Renault punta su Twingo e Dacia elettriche da 18 mila euro

Mentre gli storici marchi di auto europei soffrono in vendite e in borsa, Renault è tra i pochi a segnare risultati positivi oltre le previsioni nel 2024: insieme ai numeri di bilancio arriva anche l’anticipazione di due nuove city car compatte elettriche, una Twingo e una Dacia presto in arrivo, con prezzo a partire da solamente 18 mila euro.

Si tratta di un obiettivo ambizioso, anche perché il CEO Luca de Meo ha precisato che la city car con marchio Dacia verrà realizzata in Europa in meno di 16 mesi, tempistiche record per il settore.

«Sfido i nostri concorrenti a sviluppare un’auto così rapidamente, inclusi i costruttori cinesi che vengono in Europa» ha dichiarato il CEO Renault durante la presentazione dei risultati, come riporta la Repubblica. Ricordiamo che nel 2024 il gruppo ha introdotto 10 nuovi modelli e altri sette sono in programma per quest’anno.

La Dacia elettrica da 18 mila euro sarà affiancata anche dalla nuova Twingo, un modello progettato in Cina e fabbricato in Slovenia. In questo caso il prezzo partirà da meno di 20 mila euro con arrivo previsto entro il 2025.

Per l’anno fiscale 2024 il gruppo Renault ha registrato un utile operativo record di 4,3 miliardi di euro, raggiunto grazie alla riduzione dei costi e l’introduzione di diversi nuovi modelli, tra cui l’apprezzata R5 elettrica. Il fatturato di 56,2 miliardi di euro segna una crescita del 7,4%.

In Italia nel mese di gennaio 2025, secondo i dati Unrae sulle immatricolazioni, la classifica delle auto elettriche più vendute vede al primo posto Dacia Spring, seguita da Citroen C3, al terzo posto Tesla Model Y, al quarto Jeep Avenger e al quinto posto FIAT 500. Tutte le immagini di questo artcolo sono di Renault.

