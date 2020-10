Prime Day Hisense: TV ed elettrodomestici scontati fino al 37%

Quest’anno, Hisense è protagonista dell’evento Prime Day e si presenta con una ampia offerta estremamente, che copre la stragrande maggioranza delle categorie di prodotto dell’azienda: ben 13 TV, ma anche frigoriferi dall’elevato contenuto tecnologico, forni, piani cottura, cantine vino, asciugatrici e lavastoviglie, tutti proposti con percentuali di sconto che raggiungono anche il 37% rispetto al listino.

Qualche esempio? La gamma di TV con la quale Hisense si presenta comprende modelli di ogni fascia e dimensioni comprese tra 32’’ e 65’’. Davvero difficile, in questo caso, non trovare un modello che non si adatti alle proprie esigenze: come il modello UHD da 58’’ 58AE7000F, dotato non solo di pannello 4K ma anche di tecnologia HDR e un upscaler intelligente per le sorgenti non Ultra HD, mentre il comparto audio può vantare compatibilità con le codifiche DTS e, in ambito smart, è presente il sistema operativo VIDAA U. Il TV è proposto a 390 euro, con il 22% di sconto sul listino.

Chi vuole un TV dalle prestazioni senza compromessi può optare per uno degli ULED della serie U7, modelli dal design raffinato e tecnologia di altissimo livello, tra cui il sistema di controllo della retroilluminazione a 1.000 zone, la tecnologia Quantum Dot, il pieno supporto per la tecnologia HDR 10+, il Full Array Local Dimming e l’ottimizzazione delle scene basata sull’AI, cui si somma la piattaforma VIDAA U 4.0 e l’audio Dolby Atmos. I modelli disponibili in Amazon Prime Day sono quelli da 50’’, 55’’ e 65’’, tutti proposti con elevatissime percentuali di sconto sul listino: il modello da 50’’, per esempio, è venduto a 500 euro contro i 799 euro di listino (-37%), mentre i modelli più grandi costano, rispettivamente, 630 euro (-30%) e 830 euro (-31%).

L’offerta di Prime Day comprende anche uno sconto del 30% sulla lavatrice WFGE9014V con capacità di carico da 9 Kg dalla classe energetica A+++, che garantisce alte prestazioni grazie al motore Inverter e ad una vasta scelta di programmi di lavaggio. Inoltre, 20% di sconto anche sull’asciugatrice DHGE80.

Degna di nota la cantina vino RW30D4AJ0, proposta a 279 euro con il 20% di sconto sul listino. La cantinetta offre 110 litri di capacità, classe A e controllo elettronico della temperatura in un range compreso tra 5 e 20 gradi. Tra le caratteristiche di spicco, sicuramente il mantenimento del giusto grado di umidità (tra 50% e 80%), il livello molto contenuto di rumorosità (39dB) e vibrazioni e il doppio vetro frontale.

L’ampia offerta di frigoriferi comprende i modelli monoporta, doppia porta e combinati della linea Retrò che si distinguono per design vintage e tecnologie moderne, oltre a tanti altri modelli dell’azienda di diverse capienze e congelatori a pozzo.

Nella lista qui sotto trovate tutti i prodotti che abbiamo selezionato in ordine di tipologia e costo d’acquisto: difficile non trovare l’Hisense che fa per voi.



