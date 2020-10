Resistono a listino iPhone XR e iPhone 11, addio iPhone 11 Pro

Dopo il lancio di nuovi iPhone Apple cambia la sua disponibilità di smartphone venduti ancora in negozio. Quest’anno resistono in catalogo iPhone XR e iPhone 11, così come iPhone SE. Mentre quest’ultimo, però, mantiene il suo prezzo anche dopo iPhone 12, sono XR e l’11 a ricevere un taglio di prezzo. Ecco quali iPhone potete acquistare ancora da Apple e a quali prezzi.

Il lancio di iPhone 12 mini, ‌iPhone 12‌, ‌iPhone 12‌ Pro e ‌iPhone 12‌ Pro Max, non ha decretato la morte di iPhone SE, iPhone XR e iPhone 11, che resistono come opzioni di iPhone a basso costo. Ovviamente, in listino non si trovano più iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, che sono stati eliminati a favore dei nuovi modelli ‌iPhone 12‌ Pro.

Ecco l’attuale gamma completa di iPhone Apple con i rispettivi prezzi.