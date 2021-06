Prime Day: lavate i vetri senza fatica con l’aspiragocce Kärcher in sconto da 44,64 euro

Tutta la potenza dell’aspirazione per vetri splendenti e senza aloni. E’ lo slogan pubblicitario dei lavavetri con funzione aspiragocce di Kärcher, alcuni dei quali sono in offerta Prime Day ancora per poche ore.

Si tratta di uno strumento che fa risparmiare tempo e fatica nella pulizia manuale dei vetri. Anziché munirsi di detergente, panno e carta assorbente, tutto quel che serve è raccolto in un unico prodotto: si tratta sostanzialmente di una spatola con profilo in gomma (di quelle che vediamo usare anche dal benzinaio per la pulizia del parabrezza, per intenderci) con un serbatoio incorporato, all’interno del quale è possibile inserire il detergente (diluito oppure no): un paio di spruzzate e poi si passa alla distribuzione della soluzione.

Fin qui nulla di diverso rispetto a quanto possiamo trovare sul mercato, ma la vera funzione arriva adesso: grazie all’aspirazione elettrica, alimentata da una batteria, l’acqua in eccesso si può poi rimuovere con facilità e in un attimo, evitando così la formazione degli aloni. E’ progettato per la pulizia dei vetri ma funziona con qualsiasi superficie liscia, anche con il ripiano di una scrivania o le pareti di una cabina doccia.

Nella confezione è inclusa la bocchetta di ricambio, il flacone spray, un panno in microfibra, il caricatore per la batteria e un flacone omaggio di detergente concentrato per usarlo fin da subito.

I modelli in promozione sono tre e differiscono per capacità della batteria e quindi per durata complessiva del sistema di aspiragocce.

Il Kärcher WV 6 Plus costa 79 euro ma con lo sconto Prime Day lo pagate 62,90 euro: ha una resa di 300 metri quadrati il che vuol dire che può indicativamente aiutare a pulire 100 finestre prima di scaricarsi.

Il Kärcher WV 5 Plus N normalmente viene venduto a 89 euro ma adesso lo pagate 59,89 euro. Questo ha una resa di 105 metri quadrati ovvero circa 35 finestre.

Il Kärcher WV 2 Plus N, che costa 54,25 euro ma al momento potete comprarlo per 44,64 euro, ha una autonomia di 80 metri quadrati, quindi potete pulirci all’incirca 27 finestre prima che la batteria si scarichi.