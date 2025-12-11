120 Hz, HDR e chip A19 nel nuovo Studio Display di Apple

Con il passare del tempo iniziano a emergere dettagli su nuove varianti di prodotti di Apple in arrivo quali Apple TV, AirTag 2 ma anche i due nuovi monitor Studio Display e Pro Display XDR.

Nel codice della Release Candidate di iOS 26 sono presenti stringhe che lasciano comprendere caratteristiche per il prossimo Studio Display. A riferirlo è il sito statunitense MacWorld spiegando che nel codice di iOS 26 sono stati individuati riferimenti a un display esterno identificato come “J527”, lo stesso nome in codice che a marzo di quest’anno è stato indicato da Mark Gurman di Bloomberg, spiegando che era il riferimento a uno Studio Display di seconda generazione.

L’arrivo di un nuovo Studio Display non sorprende; l’attuale modello (qui la nostra recensione) comincia a essere indietro rispetto a concorrenti sempre più agguerriti e che hanno nel frattempo presentato prodotti di ottimo livello.

Tornando ai riferimenti nel codice, il nuovo Studio Display dovrebbe vantare tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120Hz, alla stregua degli ultimi MacBook Pro (l’attuale Studio Display arriva a 60Hz).

Da riferimenti al monitor J527 si evince inoltre il supporto alla gamma dinamica standard (SDR) e alla gamma dinamica elevata (HDR), altro aggiornamento rispetto alle modalità di riferimento dell’attuale Studio Display. Il pannello dell’attuale display da 27” arriva a 600 nit di luminosità ma con il supporto HDR il display Mini-LED dei MacBook Pro può arrivare a 1000 nit costanti (a tutto schermo) e 1600 nit di picco (con contenuti HDR), specifiche che saranno probabilmente simili nel nuovo monitor.

Per quanto riguarda il processore integrato (ricordiamo che l’attuale Studio Display integra un SoC A13 Bionic), Apple dovrebbe usare l’A19, da sfruttare per inquadratura automatica, elaborazione audio spaziale e la migliore gestione della webcam in generale.

Quando arriverà il nuovo Studio Display?

Resta da capire la data esatta di uscita del monitor: questa non è ancora trapelata ma è certo che se ne parlerà nel 2026, forse insieme ai Mac Studio M5 Pro/Max? Per quanto riguarda il prossimo Pro Display XDR, finora sono trapelate pochissime indiscrezione sullo schermo professionale della Mela, una delle più probabili indica un passaggio al Quantum Dot, per migliorare ulteriormente la resa dei colori, sulla falsariga dei MacBook Pro, passati a questa tecnologia con la generazione M4.