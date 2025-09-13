Volkswagen investirà fino a un miliardo di euro nell’AI

In occasione dell’IAA Mobility il Gruppo Volkswagen ha annunciato che intende destinare fino a un miliardo di euro all’ampliamento dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale AI entro il 2030, nell’ambito dell’attuale pianificazione degli investimenti.

Il focus è sullo sviluppo di veicoli supportato dall’intelligenza artificiale, sulle applicazioni industriali e sull’espansione di infrastrutture IT ad alte prestazioni. L’obiettivo è portare sul mercato più rapidamente veicoli e innovazioni. Allo stesso tempo, attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale il Gruppo prevede un incremento sostenibile in termini di efficienza e una posizione rafforzata e più resiliente nella competizione tecnologica globale.

“Con l’intelligenza artificiale diamo il via alla prossima fase del nostro percorso per diventare il motore tecnologico globale nell’industria automobilistica” afferma Hauke Stars, Membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen con responsabilità per l’IT.

“L’intelligenza artificiale è la chiave per aumentare la velocità, la qualità e la competitività lungo l’intera catena del valore, dallo sviluppo dei veicoli alla produzione. Il nostro obiettivo è accelerare lo sviluppo di veicoli attraenti e innovativi e portarli sul mercato nel minor tempo possibile. Per raggiungerlo, implementiamo l’intelligenza artificiale con uno scopo preciso: scalabilità, responsabilità ed evidenti vantaggi industriali. La nostra ambizione è integrare l’AI in ogni processo”.

AI già sfruttata dal Gruppo

Volkswagen riferisce di sfruttare già l’intelligenza artificiale in tutte le proprie principali aree di business. Attualmente sono attive oltre 1.200 applicazioni di AI, con altre centinaia in fase di sviluppo o implementazione. Nel lungo termine, grazie all’utilizzo sistematico e scalabile dell’AI lungo l’intera catena del valore del settore automotive, il Gruppo prevede un incremento dell’efficienza e opportunità di riduzione dei costi fino a quattro miliardi di euro entro il 2035.

La società intende incrementare ulteriormente l’uso dell’intelligenza artificiale attraverso una più stretta collaborazione con partner tecnologici e industriali. In questo contesto, l’Azienda sta attualmente esplorando il potenziale di un cosiddetto Large Industry Model (LIM), un modello di intelligenza artificiale industriale basato su dati reali di produzione, progettazione e processo provenienti da aziende partecipanti su base volontaria.

La conoscenza collettiva dei processi industriali può essere utilizzata per addestrare un

modello che aiuti a ottimizzare i flussi di lavoro interni e consenta una logistica e un controllo dei processi più efficienti in tutti i settori e per tutti i partecipanti. Un modello potrebbe essere Catena-X, la prima piattaforma aperta per l’intero settore automobilistico, e non solo, che consente lo scambio sicuro di dati tra produttori, fornitori e partner tech, fondata dal Gruppo Volkswagen, BMW, BASF, Mercedes-Benz, SAP, Siemens, ZF e T-Systems.

