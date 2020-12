Spese folli in App Store per Natale, battuto solo dal Black Friday

Non solo la pandemia ha portato bene all’App Store, ma anche il Natale appena trascorso ha segnato un boom di vendite per lo store digitale della Mela. Secondo i nuovi dati pubblicati da Sensor Tower, la spesa per le app mobili ha raggiunto il punto culminante proprio il giorno di Natale, almeno in Europa.

L’App Store iOS ha rappresentato il 60% della spesa totale per le app, arrivando a quota 32,7 milioni di dollari solo il giorno di Natale. Si tratta di un enorme aumento del 39% su base annua. Android, in confronto, è cresciuto del 17,4% su base annua raggiungendo 22 milioni di dollari il 25 dicembre.

Nel complesso, questo è stato il secondo giorno più grande dell’anno in Europa per quanto riguarda la spesa per le app. Il primo è stato il Black Friday, meno di un mese fa, il 27 novembre.

Come ci si potrebbe aspettare, la maggior parte della spesa è stata incentrata sui giochi. Il gioco con il maggior incasso in Europa, sia su iOS che su Android, è stato Brawl Stars, seguito da Roblox e Coin Masters. La migliore app non di gioco in termini di entrate è stata Tinder, seguita da Disney+ e YouTube.

La Germania è stato il mercato più redditizio il giorno di Natale. Al secondo posto si piazza il Regno Unito, mentre la Francia occupa il terzo posto. La notizia che il giorno di Natale è stato positivo per l’App Store non coglie di sorpresa, considerando il rapporto precedente secondo cui i clienti hanno speso un totale di 407,6 milioni di dollari sia sull’App Store, che su Google Play durante il periodo natalizio. Di questo, l’App Store ha rappresentato il 68,4% di tutte le spese, pari a 278,6 milioni di dollari in totale.

