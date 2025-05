Rete adesiva per proteggere le tubature in sconto a 1 €

Mai più tubature intasate con la rete adesiva attualmente in promozione, una soluzione economica ed efficace per affrontare al meglio tutte quelle situazioni quotidiane – più comuni di quanto si pensi – in cui si corre il rischio di otturarle.

Che si tratti infatti del lavandino, del piatto doccia, del bidet o di altri scarichi, l’accumulo di peli, capelli ma anche piccoli insetti, a lungo andare può creare disagi. Per chi vuole prevenire questi inconvenienti evitando di ricorrere al ben più costoso idraulico, come dicevamo l’utilizzo della rete adesiva può essere una buona soluzione.

Misura 10 x 10 cm e si applica con facilità sull’imboccatura, in corrispondenza della flangia. Una volta posizionata, agisce come un filtro che blocca il passaggio di peli, capelli e insetti, impedendo che finiscano nelle tubature, dove potrebbero dare origine a cattivi odori o favorire la proliferazione di microrganismi tipici degli ambienti umidi.

Quando poi la rete ha raccolto abbastanza detriti, è sufficiente staccarla e sostituirla con una nuova: operazione questa che si porta a termine in pochi secondi.

Naturalmente, poiché la rete copre lo scarico, non è possibile utilizzare il tappo per riempire di acqua il lavandino, la vasca o il bidet, almeno finché è applicata. Tuttavia, grazie alla sua natura adesiva, può essere rimossa temporaneamente e riapplicata in seguito, garantendo una buona flessibilità d’uso in base alle proprie esigenze.

In sostanza è un modo semplice per proteggere gli scarichi in modo discreto e funzionale, senza dover modificare abitudini o installare dispositivi più ingombranti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: la confezione da 6 pezzi vi costa circa 1 €. Volendo ci sono anche i kit da 12 e 18 pezzi a meno di 2 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

