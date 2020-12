Ricarica wireless facile per iPhone 12 con i caricabatterie magnetici di ESR

Se avete un iPhone 12 compatibile con la tecnologia Magsafe, non volete spendere quel che Apple chiede per un caricabatterie Magsafe andate su Amazon dove forse c’è qualche cosa che vi interessa; due accessori di ESR che funzionano con i magneti del Magsafe senza richiedere la “tassa” Apple. Il primo è il Caricatore Wireless Magnetico HaloLock, una piattaforma per la casa (19,99 euro), il secondo è il Caricabatterie Wireless per Auto HaloLock Magnetic per l’automobile (23,99 euro).

Il Caricatore Wireless Magnetico HaloLock funziona (e costa) come un comune caricabatterie da tavolo. È realizzato con una struttura metallica, ha la classica forma rotonda, piedini antiscivolo ed offre un design in un tempo essenziale ma piacevole. La particolarità è nel sistema di aggancio magnetico che funziona esattamente come quello di Magsafe. Grazie alla corona interna si allinea perfettamente e automaticamente con le spirali degli iPhone 12 e permette un preciso avvio della carica. La differenza tra il Magsafe e questo di ESR è che la versione di Apple ricarica fino a 15W, questo solo a 7,5W. Apple infatti, come noto, ha sblocca la ricarica a 15W solo quando si ottiene la certificazione Made For Magsafe che questo accessorio non ha. In ogni caso la differenza di prestazioni potrebbe non essere rilevante se si considera che spesso la ricarica avviene di notte. Costa 19,99 euro

Lo stesso discorso di base vale anche per il Caricabatterie Wireless per Auto HaloLock Magnetic, niente ricarica a 15W ma solo ricarica a 7,5W, ma qui si parla di un supporto per automobile che funziona sempre mediante la corona magnetica grazie alla quale si applica il telefono senza ganci e ganasce o scomode custodie. Il supporto si collega alla presa accendisigari per l’alimentazione mediante un caricabatterie (non incluso) e poi basta sfruttare l’attrazione magnetica per sistemare nel posto giusto il telefono. La raccomandazione è di non usare comuni custodie per applicare il telefono. Il rischio è che la tenuta non sia sufficiente per gli scossoni della strada e il telefoni si stacchi. Utilizzate sempre una custodia compatibile Magsafe. Costa 23,99 euro (-20% se comprato assieme al caricabatterie da tavolo).