza lo spazzolamento rispettando i 2 minuti consigliati dai dentisti e segnala quando è il momento di sostituire la testina. È possibile personalizzare l’igiene orale scegliendo tra 3 modalità: Pulizia Quotidiana, Denti Sensibili e Sbiancante. Le testine rotonde Oral-B raggiungono zone difficili da pulire con gli spazzolini manuali, offrendo un’esperienza di igiene profonda. La batteria agli ioni di litio garantisce una lunga durata della carica.

Sto caricando altre schede...

Logitech G29 Driving Force da 219,99 a 187,39€

Il Logitech G29 Driving Force offre un’esperienza di gioco immersiva per PlayStation 5, PS4 e PC, simulando la sensazione della guida reale grazie a uno sterzo di precisione e pedali sensibili alla pressione. Gli ingranaggi elicoidali garantiscono uno sterzo fluido e silenzioso, mentre il rivestimento cucito a mano assicura un tocco premium. I pedali del freno non lineari offrono una frenata reattiva e precisa su una base stabile, con facce regolabili per un controllo su misura. La rotazione a 900° permette due giri e mezzo completi, replicando la guida reale, proprio come in un’auto F1. L’esperienza può essere potenziata con accessori dedicati come cambio e supporti, mentre la struttura integra il 52% di plastica riciclata post-consumo.

Sto caricando altre schede...

Bio Siero Vitamina C e Vit. E 60 ml da 19,99 a 11,39€

Il Bio Siero Vitamina C e Vitamina E è pensato per viso, collo, décolleté e contorno occhi, offrendo un trattamento antirughe e anti-età adatto a donna e uomo. La sua formula illuminante si assorbe rapidamente per un effetto super idratante e rimpolpante, grazie alla combinazione di vitamina C, E, niacinamide, acido ialuronico a basso e medio peso molecolare, aloe vera e olio di jojoba che stimolano il collagene e migliorano la texture della pelle. Dermatologicamente testato dall’Università di Ferrara, contiene acido ialuronico puro al 100% e oltre 20 ingredienti sicuri, ideali contro occhiaie, acne, macchie e pori dilatati. Ricco di antiossidanti, protegge dai radicali liberi e dona alla pelle un aspetto più luminoso e giovane. Prodotto biologico e vegano Made in Italy, certificato AIAB, è privo di parabeni, siliconi e fragranze artificiali. Grazie alle materie prime da agricoltura biologica italiana e al complesso idratante NMF, rappresenta uno dei migliori sieri vitamina C del 2025. Include garanzia soddisfatti o rimborsati.

Sto caricando altre schede...

Maybelline New York Confezione Regalo con Pochette da 13,95 a 8,57 €

La Maybelline New York Confezione Regalo con Pochette offre il duo perfetto per illuminare il viso: un correttore liquido multiuso a coprenza modulabile per nascondere occhiaie, imperfezioni e segni dell’età, insieme a un mascara che dona volume e colore anche alle ciglia più sottili. Il correttore, arricchito con bacche di goji e haloxyl, aiuta a rallentare l’invecchiamento e si applica facilmente grazie all’applicatore a spugnetta. Il mascara, con scovolino moltiplica-ciglia, crea un effetto ventaglio senza grumi e assicura ciglia definite e voluminose. Basta ruotare l’applicatore del correttore al primo utilizzo per far uscire il prodotto, applicarlo con dita o pennello, e completare il look con il mascara dalle radici alle punte. Un set perfetto come idea regalo natalizia per un trucco luminoso e impeccabile.

Sto caricando altre schede...

L’Impostore – Gioco da Tavolo da 24,98 a 19,99 €

L’Impostore è un gioco di associazione di parole che unisce creatività, bluff e sospetto, garantendo partite sempre diverse e divertenti. A ogni turno tutti i giocatori conoscono la parola segreta, tranne l’Impostore, e devono fornire una parola-indizio che la descriva senza essere troppo ovvia. I giocatori cercano così di scoprire l’identità dell’Impostore, mentre l’Impostore tenta di passare inosservato e di indovinare la parola segreta sfruttando gli indizi altrui. Dare indizi troppo chiari aiuta l’Impostore, mentre suggerimenti troppo sottili possono far ricadere i sospetti sul giocatore stesso. Un gioco brillante che mette alla prova intuito, comunicazione e capacità di inganno.

Sto caricando altre schede...

Tablet 18GB RAM + 128GB ROM con Tastiera e Penna a da 399 a 229€

Il Tablet con Tastiera e Penna è un vero 2-in-1 che offre uno spazio di lavoro immediato grazie agli accessori inclusi: tastiera, penna, mouse, custodia protettiva e pellicola in vetro temperato, trasformandolo facilmente in un laptop ideale per studio e lavoro. Con Android 15 e Gemini AI, garantisce prestazioni ottimizzate, multitasking fluido, sicurezza avanzata e interazioni intelligenti. La configurazione con 18 GB di RAM (6 GB + 12 GB virtuali) e 128 GB di memoria espandibile fino a 2 TB permette avvio rapido delle app e gestione efficace di foto, video e giochi. Il display HD da 10,1 pollici assicura un’esperienza visiva immersiva, con la possibilità di trasmettere in wireless su schermi più grandi. La batteria da 6000 mAh offre autonomia per tutta la giornata, mentre la fotocamera con IA e Google Lens consente riconoscimento intelligente di oggetti, testi e scene. Perfetto come regalo per tutta la famiglia, include una garanzia di 4 anni e un controllo qualità rigoroso per uno shopping senza pensieri.

Sto caricando altre schede...

Rocco Giocattoli – E Se Fossi? a 12,99 a 9,90€

E Se Fossi? è un gioco di società divertente e coinvolgente in cui i partecipanti devono indovinare quale personaggio o oggetto hanno “in testa”, facendo domande a cui si può rispondere solo con sì o no. Le possibilità sono infinite: potresti essere un fungo, un criceto o persino un tavolo! Tutti sanno la tua identità, tranne te. Basta indossare la fascetta che regge la carta scelta e iniziare a fare le domande per scoprire chi sei. Un gioco semplice, immediato e adatto a grandi e piccini, perfetto per serate in famiglia o con amici.

Sto caricando altre schede...

HEX BOTS Geco Telecomandato a 23,99 invece di 29,99€

L’HEX BOTS Geco Telecomandato offre un’esperienza di gioco spettacolare grazie alla sua capacità di correre sui pavimenti e arrampicarsi sulle pareti, proprio come un vero geco. Il radiocomando con funzioni complete è facile da usare e permette un controllo intuitivo fino a 8 metri di distanza, con movimenti in tutte le direzioni. Il design realistico, dotato di occhi LED visibili al buio, arti e coda in silicone e corpo nero in plastica, rende il gioco ancora più coinvolgente. Il geco è ricaricabile tramite batteria USB, così puoi divertirti senza sosta; il radiocomando richiede 2 batterie AAA (non incluse). La confezione comprende 1 geco, 1 radiocomando, 1 cavo USB e 1 guida per l’uso.

Sto caricando altre schede...

Lisciani Montessori Baby Touch Puzzle a 5,90 invece di 9,99€

Il Lisciani Montessori Baby Touch Puzzle è pensato per favorire lo sviluppo dei sensi nei più piccoli, grazie a una speciale finitura ruvida ispirata al metodo Montessori. Made in Italy, include 6 puzzle da 4 pezzi ciascuno, ideali per allenare manualità, coordinazione occhio-mano e riconoscimento tattile. Le diverse texture e le immagini aiutano i bambini a esplorare il mondo attraverso il tatto, incentivando autonomia, logica e capacità di osservazione. Un gioco educativo semplice ma estremamente efficace per accompagnare i primi passi nella scoperta sensoriale.

Sto caricando altre schede...