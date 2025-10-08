Festa Prime, Reolink sconta citofoni Smart e telecamere di sicurezza

Reolink è un marchio specializzato nella sicurezza domestica e professionale, conosciuto per l’ampia gamma di telecamere intelligenti ad alta risoluzione, progettate per garantire immagini nitide e affidabilità in ogni condizione. Dalle videocamere Wi-Fi per esterni ai kit PoE con registratore NVR, fino ai moderni videocitofoni smart, ogni prodotto Reolink è pensato per offrirvi la massima tranquillità grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale e alle tecnologie di ultima generazione.

Con Reolink trovate sempre la soluzione giusta per le vostre esigenze. Le telecamere Wi-Fi 2K e 4K, come la Reolink Lumus e la Argus Eco 2025, offrono immagini di grande qualità, riconoscendo automaticamente persone, veicoli o animali. I modelli con spotlight e sirena integrata vi permettono di reagire in tempo reale a eventuali intrusioni, mentre l’audio bidirezionale consente di comunicare a distanza con chi si trova davanti alla camera. La connessione dual-band 2.4/5 GHz assicura stabilità e copertura ottimale, anche in contesti complessi o in installazioni di grandi dimensioni.

Per chi desidera una sicurezza senza cavi, le versioni a batteria o con pannello solare, come la Argus 3 Ultra, garantiscono libertà d’installazione e autonomia energetica. Con la visione notturna a colori e il rilevamento AI, potete controllare la vostra proprietà in qualsiasi momento, ricevendo notifiche istantanee sullo smartphone.

Se cercate una copertura più ampia, la Reolink Argus 4 Pro con doppia lente a 180° e apertura F1.0 è la scelta ideale per spazi esterni, giardini o aree commerciali. Le immagini in 4K, l’ampio campo visivo e l’archiviazione locale rendono il controllo continuo e sicuro. Per installazioni professionali, invece, il kit PoE 5MP RLK8-410B4-5MP offre una registrazione costante 24/7 con NVR da 2TB e quattro telecamere resistenti alle intemperie, perfette per un sistema completo di videosorveglianza.

Reolink non trascura la sicurezza interna: la E1 è una telecamera Wi-Fi da interni con visione a 360°, tracciamento automatico e rilevamento IA di persone, animali o persino del pianto del bambino. Infine, i nuovi videocitofoni Reolink, come il Video Doorbell 5MP o la versione a batteria 2K, offrono una visuale a 150° e notifiche in tempo reale per gestire visite e consegne con semplicità e sicurezza.

