Reolink a IFA 2025, l’AI ReoNeura per la ricerca su video e la potente TrackFlex Floodlight WiFi

Ad IFA 2025 Reolink ha concentrato gli annunci su due direttrici: un’evoluzione software profonda con ReoNeura, la propria piattaforma di intelligenza artificiale, e un nuovo prodotto di punta per l’esterno, TrackFlex Floodlight WiFi, una floodlight camera 4K con copertura dinamica a 360°.

L’obiettivo è ridurre i falsi allarmi, rendere più rapide le ricerche negli archivi e migliorare la deterrenza grazie a illuminazione potente e rilevamento “anticipativo”.

ReoNeura: la piattaforma AI che struttura ricerca e analisi video

ReoNeura è il nuovo sistema AI di Reolink pensato per intervenire su tre punti critici della videosorveglianza domestica e professionale: i falsi allarmi, la fatica di rivedere ore di filmati e la perdita di eventi rilevanti. La novità più tangibile è la ricerca video locale (on-device/on-NVR) in linguaggio naturale: è possibile digitare query del tipo “uomo con camicia rossa” o “SUV bianco” per trovare gli spezzoni che corrispondono a persone, colori o veicoli, senza passare da servizi cloud e quindi con maggiore controllo dei dati.

Oltre alla ricerca, ReoNeura estende il perimetro dell’analisi con funzioni di sicurezza perimetrale, descrizioni automatiche dei video e, in scenari B2B, analisi dei flussi di clientela che vediamo sotto in dettaglio.

L’architettura è scalabile: le elaborazioni possono avvenire sulle telecamere, sugli NVR per mantenere i dati in locale o in cloud, se si desiderano capacità avanzate senza aggiornare l’hardware. Reolink ha anticipato una uscita progressiva su più dispositivi dell’attuale gamma e di nuova generazione.

Per chi arriva da sistemi basati su semplice rilevamento di movimento, l’impatto pratico è immediato: meno notifiche inutili, tempi di revisione ridotti e possibilità di restare senza abbonamento per le funzioni di base, mantenendo la ricerca intelligente in locale quando supportata.

I nomi ufficiali delle tecnologie disponibili sono:

Smart Detection: include il rilevamento di persone e oggetti come animali, bici, veicoli e pacchi, e l’impostazione di zone personalizzate e orari programmati aiuta a ridurre i falsi allarmi. Grazie a Smart Event Detection (Beta) è invece possibile tracciare le consegne e rilevare quando gli oggetti compaiono o scompaiono, ricevendo solo gli avvisi più rilevanti

Video Captioning trasforma automaticamente i filmati in riassunti chiari e naturali, permettendo agli utenti di comprendere rapidamente cosa è accaduto senza dover visionare l’intero video, facilitando così una comprensione immediata e semplice degli eventi

Reolink offre anche funzionalità di Customer Flow Analysis per piccole e medie imprese, aiutando i proprietari a monitorare il numero di visitatori che entrano ed escono dai loro negozi, generando una mappa di calore 24 ore su 24 che evidenzia le zone più frequentate e ricevendo avvisi in tempo reale sulle aree affollate. Questo aiuta a ottenere una visione più chiara e a ottimizzare i processi per una gestione più efficiente degli spazi.

Connettività e archiviazione: perché la memoria locale cambia l’esperienza

La presenza di Wi-Fi 6 facilita streaming e trasferimenti su reti affollate, mentre la memoria locale da 512 GBconsente di mantenere uno storico di registrazioni sufficiente per molte installazioni residenziali senza servizi esterni. In abbinata alla ricerca AI locale si ottiene una consultazione rapida anche in assenza di cloud, con benefici per privacy e costi operativi.

Integrazione con ReoNeura: un ecosistema, tre piani di calcolo

La forza del pacchetto annunciato a Berlino è l’integrazione fra telecamere e software. ReoNeura è progettata per essere eseguita sulla camera, sull’NVR o in cloud, a seconda dei requisiti di privacy, latenza e budget. La stessa funzione di ricerca in linguaggio naturale può così essere sfruttata sul posto (per aziende e negozi), in casa (NVR) o in modalità ibrida quando servono funzioni avanzate non disponibili localmente.

TrackFlex Floodlight WiFi: floodlight 4K PTZ con copertura a 360°

Accanto alla piattaforma AI, Reolink ha presentato TrackFlex Floodlight WiFi, una nuova telecamera floodlight per esterni che combina doppia ottica 4K (grandangolo + tele) con movimento pan-tilt per una copertura effettiva a 360°. L’unità integra due proiettori regolabili fino a 3.000 lumen con temperatura colore selezionabile (dal caldo al freddo) per adattarsi alle esigenze di deterrenza e visibilità.

La telecamera supporta Wi-Fi 6, avvisi vocali personalizzabili e una sirena da 110 dB. Uno degli aspetti più interessanti è l’AI on-device con Video Search locale e 512 GB di memoria a bordo: un set di funzioni che riduce la dipendenza dal cloud e dai canoni ricorrenti. Reolink abbina alla copertura a 360° un rilevamento del movimento a 270° tramite array PIR, in grado di “anticipare” i movimenti che stanno per entrare in inquadratura e di ruotare la camera nella direzione corretta. Al momento della fiera, il prezzo non era stato comunicato.

Sul fronte disponibilità e posizionamento, TrackFlex Floodlight WiFi è presentata da Reolink come la nuova “ammiraglia” della linea floodlight, con funzione PTZ 4K e integrazione stretta con ReoNeura per il tracciamento e le ricerche successive.

Come funziona il rilevamento predittivo e perché conta

Una delle differenze rispetto alle lampade con telecamera tradizionali è la combinazione tra triplo sensore PIR e rotazione automatica: il sistema rileva movimenti anche ai margini o appena fuori dal campo e muove la testata PTZ per agganciare il soggetto in arrivo. Questo riduce le “entrate in scena” perse e migliora la qualità delle evidenze, soprattutto in contesti come vialetti o cortili dove l’azione avviene spesso al limitare dell’inquadratura.

Illuminazione: 3.000 lumen regolabili e scenari di utilizzo

I 3.000 lumen con CCT regolabile permettono sia modalità deterrente (luce fredda e intensa) sia illuminazione di cortesia (bianco caldo e potenza più bassa). La regolazione fine è utile per ridurre riflessi su superfici chiare, migliorare la resa dei colori nelle registrazioni e contenere i consumi quando non serve tutta la potenza disponibile. L’integrazione con la logica AI consente di attivare scenari diversi in base al tipo di evento riconosciuto.

Cosa cambia per chi usa già Reolink

Per chi ha già un impianto Reolink, la novità chiave è la prospettiva di aggiornare le capacità AI senza riprogettare l’intero sistema: ReoNeura nasce per scalare sui diversi livelli dell’ecosistema. L’introduzione di una floodlight PTZ 4K a 360° completa la gamma per esterni con un modello orientato a installazioni che richiedono copertura totale e deterrenza forte, senza rinunciare a ricerca locale e integrazione smart home. Nei prossimi mesi sarà utile verificare l’elenco aggiornato dei modelli compatibili con ReoNeura e i profili di funzionalità disponibili per ciascun dispositivo.

Conclusioni

L’accoppiata ReoNeura + TrackFlex Floodlight WiFi indica con chiarezza la direzione di Reolink: meno cloud obbligatorio, più AI locale e prodotti per esterno pensati per coprire scenari reali, dal residenziale al retail leggero. Per gli utenti finali significa maggiore controllo dei dati, tempi di risposta ridotti in fase di ricerca e un hardware che punta a “vedere prima” e illuminare quando serve.

In attesa di prezzi e disponibilità definitive per il mercato europeo, le prove in fiera hanno mostrato un ecosistema che, almeno sulla carta, fa un passo avanti nella fruibilità quotidiana della videosorveglianza.

