Renault 5 elettrica, già 50.000 preordini in una settimana

Un’ottima partenza quella della nuova R5 elettrica, di cui si conterebbero già 50.000 ordini in lista d’attesa: il primo traguardo dell’ultima city car di Renault arriva a soli sette giorni dalla presentazione ufficiale al Motor Show di Ginevra, un debutto che ha raccolto il favore della critica soprattutto per via del prezzo competitivo di 25.000 € sufficienti per portarsi a casa il modello base.

Le consegne cominceranno tra settembre e ottobre – spiega l’amministratore delegato di Renault, Fabrice Cambolive, che lancia anche una previsione: visto che nel 2023 la metà delle vendite complessive registrate dal marchio ha riguardato ordini di flotte aziendali, ci si aspetta che per la nuova R5 elettrica almeno il 40% delle vendite derivino proprio da quelle società che ne ordineranno in grandi quantità.

Le aspettative

Questa auto è destinata a rivaleggiare con la Mini Electric e la Fiat 500e e secondo Cambolive non danneggerà le vendite della Clio, la seconda auto più venduta in Europa nello scorso anno, proprio perché quest’ultima non ha una versione BEV (Battery Electric Vehicle, ovvero con motore solo elettrico), ma è disponibile al massimo con motore ibrido.

La strategia di Renault per i veicoli elettrici – dice – è quella di migliorare la riduzione dei costi spostando una parte dei guadagni sul costo delle auto, in modo da raggiungere una maggiore competitività in futuro. Così, dopo aver lanciato due veicoli elettrici nel segmento C (con le compatte Scenic e Megane) adesso è il turno del segmento B, con appunto la Renault 5 e la Renault 4, un piccolo SUV previsto per il 2025.

Sulla Renault 5 BEV

Ricordiamo che questa nuova auto sarà disponibile in tre diverse configurazioni di motore, capace di offrire 70 kW, 90 kW o 110 kW di potenza, e la batteria più capiente a disposizione, da 52 kWh, promette un’autonomia WTLP massima di 400 chilometri con una sola carica. Diciamo questo perché dopo una prima fase di lancio Renault prevede di lanciare una versione con batteria più piccola, da 40 kWh, che dovrebbe offrire intorno ai 300 Km massimi di autonomia.

Maggiori dettagli sull’articolo dell’annuncio. Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.