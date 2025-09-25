Qualcomm, i nuovi Snapdragon X2 Elite, Extreme e Snapdragon 8 Elite Gen 5 destinati a PC e smartphone

Qualcomm ha annunciato i SoC (System on Chip) Snapdragon X2 Elite ed Extreme presentati come i “più veloci ed efficienti processori” destinati ai PC con Windows.

Creati sfruttando tecnologie a 3nm, e con fino a 18 core e velocità di clock fino a 5GHz, i chip in questione promettono migliorie fino al 31% sul versante CPU, fino a 2,3x sul versante GPU, migliorie legate all’elaborazione AI e “autonomia di più giorni” per la batteria. I primi prodotti che sfrutteranno i nuovi chip dovrebbero arrivare nella prima metà del 2026.

Il sito statunitense The Verge sottolinea la NPU (Neural Process Unit, microprocessore con elementi di intelligenza artificiale basata su rete neurale), Hexagon da 80 TOPS che promette migliorie del 37% in termini di performance e del 16% in termini di consumi energetici. Qualcomm parla dei nuovi chip con grande enfasi, evidenziando il “balzo leggendario nelle performance”, affermando che l’Elite Extreme in particolare offre “fino al 75% di velocità in più” (senza indicare chi è il concorrente di riferimento) sul versante CPU. “L’autonomia di più giorni” per la batteria era stata vantata anche lo scorso anno con lo Snapdragon X Elite.

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Qualcomm ha anche presentato lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, indicato come “il chip mobile più veloce al mondo”. L’azienda spiega

Snapdragon 8 Elite Gen 5 è indicata come “la prima piattaforma mobile al mondo” che supporta la registrazione nel codec Advanced Professional Video (APV), aprendo nuove possibilità alle produzioni video professionali. Qualcomm spiega che “grazie alla tecnologia AI avanzata applicata alla fotocamera, i creativi potranno esprimere la propria visione artistica attraverso registrazioni con qualità da studio e un ampio controllo in post-produzione”.

La CPU Qualcomm Oryon di terza generazione, è indicata come “l più veloce della sua categoria”, in grado di incrementare le prestazioni del 20%. La nuova GPU Qualcomm Adreno promette il gaming con grafiche complesse fino al 23% più fluido, mentre la NPU Qualcomm Hexagon aumenta la velocità delle prestazioni del 37%.

L’ultima versione premium della serie Snapdragon 8 Elite sarà integrata nei dispositivi di punta di OEM e nei principali brand di smartphone a livello globale, tra cui Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, OPPO, POCO, realme, REDMI, RedMagic, ROG, Samsung, Sony, vivo, Xiaomi e ZTE.

Mentre Google e Qualcomm lavorano sui primi computer Android che sfideranno Mac e Windows, Apple prepara le sue mosse con un dispositivo touch di grandi dimensioni che molti prevedono come la fusione di Mac e iPad.